19-11-2025 - 09:38 AM | Lifestyle

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều liên quan đến câu chuyện về đôi giày này.

Có một nghịch lý đáng suy ngẫm đang xảy ra ở nhiều gia đình, đó chính là dù điều kiện kinh tế chỉ ở mức vừa phải, nhưng không ít bậc cha mẹ lại nuôi dưỡng những kỳ vọng vượt xa thực tế, mong con phải nổi bật, phải "hơn người", thậm chí phải mang khí chất của một nhân vật "nhân trung long phượng". Điều đáng nói là thay vì giúp con rèn năng lực thực sự, một số phụ huynh lại chọn cách chiều chuộng vô điều kiện, coi đó là tình yêu thương. Hệ quả là trẻ ngày càng đánh mất nhận thức về giá trị và hoàn cảnh thật của chính mình.

Câu chuyện về đôi giày thể thao giá 2.600 tệ (khoảng 10 triệu đồng) đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc dưới đây là một ví dụ rõ nét. Nhân vật chính trong câu chuyện là một cậu học sinh cấp 2, còn người mẹ thì thẳng thắn chia sẻ rằng với thu nhập của gia đình, số tiền để mua đôi giày đó là quá sức. Thế nhưng bà vẫn phải mua vì con tuyên bố: "Không có đôi giày này thì con không đi học".

Đôi giày 10 triệu gây tranh cãi- Ảnh 1.

Dù đôi giày đắt đỏ vượt quá kinh tế gia đình, người mẹ vẫn cắn răng mua cho con trai

Cậu bé vui vẻ khoe đôi giày mới trước ống kính song nhiều người không khỏi thấy cảnh tượng này tréo ngoe. Bất chấp điều kiện gia đình bình thường, cha mẹ vẫn đáp ứng đòi hỏi vượt xa khả năng từ con. Một số cư dân mạng bình luận thẳng thắn: "Con nhà lính tính nhà quan". Câu nói vừa châm biếm vừa phản ánh đúng bản chất khi cha mẹ không phân định rõ giới hạn tài chính, vô tình đặt con vào vị thế ảo tưởng.

Thực tế, ở tuổi cấp 2, trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý so sánh. Các em tin rằng những món đồ đắt tiền có thể giúp mình nổi bật hơn trong trường học. Nhưng thay vì giúp con hiểu rằng giá trị của một người không nằm ở đôi giày, nhiều phụ huynh lại thỏa hiệp, để rồi chính gia đình trở thành đối tượng bị mỉa mai.

Đôi giày 10 triệu gây tranh cãi- Ảnh 2.

Cha mẹ sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con như vậy không phải là thương con mà chính là hại con

