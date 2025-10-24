Chân dung cô gái xách vali cho Đỗ Hà ở Thanh Hoá gây sốt: Camera lia vội mà cũng cỡ này hả?

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương hiện vẫn đang là chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Dân tình dành hết lời khen ngợi cho cô dâu, chú rể cùng gia đình hai bên bởi đã có một đám cưới truyền thống, ấm áp, tình cảm nhưng cũng không kém phần hoành tráng, xịn sò.

Bên cạnh các nhân vật chính, những người tham dự đám cưới của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý không hề nhỏ. Dù đôi khi chỉ là vài giây vô tình lọt ống kính những cũng khiến cả cõi mạng “náo loạn”.

Cô gái xách vali trong lễ đón dâu của Đỗ Hà chính là một ví dụ. Mặc dù chỉ xuất hiện “lấp ló” trong một vài khung hình khi nàng hậu lên xe hoa về nhà chồng nhưng cô bạn lại nhanh chóng được để ý bởi diện mạo xinh đẹp, tươi tắn.

Cô gái đảm nhận trọng trách xách vali cho Đỗ Hà về nhà chồng thu hút 1,7 triệu lượt xem

Được biết, người đảm nhận trọng trách quan trọng này là Hoàng Tú Quỳnh (SN 2002, Phú Thọ). Với những ai thường theo dõi các cuộc thi sắc đẹp, hẳn cũng không còn xa lạ với Tú Quỳnh. Cô nàng cùng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 với Đỗ Thị Hà. Ngoài ra, cô cũng là người mẫu, KOL cho một số thương hiệu thời trang.

Tú Quỳnh là chị em thân thiết với Đỗ Hà sau cuộc thi Hoa hậu. Trên trang cá nhân của mình, Tú Quỳnh thường đăng tải một số hình ảnh đi chơi, đi du lịch chung với Đỗ Hà. Do đó, mối quan hệ của cả hai rất gắn bó, như chị em trong gia đình. Tú Quỳnh cũng có mặt trong đầy đủ các ngày đặc biệt của Đỗ Hà và đảm nhận vai trò đỡ tráp, phù dâu.

Tú Quỳnh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút

Người đẹp có mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Đỗ Hà

Không những vậy, cũng chính bởi sự thân thiết mà cô được Đỗ Hà giao cho “nhiệm vụ quan trọng” là xách vali đưa cô dâu về nhà chồng. Theo phong tục, khi làm lễ đón dâu thường sẽ có một cô gái xách vali đựng quần áo, đồ cá nhân để giúp cô dâu mang về nhà chồng. Nhiều người quan niệm, đó phải là người rất thân với cô dâu, chưa kết hôn.

Ngoài ra, người được tin tưởng giao trọng trách này cần có một số lưu ý như luôn phải đi thẳng về phía trước, gương mặt tươi tắn, không được đặt vali xuống trong suốt đoạn đường. Theo phong tục dân gian, nghi thức này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, gửi gắm lời chúc phúc từ gia đình nhà gái về cuộc sống hôn nhân viên mãn, mang lại may mắn và hạnh phúc cho cô dâu chú rể.

Do đó, không ít người cho rằng Đỗ Hà đã gửi gắm đúng người bởi khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ và nét nhẹ nhàng của Tú Quỳnh khiến nhiều người có thiện cảm. Hiện tại đoạn clip do Tú Quỳnh đăng tải đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bạn xách vali cho Hà xinh quá. Sao đám cưới hoàn hảo đến từng chi tiết”.

- “Nhìn diện áo dài đơn giản thôi nhưng cũng xinh ngất ngây luôn đó, hình như thi chung với Đỗ Hà”.

- “Cô dâu chọn người tinh tế quá. Bạn nữ này có gương mặt nhìn là thấy thiện cảm luôn, tươi tắn, nhẹ nhàng”.

- “Cô dâu đã xinh rồi dàn bạn bè cũng chất lượng không kém”.

Tú Quỳnh và Đỗ Hà thường đi chơi cùng nhau từ thể thao tới đi du lịch