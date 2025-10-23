Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Đỗ Hà đang mang thai?

23-10-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Ngày vui của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương được khán giả theo dõi sát sao và chúc phúc.

Sau thời gian yêu đương kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Hà chính thức theo chồng thiếu gia Viết Vương về dinh. Suốt những ngày qua, khán giả hào hứng khi được "ăn cỗ online" và nhiệt tình gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới cặp trai tài gái sắc này. 

Trong ngày trọng đại, Hoa hậu sinh năm 2001 còn vướng nghi vấn đang có tin vui. Nguyên do vì trong một clip, nàng hậu xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy trắng đứng bên cạnh ông xã. Tuy nhiên, cô lại gây chú ý khi có hành động lấy tay ôm xoa bụng khiến nhiều người tò mò nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. 

Số khác cư dân mạng lại phủ nhận và cho rằng đây chỉ là hành động vô thức, có thể là để chỉnh váy của cô dâu trước ống kính máy ảnh mà thôi. Ở một số góc máy khác, Hoa hậu Đỗ Hà vẫn được nhận xét có vòng eo thon gọn. 

Hoa hậu Đỗ Hà vướng nghi vấn đang có tin vui (Nguồn: @linhlechi_photography)

Hoa hậu Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 1.

Người đẹp sinh năm 2001 có hành động chớp nhoáng ôm và xoa bụng khi đứng cạnh ông xã

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được tổ chức hoành tráng trên khu đất rộng 2.300m² tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới. Dù thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 nhưng vẫn có hơn 1.000 khách mời đến chung vui với cặp đôi. 

Ông Nguyễn Viết Hải - cha của chú rể đã có lời phát biểu xúc động trong hôn lễ: "Đây là nơi hội tụ của hai dòng sông lớn, sông Long Đài và sông Nhật Lệ. Hai con sông đó không thể chia cắt, luôn cùng nhau chảy ra biển lớn. Hôm nay, hai gia đình chúng tôi làm lễ thành hôn cho các con Viết Vương và Đỗ Thị Hà. Cha chúc hai con hạnh phúc, bên nhau như hai dòng sông không ngừng chảy, có cuộc sống viên mãn dài lâu".

Hoa hậu Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 2.

Sau hôn lễ tại Quảng Trị, Đỗ Thị Hà và Viết Vương dự định làm tiệc báo hỷ tại Hà Nội vào tháng 11

Trong tiệc cưới còn phát đoạn video nói về hành trình yêu đương kín tiếng của Hoa hậu Đỗ Hà và ông xã Viết Vương. Người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của nam doanh nhân. 

Cô cho hay: "Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng trước mặt anh, nói về "chúng ta". Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, để khi anh mệt, có một nơi để quay về. Và rằng khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ cùng nhau mỉm cười, khi khó khăn ghé qua, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua".

Hoa hậu Đỗ Hà đang mang thai?- Ảnh 3.

Chuyện tình yêu đẹp của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương được khán giả ủng hộ nhiệt tình

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

