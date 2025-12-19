Đôi giày “vừa ra mắt đã quá khó để mua” của Biti’s: Dáng quốc tế, giá Việt Nam và tranh cãi sôi nổi giữa “mua hàng hiệu” hay “vừa giá” mới là tối ưu?

Trong những ngày cuối năm, thị trường giày dép Việt Nam đang chứng kiến một "cơn sốt" thực sự với đôi giày Hunter Aura của Biti's. Được mệnh danh là "hot item" trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử, đôi giày này không chỉ nhanh chóng sold out mà còn khơi dậy những cuộc tranh luận sôi nổi về thiết kế tương đồng với các thương hiệu quốc tế. Là một người thích mua sắm, ưu tiên chất lượng, hiệu quả kinh tế – tôi thấy đây là cơ hội để nhìn nhận tích cực: Biti's đang mang đến cho người Việt cách tiếp cận xu hướng toàn cầu một cách thông minh và tiết kiệm.

Đôi giày Hunter Aura của Biti's

Từ đầu năm 2025, thế giới footwear đã bùng nổ với cơn sốt sneakerina – sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch của giày ballerina và tính thực dụng của sneaker. Đây không phải là ý tưởng độc quyền của bất kỳ thương hiệu nào, mà là một xu hướng chung, được các ông lớn như PUMA với Speedcat Ballet, adidas với Taekwondo Mei Ballet Sneakers rồi thì Rockfish Weatherwear, Jeep hay thậm chí các thương hiệu cao cấp như Miu Miu, Louis Vuitton và LOEWE đón nhận. Điểm chung là tất cả đều hướng đến sự thoải mái, tinh tế, phù hợp với lối sống năng động mà vẫn nữ tính của phụ nữ hiện đại. Và nhân vật nổi bật nhất phải kể đến Onitsuka Tiger với Mexico 66 TGRS – đôi giày slip-on với dây đai, họa tiết sọc đặc trưng, mang đến sự mềm mại và ôm chân.

Đặt Hunter Aura của Biti's bên cạnh Mexico 66 TGRS, không khó để nhận ra sự tương đồng về vẻ ngoài, cấu trúc đế và phần upper. Nhưng thay vì nhìn nhận đây là "sao chép", sao chúng ta không coi đó là cách Biti's khéo léo tiếp cận xu hướng toàn cầu, làm cho sneakerina trở nên dễ tiếp cận hơn với giá chỉ bằng 1/6 so với sản phẩm Nhật Bản (770.000 đồng so với hơn 3,9 triệu đồng). Trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao, đây chính là "thiết kế on-trend" mà người Việt có thể sở hữu mà không phải hy sinh ví tiền.

Ở tuổi ngoài 30, tôi luôn đánh giá mọi món đồ dựa trên chất lượng và hiệu quả kinh tế. Tôi thích đi bộ hàng ngày, nên tiêu chí chọn giày của tôi là êm, mềm, nhẹ – những yếu tố giúp đôi chân thoải mái mà không mệt mỏi. Thường thì tôi chọn Camper hay Cole Haan vì chúng đáp ứng tốt, trong khi các đôi kinh điển như Superstar hay Stan Smith của Adidas vẫn hơi cứng và nặng đối với tôi. Đầu năm nay, tôi cũng đã xếp hàng ở Ginza, Nhật Bản để mua Mexico 66 TGRS. Cảm nhận cá nhân: đôi giày này nhẹ và thoải mái, nhưng vẫn không bằng đôi Camper tôi đang đi ở chân, vì vậy tôi quyết định không mua nữa.

Khi Hunter Aura của Biti's nổi lên với nhiều tranh cãi, sự tò mò thôi thúc tôi tìm mua để thử. Kết quả? Tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế nhìn qua giống Onitsuka Tiger thật, nhưng nếu nhìn kỹ, họa tiết thân giày của Biti's tinh giản hơn, tập trung vào sự nữ tính và thực tế. Khi xỏ chân, mặt trong và đế được lót bông êm ái, tạo cảm giác mềm mại dễ chịu. Phần gót sau vẫn hơi cứng như hầu hết giày phổ thông, nhưng tổng thể nhẹ và ôm chân. Và có lẽ, điểm khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở form giày, Hunter Aura có form nhỏ dài - sẽ hơi kén chân, còn đôi Mexico 66 lại dày và tròn hơn một chút - thích hợp với dáng chân phổ biến hơn. Tôi thường đi size 35, thì với Aura, size 36 là vừa vặn nhất, đi thoải mái mà vẫn chắc chân.

Cận cảnh từng chi tiết của Hunter Aura.

(thậm chí là với giá khoảng 600.000 đồng trên các sàn TMĐT, sau giảm giá), bạn có thể sở hữu một đôi giày chất lượng không hề thua kém các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Hơn nữa, kỹ thuật gia công giày của Việt Nam vốn đã được công nhận toàn cầu – nhiều thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma… đều coi Việt Nam là một trung tâm sản xuất chủ lực của họ. Chất lượng giày sản xuất ở Nam Việt không phải bàn cãi, và Biti's đang tận dụng lợi thế đó để tạo ra sản phẩm "made in Vietnam" thực thụ. Chọn Hunter Aura không chỉ tiết kiệm mà còn là cách chúng ta ủng hộ hàng Việt, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Trong khi các thương hiệu xa xỉ tập trung vào "độc quyền", Biti's mang đến sự dân chủ hóa thời trang – ai cũng có thể theo kịp trend mà không phải chi tiêu quá mức.

Dù tranh cãi vẫn dâng cao, nhưng thực tế là Hunter Aura đã sold out chỉ trong 24 giờ trên TMĐT, và khan hiếm tại các cửa hàng offline như ở phố Lò Đúc (chỉ còn màu xanh đủ size, các màu khác đều chỉ có lẻ tẻ vài đôi). Trên Threads, mọi người rôm rả truyền tai nhau các địa chỉ còn hàng. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt đang ưu tiên giá trị thực tế hơn là "nhãn mác". Có lẽ đây là chiến lược marketing khôn ngoan của Biti's: tạo buzz qua tranh luận để thu hút sự chú ý, rồi chinh phục bằng chất lượng và giá cả. Là một người tiêu dùng thực tế, tôi hoàn toàn ủng hộ – và nếu bạn đang tìm kiếm đôi giày sneakerina êm ái cho năm mới, Hunter Aura chắc chắn đáng thử.