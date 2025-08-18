HOT nhất lúc này: Rạp phim Việt biến thành đại hội cosplay, 1 bom tấn cháy vé đến mức netizen đòi “vô hạn suất chiếu”

Sau khi công chiếu chính thức, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội. Tác phẩm đã xô đổ mọi kỷ lục của loạt bom tấn anime trước đó để lập nên nhiều kỷ lục phòng vé tại Việt Nam.

Cụ thể, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạnh Thành là phim anime chiếu rạp đầu tiên ở Việt Nam thu về tới 30 tỷ đồng chỉ qua các suất chiếu sớm. Ngoài ra, tác phẩm của đạo diễn Sotozaki Haruo còn trở thành bộ phim anime chạm mốc 50 tỷ nhanh nhất trong lịch sử phòng vé Việt.

Theo số liệu từ Boxoffice Việt Nam, tính đến chiều ngày 17/8, phim đã thu về gần 80 tỷ đồng. Đáng nói, con số này được ghi nhận chỉ sau 2 ngày công chiếu, cho thấy sức hút và tốc độ lan tỏa nhanh chóng mặt của phim trong lòng khán giả.

Phim thu về gần 80 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày công chiếu

Trên mạng xã hội, hình ảnh khán giả xếp hàng dài trong ngày công chiếu đầu tiên của phim gây choáng ngợp. Cập nhật từ các nền tảng bán vé, nhiều suất chiếu IMAX cũng đều được lắp kín khiến cho khán giả phải nhanh tay tranh "slot" nếu muốn xem phim với vị trí đẹp.

Hình ảnh khán giả xếp hàng dài để vào xem những suất chiếu đầu tiên của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành (Ảnh: Galaxy Cinema)

Theo ghi nhận tại rạp phim, nhiều khán giả khi đi xem Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành còn đầu tư cosplay tạo hình các nhân vật. Các bạn không ngại đầu tư chi phí, công sức để mang đến những tạo hình đẹp nhất, hòa vào rạp phim thưởng thức tác phẩm yêu thích. Những hình ảnh đặc biệt này cũng góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa, giúp tác phẩm của đạo diễn Sotozaki Haruo càng thu hút thêm nhiều người xem.

Fan Việt đầu tư cosplay nhân vật khi đi xem Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành

Là một trong những khán giả đầu tiên xem phim, bạn Vy (TPHCM) cho biết: "Kỹ xảo hình ảnh của phim quá mãn nhãn, không có gì để chê và mình chỉ mong sớm được xem phần 2".

Trong khi đó, bạn Ngọc (TPHCM) không giấu được xúc động sau khi rời khỏi rạp: "Phim thật sự rất hay, rất xứng đáng để ra rạp trải nghiệm. Còn với những bạn fan của bộ phim này thì chắc chắn khi xem 10 cảnh sẽ khóc hết 9 cảnh".

Bạn Hoàng Vy (Đồng Nai) bày tỏ: "Sau khi xem phim, mình rất cảm động với nhân vật Akaza. Ngoài ra, mình cũng rất tượng với Giyu và Tanjiro vì các bạn đã rất cố gắng chiến đấu".

Khán giả chia sẻ cảm nhận về Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành

Thực tế, bộ truyện và Anime Kimetsu no Yaiba (Thanh Gươm Diệt Quỷ) vốn đã được đông đảo fan Việt yêu thích trong nhiều năm qua. Phần phim trước đó là Mugen Train (Chuyến Tàu Vô Tận) cũng trở thành phim anime ăn khách nhất lịch sử. Vì thế nên khi Vô Hạn Thành ra rạp với trận chiến cuối cùng của toàn bộ vũ trụ diệt quỷ, người hâm mộ càng không có lý do gì để bỏ lỡ phần phim đặc biệt này.

Trong phần phim Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, bi kịch gia đình của Kamado Tanjirō tiếp tục được đẩy lên cao trào. Khi cả nhà bị Chúa quỷ Kibutsuji Muzan sát hại và em gái Nezuko bị biến thành quỷ, Tanjirō đã gia nhập Sát quỷ đoàn để tìm cách cứu em và trả thù.

Trong lúc Sát quỷ đoàn đang gấp rút chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, Muzan bất ngờ tấn công và đẩy Tanjirō cùng các Trụ cột vào Lâu đài vô cực — một pháo đài không lối thoát. Tại đây, họ bị chia cắt và phải đối đầu với những Thượng Huyền mạnh nhất, chiến đấu hết mình để tiêu diệt Muzan một lần và mãi mãi.