“Dạ, con đi lấy chồng ạ” - chỉ một chữ “Dạ”, cả MXH lặng đi trước đạo làm con của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

"Dạ, con đi lấy chồng ạ" – lời thưa khiến ai cũng nghẹn ngào

Giữa một thế giới mạng đầy tiếng ồn, đôi khi chỉ cần một chữ "Dạ" cũng đủ khiến người ta chùng lòng. "Dạ, con đi lấy chồng ạ" - dòng trạng thái ngắn ngủi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà khiến hàng triệu người dừng lại. Không hoa mỹ, không kịch tính, chỉ là một lời thưa giản dị nhưng chứa đựng tất cả tinh túy trong đạo làm con của người Việt.

"Đi lấy chồng" không chỉ là chuyện riêng của đôi lứa, mà còn là lời chia tay của một người con với mái nhà tuổi thơ.

Trong nếp nhà xưa, con gái trước khi đi lấy chồng bao giờ cũng "thưa cha, lạy mẹ", cúi đầu trước bàn thờ gia tiên rồi mới bước ra cổng. "Đi lấy chồng" không chỉ là chuyện riêng của đôi lứa, mà còn là lời chia tay của một người con với mái nhà tuổi thơ. Và khi Đỗ Thị Hà chọn cách nói "Dạ", cô không chỉ gửi lời đến cha mẹ, mà còn gửi đến cả những giá trị mềm mại nhất trong tâm hồn Việt – sự lễ phép, hiếu thuận và biết ơn.

Cái "Dạ" ấy mộc mạc mà sang trọng, giản dị mà khiến bao người rưng rưng. Giữa ánh đèn sân khấu và danh hiệu hoa hậu, cô vẫn giữ được cái nết gốc của người con gái xứ Thanh: ngoan hiền, nề nếp, biết cách nói vừa đủ để lòng người xao động.

"Dạ, từ nay em đã có chồng" - lời nhắn gửi với người hâm mộ

Chỉ một ngày sau đó, dòng trạng thái thứ hai xuất hiện: "Dạ, từ nay em đã có chồng." Nếu câu đầu là lời thưa với cha mẹ, thì câu này là lời thủ thỉ với người hâm mộ – những người đã chứng kiến cô từ khi đội vương miện đến lúc khoác áo cô dâu.

Đỗ Thị Hà đã bước sang một hành trình mới – hành trình làm vợ, làm dâu, rồi sẽ là làm mẹ.

Cách cô nói nhẹ như hơi thở, e ấp mà đầy niềm vui. Không phải khoe, không phải công bố, chỉ là một lời khẳng định nhỏ bé nhưng ấm lòng: cô đã bước sang một hành trình mới – hành trình làm vợ, làm dâu, rồi sẽ là làm mẹ.

Trong văn hóa Việt, người phụ nữ đi lấy chồng luôn mang theo chữ "hiếu". Họ rời mái nhà xưa nhưng mang theo cả tình cha mẹ, mang theo nếp nhà, mang theo những lời ru và căn dặn của mẹ cha. Và ở Đỗ Thị Hà, điều ấy hiển hiện một cách tự nhiên, tinh tế, không cần tô vẽ.

Một chữ "Dạ" - nghìn cảm xúc

Hai câu nói, hai thời khắc, hai thế giới – mà đều gặp nhau ở một chữ "Dạ". Chữ "Dạ" trong văn hóa Việt là biểu tượng của lễ phép và khiêm nhường. Từ bao đời, người Việt dạy con phải "dạ, thưa" để thể hiện lòng tôn kính và biết ơn. Khi cô dâu trẻ thưa "Dạ" trong ngày trọng đại, đó không chỉ là lời đáp lại cha mẹ, mà còn là lời nhắc nhở rằng: dù đi xa đến đâu, cội nguồn vẫn nằm trong cách mình nói và sống.

Một chữ "Dạ" của cô hôm nay đã nói thay lời của hàng triệu người phụ nữ Việt – những người âm thầm gìn giữ nếp nhà, để dù thời gian có trôi, bản sắc vẫn còn nguyên trong tim mỗi người con gái.

Đỗ Thị Hà không nói điều to tát về hôn nhân, cũng chẳng triết lý gì về tình yêu. Nhưng bằng hai câu nói ấy, cô khiến mọi người nhớ rằng: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt không nằm ở vương miện, mà nằm ở sự nết na, ở tấm lòng biết ơn, ở khả năng giữ được gốc trong một thế giới quá dễ quên đi điều giản dị.

Hành trình mới – bắt đầu từ lòng hiếu thảo

Khi Đỗ Thị Hà nói "Dạ, con đi lấy chồng ạ", đó không chỉ là khoảnh khắc cô bước vào hôn nhân, mà là giây phút cô bước qua ngưỡng trưởng thành. Người ta thấy trong cô không chỉ có một nàng hậu, mà là hình ảnh của biết bao cô gái Việt: điềm đạm, dịu dàng, yêu thương cha mẹ bằng cách sống tử tế và giữ nền nếp trong từng hành động nhỏ.

(Ảnh: Linh Lê Chí)