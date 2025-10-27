Lấy doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà được 1 điều khiến bao cô vợ ao ước!

Sau đám cưới cổ tích, Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã Nguyễn Viết Vương tiếp tục khiến mạng xã hội tan chảy bởi những khoảnh khắc đời thường quá đỗi ngọt ngào. Không ồn ào, không phô trương, tình yêu của cặp đôi được thể hiện qua những chi tiết nhỏ, đơn giản mà chân thật. Mới đây, một người bạn của cả hai đã chia sẻ loạt khoảnh khắc hiếm hậu trường Viết Vương chụp ảnh cho Đỗ Hà. Người này cho biết Viết Vương và vợ đã xuất hiện chung cùng nhau từ năm 2024.

Trong loạt ảnh đang được chia sẻ rầm rộ, Viết Vương bị bắt gặp chăm chú chụp ảnh cho vợ trong chuyến du lịch nước ngoài. Hình ảnh chàng thiếu gia đứng kiên nhẫn chỉnh góc máy, dõi theo từng biểu cảm của vợ khiến dân mạng "xin vía". Hoá ra dù có làm doanh nhân giàu có cỡ nào thì Viết Vương cũng chỉ hoá "phó nháy" căn khung, tỉ mỉ bắt từng khoảnh khắc cho vợ như bao ông chồng khác. Nhìn loạt ảnh sống ảo gần đây của Đỗ Hà cũng "lên tay" thấy rõ, chứng minh doanh nhân cũng có "tài lẻ" lắm đấy chứ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được chồng doanh nhân chụp ảnh "sống ảo" khi đi du lịch

Đỗ Thị Hà chỉ cần xinh đẹp, chuyện chụp ảnh đã có chồng lo

Cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài trước khi kết hôn

Đỗ Thị Hà check in du lịch sang xịn, hoá ra là do "phó nháy" Viết Vương chỉ đạo phía sau

Trong đám cưới cổ tích tại Quảng Trị, Đỗ Thị Hà nhắn nhủ chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Viết Vương gửi lời cảm ơn đến Đỗ Hà: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Xuyên suốt hôn lễ, dễ dàng nhận ra Đỗ Hà có "quyền lực nóc nhà" trước Viết Vương. Nam doanh nhân chỉ biết cười trừ, biểu cảm bất lực trước những pha né hôn hay trêu đùa của vợ. Nhiều người còn nhận ra thái độ của Viết Vương thay đổi phụ thuộc vào Hoa hậu Đỗ Thị Hà, vợ cười là chồng cười và ngược lại. Nhìn những gì thể hiện trong đám cưới cũng đủ cảm nhận được sự yêu thương, cưng chiều mà nam thiếu gia dành cho vợ.