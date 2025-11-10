Cận cảnh tiệc cưới Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội: Một chi tiết tinh tế chưa từng thấy!

Chiều 9/11, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Sau 2 buổi tiệc cưới rình rang tại Thanh Hóa và Quảng Trị, buổi tiệc tại Hà Nội tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hôn lễ của cặp đôi, quy tụ đông đảo bạn bè, người thân và giới nghệ sĩ.

Buổi tiệc lần này được tổ chức trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần tinh tế. Mọi thứ - từ ánh sáng, âm nhạc đến cách bài trí bàn tiệc - đều mang đến cảm giác sang trọng, hiện đại và đầy tính thẩm mỹ.

Trên mạng xã hội, dân tình lại một lần nữa "ăn cưới online" nhiệt tình. Bên cạnh lời chúc phúc cho cặp đôi, nhiều người đặc biệt chú ý đến menu tiệc cưới - nơi thể hiện rõ phong cách và gu thẩm mỹ của chủ nhân bữa tiệc.

Menu lần này vẫn giữ tinh thần đơn giản mà sang trọng như hai buổi tiệc trước, nhưng tinh tế hơn ở cách kết hợp nguyên liệu và hương vị. Thực đơn gồm: các loại bánh mì ăn kèm bơ; cá hồi ăn kèm rau củ bao tử Đà Lạt, salad hạt thông và sốt miso ponzu; tôm hùm Nha Trang ăn cùng súp dừa và sả; sò điệp Hokkaido áp chảo với sốt bơ trắng, hạnh nhân, dầu húng quế và lá sen cạn; cá tuyết Canada bỏ lò với sốt teriyaki, trứng cá hồi và khoai tây nghiền nấm cục; kết thúc bằng món bánh quả chanh vàng.

Mỗi món đều là sự giao hòa giữa ẩm thực Việt và tinh thần fine dining phương Tây. Từ nguyên liệu cao cấp, cách chế biến cầu kỳ đến cách trình bày tinh tế - tất cả gợi cảm giác như đang thưởng thức một bữa tiệc tại nhà hàng 5 sao. Việc lựa chọn món ăn cũng cho thấy sự khéo léo trong việc cân bằng khẩu vị: không quá nặng nề, không quá cầu kỳ, mà vẫn đủ để khách mời cảm nhận được sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý nhất lại không nằm ở món ăn, mà ở một dòng chữ nhỏ in phía cuối menu: "Vui lòng thông báo cho nhân viên nếu quý khách bị dị ứng thực phẩm."

Một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự tinh tế hiếm thấy, gợi cảm giác chuyên nghiệp, văn minh và đầy tôn trọng khách mời. Việc lưu ý đến sức khỏe, sở thích hay thậm chí là cơ địa của từng người thể hiện sự quan tâm tưởng nhỏ mà vô cùng tinh tế.

Buổi tiệc tại Hà Nội có thể không phải là lễ cưới lớn nhất của Đỗ Hà và Viết Vương, nhưng lại là nơi đọng lại nhiều cảm xúc nhất. Từ không gian đến từng tấm menu, mọi thứ đều toát lên sự ấm cúng, giản dị mà sang trọng. Và có lẽ, chính từ những chi tiết nhỏ bé ấy, người ta hiểu thêm vì sao đám cưới của Đỗ Hà không chỉ khiến công chúng trầm trồ, mà còn để lại dấu ấn về sự chuẩn bị tinh tế và đầy cảm xúc của một cặp đôi đẹp đôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.