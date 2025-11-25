Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có ai tin đây là Công Vinh không, dụi mắt không nhận ra

25-11-2025 - 14:20 PM | Lifestyle

Hình ảnh cực khác lạ của Lê Công Vinh.

Lê Công Vinh. cựu danh thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam vừa đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện khi hoàn thành khóa đào tạo HLV chứng chỉ B AFC/VFF năm  2025. Tham gia khóa học với tinh thần đầy nhiệt huyết, anh còn được chọn làm lớp trưởng trong giai đoạn 1 diễn ra tại Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Công Vinh khiến người hâm mộ bóng đá không thể nhận ra. Trong ảnh được VFF đăng tải Công Vinh tóc bạc trắng, gương mặt khắc khổ sau thời gian dài học tập và tham gia tập sự huấn luyện tại Nghệ An. 

Có ai tin đây là Công Vinh không, dụi mắt không nhận ra- Ảnh 1.

Công Vinh xuất hiện cực khác lạ

Có ai tin đây là Công Vinh không, dụi mắt không nhận ra- Ảnh 2.

Việc hoàn thành khóa B AFC/VFF là một dấu mốc quan trọng, cho thấy khát vọng của Công Vinh trong việc chuyển hướng sang nghề huấn luyện, tận dụng kinh nghiệm thi đấu và uy tín của bản thân để góp phần phát triển bóng đá Việt Nam. Đây cũng là bước chuẩn bị vững chắc để anh tiến tới các chứng chỉ cao hơn và các vai trò chuyên môn trong tương lai.

Công Vinh từng là chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh chính thức giải nghệ vào năm 2016 sau quãng thời gian dài gắn bó với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ, anh mở học viện đào tạo bóng đá trẻ, từng làm lãnh đạo đội bóng nhưng không để lại dấu ấn. 

