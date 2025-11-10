Lương Thuỳ Linh làm gì với vợ chồng Đỗ Hà mà khiến netizen tranh cãi?

Sau khi tổ chức đám cưới tại quê nhà trai ở Quảng Trị, Đỗ Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương tiếp tục làm hôn lễ ở Hà Nội vào tối 9/11. Ngày vui của cặp đôi có đông đảo sao Việt, dàn Hoa - Á hậu tham gia như Đỗ Mỹ Linh, Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo...

Gây chú ý trong dàn khách mời là Hoa hậu Lương Thùy Linh, nguồn cơn xuất phát từ chia sẻ của nàng hậu. Theo đó, Lương Thùy Linh đã đăng tải bức ảnh chụp chung cùng cô dâu Đỗ Hà và chú rể, kèm lời chúc phúc: "Chúc mừng cô Đỗ Thị Hà". Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng rộ tranh cãi chính là trong bức hình, thiếu gia Nguyễn Viết Vương đang nhắm mắt.

Chia sẻ của Hoa hậu Lương Thùy Linh vấp phải ý kiến trái chiều vì nhiều khán giả cho rằng nàng hậu thiếu tinh tế khi chọn khoảnh khắc chưa đẹp của nhân vật chính. Tuy nhiên, số khác cư dân mạng lại bênh vực, cho rằng cô chỉ lỡ tay và muốn cập nhật nhanh nhất hình ảnh tại đám cưới mà thôi. Trước phản ứng của công chúng, Lương Thùy Linh đã nhanh chóng chia sẻ lại khoảnh khắc chỉn chu khác và viết: "Dạ bù lại tấm anh Vương mở mắt, xinh đẹp đều nhau ạ".

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng thiếu gia được tổ chức tại khách sạn sang trọng ở Hà Nội

Hoa hậu Lương Thùy Linh vướng tranh cãi khi đăng tải hình ảnh thiếu gia Viết Vương nhắm mắt trong đám cưới

Người đẹp sinh năm 2000 đã gấp rút chia sẻ bức hình đẹp khác

Trước khi chính thức về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương từng hẹn hò trong âm thầm, gần như không xuất hiện công khai trước công chúng. Đến tháng 2/2024, khán giả bất ngờ bắt gặp cả hai cùng đi du lịch tại Nhật Bản và sau đó là chuyến Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng thường xuyên đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương đã có khoảng thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước khi về chung một nhà

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn cô 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải của tập đoàn Sơn Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.