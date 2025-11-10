Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chị gái Đỗ Hà đăng ảnh với chồng trong lễ cưới em gái, bất ngờ vấp tranh cãi

10-11-2025 - 14:36 PM | Lifestyle

Dân mạng tranh luận điều gì?

Tại tiệc cưới cổ tích của Đỗ Hà - Viết Vương vào chiều tối 9/11 ở Hà Nội, không chỉ cô dâu - chú rể là tâm điểm mà gia đình, người thân 2 bên cũng được cư dân mạng quan tâm. Đặc biệt, Đỗ Hương - chị gái của Đỗ Hà tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng chồng tại tiệc cưới.

Chị gái Đỗ Hà đăng ảnh với chồng trong lễ cưới em gái, bất ngờ vấp tranh cãi- Ảnh 1.

Chị gái Đỗ Hà đăng ảnh với chồng trong lễ cưới em gái, bất ngờ vấp tranh cãi- Ảnh 2.

Đỗ Hương và chồng

Theo đó, chị gái Đỗ Hà nhận về nhiều lời khen ngợi nhan sắc rạng rỡ nhưng đồng thời, cô cũng khiến netizen tranh cãi vì một chi tiết nhỏ trong khung hình. Đó là chiếc váy dài màu đen.

Một số ý kiến cho rằng nếu Đỗ Hương chọn màu váy khác thì sẽ đẹp hơn: “Nếu tinh tế thì chọn váy khác sẽ đẹp hơn”, “Nếu là màu khác thì đẹp quá”, “Màu đen thì sang, nhưng bộ đen này cứ thấy không hợp lý ấy”,...

Chị gái Đỗ Hà đăng ảnh với chồng trong lễ cưới em gái, bất ngờ vấp tranh cãi- Ảnh 3.

Bình luận trái chiều từ netizen

Ngược lại, nhiều người khẳng định màu sắc trang phục mà chị gái Đỗ Hà chọn là bình thường, thậm chí sang trọng. Bởi lẽ màu đen đúng với dress code mà cô dâu chú rể đã đưa ra đồng thời cũng là cách để cô dâu thêm nổi bật.

“Sao nhiều người kị mặc đồ đen ghê vậy? Quy định nào đi đám cưới không mặc đồ đen? Đám của Hà mình cũng thấy nhiều người mặc màu đen và các màu sắc khác, chứ cũng có quy định không được mặc màu đen đâu. Mình thấy mặc váy đen để bớt khuyết điểm, dễ mặc và tinh tế khi nhường cho cô dâu nổi bật. Người ta mặc màu sáng là bị nói mặc nổi hơn cô dâu đấy” - một cư dân mạng bày tỏ.

Quả thực, Đỗ Hương đã mặc đúng dress code theo lưu ý trong thiệp cưới của Đỗ Hà. Thiệp mời yêu cầu khách dự tiệc tuân thủ dress code sang trọng: nam giới diện đồ tông đen -  trắng - be, nữ giới chọn đen - hồng - be nhằm tạo tổng thể đồng bộ, tinh tế.

Chị gái Đỗ Hà đăng ảnh với chồng trong lễ cưới em gái, bất ngờ vấp tranh cãi- Ảnh 4.

Dress code trong đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương được ghi rõ có màu đen

Trước đó, trong đám hỏi và đám cưới ở quê của Đỗ Hà - Viết Vương, Đỗ Hương cũng gây chú ý khi trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật với nhan sắc ngọt ngào. Nhiều người nhận định, Đỗ Hương "một chín một mười" với Đỗ Hà.

Đỗ Hương tốt nghiệp Đại học Lao động - Xã hội tại TP.HCM. Hiện tại, cô đã lập gia đình và đang kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa. Cô sở hữu gương mặt sáng, nụ cười tươi và vóc dáng đẹp. Nhiều người xuýt xoa gen nhà Hoa hậu “xịn đét” khi cả hai chị em gái đều có chiều cao vượt trội, đôi chân dài mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Đỗ Hương có cuộc sống giản dị và kín tiếng. Trên trang cá nhân của mình, Đỗ Hương chủ yếu chia sẻ xoay quanh công việc và một số khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Trong cuộc sống đời thường, Đỗ Hà và chị gái khá thân thiết, thường chụp hình chung trong những lần về thăm gia đình. Cô từng chia sẻ mình và chị ít khi gặp mặt do tính chất công việc, song vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Đỗ Hương cũng là người đứng sau ủng hộ, động viên và hỗ trợ em gái rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống.

Chị gái Đỗ Hà đăng ảnh với chồng trong lễ cưới em gái, bất ngờ vấp tranh cãi- Ảnh 5.

Chị em Đỗ Hà trong ngày vui ở quê

(Tổng hợp)

