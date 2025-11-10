Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh tiệc cưới Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội: Một chi tiết tinh tế chưa từng thấy!

10-11-2025 - 08:48 AM | Lifestyle

Sau 2 lễ cưới hoành tráng ở Thanh Hóa và Quảng Trị, Đỗ Hà và Viết Vương tiếp tục khiến dân tình "ăn cưới online" rần rần với tiệc chiêu đãi sang trọng tại Hà Nội.

Chiều 9/11, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Sau 2 buổi tiệc cưới rình rang tại Thanh Hóa và Quảng Trị, buổi tiệc tại Hà Nội tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hôn lễ của cặp đôi, quy tụ đông đảo bạn bè, người thân và giới nghệ sĩ.

Cận cảnh tiệc cưới Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội: Một chi tiết tinh tế chưa từng thấy!- Ảnh 1.

Buổi tiệc lần này được tổ chức trong không khí ấm cúng nhưng không kém phần tinh tế. Mọi thứ - từ ánh sáng, âm nhạc đến cách bài trí bàn tiệc - đều mang đến cảm giác sang trọng, hiện đại và đầy tính thẩm mỹ.

Trên mạng xã hội, dân tình lại một lần nữa "ăn cưới online" nhiệt tình. Bên cạnh lời chúc phúc cho cặp đôi, nhiều người đặc biệt chú ý đến menu tiệc cưới - nơi thể hiện rõ phong cách và gu thẩm mỹ của chủ nhân bữa tiệc.

Cận cảnh tiệc cưới Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội: Một chi tiết tinh tế chưa từng thấy!- Ảnh 2.

Menu lần này vẫn giữ tinh thần đơn giản mà sang trọng như hai buổi tiệc trước, nhưng tinh tế hơn ở cách kết hợp nguyên liệu và hương vị. Thực đơn gồm: các loại bánh mì ăn kèm bơ; cá hồi ăn kèm rau củ bao tử Đà Lạt, salad hạt thông và sốt miso ponzu; tôm hùm Nha Trang ăn cùng súp dừa và sả; sò điệp Hokkaido áp chảo với sốt bơ trắng, hạnh nhân, dầu húng quế và lá sen cạn; cá tuyết Canada bỏ lò với sốt teriyaki, trứng cá hồi và khoai tây nghiền nấm cục; kết thúc bằng món bánh quả chanh vàng.

Mỗi món đều là sự giao hòa giữa ẩm thực Việt và tinh thần fine dining phương Tây. Từ nguyên liệu cao cấp, cách chế biến cầu kỳ đến cách trình bày tinh tế - tất cả gợi cảm giác như đang thưởng thức một bữa tiệc tại nhà hàng 5 sao. Việc lựa chọn món ăn cũng cho thấy sự khéo léo trong việc cân bằng khẩu vị: không quá nặng nề, không quá cầu kỳ, mà vẫn đủ để khách mời cảm nhận được sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Cận cảnh tiệc cưới Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội: Một chi tiết tinh tế chưa từng thấy!- Ảnh 3.

Cận cảnh tiệc cưới Đỗ Hà và Viết Vương tại Hà Nội: Một chi tiết tinh tế chưa từng thấy!- Ảnh 4.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý nhất lại không nằm ở món ăn, mà ở một dòng chữ nhỏ in phía cuối menu: "Vui lòng thông báo cho nhân viên nếu quý khách bị dị ứng thực phẩm."

Một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự tinh tế hiếm thấy, gợi cảm giác chuyên nghiệp, văn minh và đầy tôn trọng khách mời. Việc lưu ý đến sức khỏe, sở thích hay thậm chí là cơ địa của từng người thể hiện sự quan tâm tưởng nhỏ mà vô cùng tinh tế.

Buổi tiệc tại Hà Nội có thể không phải là lễ cưới lớn nhất của Đỗ Hà và Viết Vương, nhưng lại là nơi đọng lại nhiều cảm xúc nhất. Từ không gian đến từng tấm menu, mọi thứ đều toát lên sự ấm cúng, giản dị mà sang trọng. Và có lẽ, chính từ những chi tiết nhỏ bé ấy, người ta hiểu thêm vì sao đám cưới của Đỗ Hà không chỉ khiến công chúng trầm trồ, mà còn để lại dấu ấn về sự chuẩn bị tinh tế và đầy cảm xúc của một cặp đôi đẹp đôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Công ty của Mỹ Tâm cảnh báo khẩn ngay trong đêm

Theo Châu Anh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup công bố trụ cột văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế

Vingroup công bố trụ cột văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế Nổi bật

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nổi bật

Loài cây "dễ chiều" hơn kim tiền 100 lần, trồng đâu xanh đó, tài lộc kéo vào nhà

Loài cây "dễ chiều" hơn kim tiền 100 lần, trồng đâu xanh đó, tài lộc kéo vào nhà

08:33 , 10/11/2025
Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão

Phố cổ Hội An sạch tinh tươm, du khách tấp nập sau bão

08:26 , 10/11/2025
Nam ca sĩ, diễn viên bỏ nghề đi làm travel blogger: 2 năm đi 118 quốc gia, mua nhà xe, cuộc sống viên mãn

Nam ca sĩ, diễn viên bỏ nghề đi làm travel blogger: 2 năm đi 118 quốc gia, mua nhà xe, cuộc sống viên mãn

08:03 , 10/11/2025
Toàn cảnh vụ tranh chấp khối tài sản hàng trăm tỷ giữa bác sĩ Chiêm Quốc i và người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc

Toàn cảnh vụ tranh chấp khối tài sản hàng trăm tỷ giữa bác sĩ Chiêm Quốc i và người vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc

07:21 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên