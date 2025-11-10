Bên trong căn nhà Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà sẽ ở sau khi cưới

Sau cả tháng hỷ sự rầm rộ, nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng, không gian sống của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã - doanh nhân Nguyễn Viết Vương, TGĐ công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải cũng là thông tin được nhiều người tò mò.

Khoảnh khắc dễ thương của Đỗ Hà - Viết Vương trong tiệc cưới tối 9/11 (Ảnh: Linh Lê Chí)

Từ hình ảnh luộc khoai cháy đen nồi được nàng dâu mới chia sẻ sau đám cưới, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chính là khu vực bếp trong căn hộ của Đỗ Hà. Căn hộ này từng được nàng Hậu cho lên sóng nhiều lần trước đó nên cư dân mạng cho rằng cặp đôi vẫn tiếp tục sống ở đây.

Nhìn mặt bếp đá đen vân trắng, nhiều người nhanh chóng nhận ra hình ảnh quen thuộc trong các clip của Đỗ Hà

Tổng thể, căn hộ được thiết kế với tông màu đen - trắng - xám, mang hơi hướng hiện đại, tinh tế. Không gian rộng rãi, nhiều ánh sáng tự nhiên, nội thất chọn lọc kỹ lưỡng từ vật liệu cao cấp, vừa đủ để gợi cảm giác sang trọng mà không cần phô trương.

Điều thú vị là, căn hộ không chỉ thể hiện kiến trúc hiện đại hay đáp ứng công năng mà còn đậm dấu ấn cá nhân của Đỗ Hà. Trong nhiều clip và hình ảnh được cô đăng tải, nàng Hậu tự tay cắm hoa, bày biện bàn ăn, dọn dẹp và nấu nướng - những khoảnh khắc đời thường, nhưng cũng chính là điểm nhấn giúp căn nhà trở nên ấm áp.

Mở cửa bước vào căn hộ là tủ để giày cùng kệ trang trí

Bàn ăn và đảo bếp là khu vực được Đỗ Hà cho lên sóng thường xuyên vì có bề mặt rộng, dễ dàng bày biện cắm hoa

Không gian mở ở phòng khách với ghế sofa to đùng và bàn ăn

Phòng thay đồ

Sự lựa chọn màu sắc trung tính cũng phần nào phản ánh tính cách của chủ nhân. Đỗ Hà vốn nổi tiếng với hình ảnh dịu dàng, chuẩn mực còn Viết Vương là người kín tiếng, điềm đạm. Thế nên, thay vì dát vàng hay bày biện cầu kỳ, cặp đôi chọn cách để không gian đơn giản, sạch sẽ và điểm xuyết bằng một vài món đồ trang trí hoặc những bình hoa do Đỗ Hà cắm.

"Mình cắm hoa cũng chỉ để thư giãn thôi vì mình yêu cái đẹp mà nên cũng yêu hoa. Mỗi bình hoa của mình lại là sự ngẫu hứng khác nhau. Thực sự cắm xong mình không thấy đẹp cho lắm nhưng vẫn cảm thấy rất vui", cô từng chia sẻ trong clip cuối năm 2024.

Căn nhà thường ngập tràn hoa tươi

Cùng nhau vun đắp một mái ấm hạnh phúc bền vững cũng là những gì mà cặp đôi đã chia sẻ trong tiệc cưới của mình vào tối 9/11 vừa qua.

“Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em mình đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc” - Viết Vương nói.

Trong khi đó, Đỗ Hà kể lại: “Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới. Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…”.

Nàng Hậu chăm vào bếp nấu ăn...

... Và cũng chịu khó trang hoàng nhà cửa trong các dịp lễ Tết

Nói cách khác, căn hộ này không chỉ là tổ ấm tân hôn mà còn là phản chiếu của 2 tính cách hòa hợp, kín tiếng nhưng sâu sắc, giản dị nhưng tinh tế. Trong thế giới của họ, sự sang trọng không phải ở thứ được khoe ra thông qua các món đồ đắt đỏ, mà ở cảm giác bình yên khi được về nhà.

(Tổng hợp - Ảnh chụp màn hình)