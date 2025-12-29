Tại sao ghế ở rạp chiếu phim đều là màu đỏ?

Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra dù xem phim ở rạp cũ hay rạp hiện đại, trong nước hay nước ngoài, ghế ngồi gần như luôn mang một màu quen thuộc: màu đỏ. Sự lặp lại này nhiều đến mức khiến không ít người cho rằng đó chỉ là thói quen truyền thống, hoặc đơn giản vì màu đỏ nhìn đẹp mắt.

Thế nhưng trên thực tế, việc ghế rạp chiếu phim có màu đỏ là kết quả của nhiều yếu tố cộng lại, từ lịch sử, khoa học thị giác, tâm lý người xem cho đến những tính toán rất thực tế về vận hành. Mỗi yếu tố đều có lý do riêng, và khi ghép lại, chúng tạo thành một lựa chọn gần như hoàn hảo.

1. Bắt nguồn từ nhà hát cổ điển

Trước khi điện ảnh ra đời, con người đã quen với việc thưởng thức nghệ thuật trong các nhà hát kịch và opera. Tại châu Âu thế kỷ XIX, màu đỏ được sử dụng rộng rãi trong thiết kế nội thất nhà hát, từ rèm sân khấu, ghế ngồi cho đến thảm trải sàn.

Lý do rất đơn giản: đỏ là màu tượng trưng cho sự sang trọng, quyền lực và cảm xúc mạnh mẽ. Trong không gian biểu diễn nghệ thuật, sắc đỏ giúp tạo cảm giác ấm cúng, trang trọng và khiến khán giả có cảm giác mình đang bước vào một nơi đặc biệt, khác hẳn đời sống thường ngày.

Khi điện ảnh xuất hiện và nhanh chóng trở thành hình thức giải trí đại chúng, các rạp chiếu phim gần như kế thừa nguyên vẹn phong cách thiết kế này. Từ đó, hình ảnh ghế đỏ gắn liền với trải nghiệm xem phim và dần trở thành “chuẩn mực” trên toàn thế giới.

2. Mắt người “ít thấy” màu đỏ trong bóng tối

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến ghế rạp chiếu phim có màu đỏ lại đến từ khoa học thị giác. Mắt người hoạt động khác nhau tùy theo mức độ ánh sáng. Khi ở môi trường đủ sáng, chúng ta nhìn màu sắc nhờ tế bào nón. Nhưng khi ánh sáng yếu, như trong rạp chiếu phim, tế bào que mới là bộ phận hoạt động chính.

Điều đáng nói là tế bào que lại rất kém nhạy với màu đỏ. Điều này khiến màu đỏ trở nên mờ hơn khi đèn tắt, trong khi các màu như xanh dương hay xanh lá vẫn khá nổi bật. Nhờ vậy, ghế đỏ gần như “biến mất” trong không gian tối, không gây xao nhãng và không thu hút ánh nhìn của khán giả.

Nói cách khác, màu đỏ giúp người xem tập trung hoàn toàn vào màn hình, thay vì bị phân tâm bởi không gian xung quanh. Đây là lý do hiếm khi thấy rạp chiếu phim sử dụng ghế màu sáng hay màu lạnh.

3. Màu đỏ tác động tích cực đến tâm lý người xem

Không chỉ liên quan đến thị giác, màu đỏ còn có ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý. Trong tâm lý học màu sắc, đỏ thường gắn liền với năng lượng, sự hứng khởi và cảm xúc mạnh. Đây cũng chính là những yếu tố phù hợp với trải nghiệm xem phim - nơi khán giả tìm kiếm cảm xúc, sự hồi hộp hoặc thư giãn sau một ngày dài.

Tuy nhiên, các rạp chiếu không sử dụng đỏ tươi mà thường chọn những gam đỏ trầm hoặc đỏ đô. Những sắc độ này vừa đủ ấm áp để tạo cảm giác dễ chịu, vừa không gây chói mắt hay căng thẳng khi phải ngồi trong thời gian dài. Nhờ vậy, người xem có thể tập trung theo dõi bộ phim mà không cảm thấy mệt mỏi.

4. Màu đỏ rất tiện dụng trong rạp phim

Ngoài yếu tố thẩm mỹ và khoa học, còn một lý do rất đời thường khiến ghế rạp thường có màu đỏ: đó là tính tiện dụng. Rạp chiếu phim là nơi có lượng người ra vào lớn mỗi ngày, chưa kể việc ăn uống, bắp rang, nước ngọt rất dễ làm ghế bị bẩn.

So với các màu sáng, màu đỏ đậm che vết bẩn tốt hơn, ít lộ dấu mòn và giữ được vẻ sạch sẽ lâu dài. Điều này giúp các rạp tiết kiệm chi phí vệ sinh, bảo trì cũng như duy trì hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.

Chính yếu tố “bền - đẹp - khó lộ khuyết điểm” này khiến màu đỏ trở thành lựa chọn an toàn và hiệu quả về mặt kinh tế.

Dù hiện nay một số rạp hiện đại đã thử nghiệm ghế màu xám, đen hoặc xanh đậm để tạo sự khác biệt, nhưng màu đỏ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Lý do là bởi hiếm có màu nào hội tụ đủ các yếu tố như đỏ: phù hợp với không gian tối, không gây phân tâm, tạo cảm xúc tốt, gắn với truyền thống điện ảnh và dễ bảo trì. Nói cách khác, đây là một lựa chọn đã được “kiểm chứng” qua thời gian, cả về mặt thẩm mỹ lẫn hiệu quả sử dụng.

(Theo ukiyo-journal)