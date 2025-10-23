Đỗ Hà để mặt mộc, tay đeo Rolex và kim cương sang chảnh

Ngày 22/10, siêu đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương đã chiếm trọn spotlight toàn mạng xã hội. Từ lễ đưa dâu vào buổi sáng đến tiệc cưới long trọng vào lúc chiều tối, netizen Việt thừa nhận cả ngày chỉ toàn "ăn cưới online", khó lòng làm việc vì mải mê theo dõi những khung hình đẹp như truyện cổ tích của đôi vợ chồng trẻ.

Tạm biệt những chiếc áo dài trắng "phong thuỷ" đã đi cùng mình qua những sự kiện lớn, ở hôn lễ diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ, những chiếc váy cưới lộng lẫy của Đỗ Hà lần lượt xuất hiện. Cùng lúc đó, chủ nhân của các thiết kế này cũng lộ diện. Mẫu váy nàng Hậu mặc khi đón khách là một tác phẩm đến từ LE THANH HOA BRIDAL do NTK Lê Thanh Hoà thiết kế riêng. Video hậu trường buổi thử váy cùng lúc cũng được đăng tải trên trang cá nhân của anh.

Khoảnh khắc Đỗ Hà thử váy cưới của NTK Lê Thanh Hòa (Nguồn @lethanhhoa.official).

Những công đoạn chuẩn bị một chiếc váy cưới thông thường sẽ mất khoảng 1-2 tháng chuẩn bị, thực hiện và chỉnh sửa. Như vây, những thước phim bí mật được chuẩn bị từ nhiều tháng qua cuối cùng cũng được lên sóng trong ngày vui nhất của Đỗ Hà. Mẫu váy mà nàng Hậu lựa chọn ở đầu bữa tiệc có thiết kế không quá cầu kỳ, đơn giản về chất liệu, đề cao sự thanh lịch, thuần khiết.

Đỗ Hà khi thử váy cưới cũng hết sức tối giản với mái tóc không hề tạo kiểu, người đẹp cũng gần như để mặt mộc. Dù vậy qua ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, Đỗ Hà vẫn giữ được thần sắc rạng ngời, không để lộ chút mệt mỏi trong quá trình chuẩn bị cưới xin. Trên tay Đỗ Hà lúc này được nhìn thấy là nhiều phụ kiện đắt đỏ, bao gồm đồng hồ Rolex Lady-Datejust có giá hơn 370 triệu đồng, cùng với đó là vòng tay và đôi nhẫn kim cương lấp lánh trên hai bàn tay.

Đỗ Hà và layout mộc mạc đi thử váy cưới, sự chú ý đổ dồn vào đôi bàn tay với nhiều trang sức lấp lánh của cô.

Một mẫu veil ren từng được Đỗ Hà cân nhắc...



...nhưng sau đó veil voan truyền thống vẫn là lựa chọn của cô.



Thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa vừa vặn tôn lên vòng eo và đôi vai thon thả của cô dâu.

Trong phần tiệc chính, Đỗ Hà lộng lẫy trong chiếc váy mang tên “The Bloom of Light” do Hacchic Couture sáng tạo riêng cho cô. Lấy cảm hứng từ ánh sáng của bình minh thiết kế thể hiện trọn vẹn tinh thần của nàng Hậu: thuần khiết, thanh lịch và rạng ngời hạnh phúc. Chiếc Ball Gown cổ điển với corset 10 lớp ôm trọn dáng vóc yêu kiều của Đỗ Hà.

Toàn bộ bề mặt váy được phủ bởi hàng nghìn cụm hoa nhỏ sắp đặt theo bố cục lan tỏa, tượng trưng cho nguồn năng lượng thuần khiết và hạnh phúc đang dâng tràn.

Thương hiệu lựa chọn những chất liệu cao cấp gồm: metallic tulle, sequins tulle và silk tulle phủ shimmer layer, tạo nên hiệu ứng ánh sáng tựa pha lê, phản chiếu dịu dàng theo từng cử động của người đẹp.

Bên cạnh chiếc váy trên lễ đường lộng lẫy, veil cài tóc cũng được coi là một điểm nhấn ý nghĩa và không thể thiếu trong lễ cưới. Chiếc veil của Đỗ Hà có độ dài ấn tượng - hơn 4 mét, được thêu tay 2 ký tự H và V, viết tắt tên cô dâu và chú rể. Thương hiệu cho biết toàn bộ công đoạn mất hơn hai tháng chế tác thủ công, giúp chiếc váy trở thành biểu tượng của ánh sáng và tình yêu trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời Đỗ Hà.

Đỗ Hà và chiếc veil lộng lẫy trong khoảnh khắc tiến vào lễ đường.

Ảnh: Linh Lê Chí