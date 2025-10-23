Lương Bằng Quang là ai?

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982 tại TP.HCM, là ca, nhạc sĩ nổi danh một thời. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được định hướng học piano và bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2000.

Lương Bằng Quang gây ấn tượng với chất giọng và khả năng sáng tác

Tên tuổi nam ca sĩ bắt đầu gây chú ý từ ca khúc Chính em vào năm 2002. Từ đó, Lương Bằng Quang nhanh chóng gặt hái được thành công với các bản hit như Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé, Chờ đợi quá khứ, Đừng làm nỗi đau thêm dài…

Trong suốt sự nghiệp, Lương Bằng Quang đã sáng tác gần 100 ca khúc. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh được đánh giá là nghệ sĩ toàn năng, vừa có thể sáng tác vừa ca hát, tham gia sản xuất nhạc. Nam ca sĩ từng được xướng tên tại nhiều giải thưởng danh giá Ca khúc được yêu thích của Bài hát Việt, 3 lần nhận danh hiệu Nhạc sĩ được yêu thích tại giải Làn sóng xanh…

Qua đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ chuyển sang quản lý phòng thu, sản xuất nhạc

Đáng chú ý, ở tuổi 22, anh là người trẻ nhất nhận giải Nhạc sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2004 nhờ ca khúc Đôi chân thiên thần (do Lam Trường thể hiện). Ca khúc Với anh em vẫn là cô bé do Lương Bằng Quang sáng tác đã giúp nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương giành giải Mai Vàng 2006.

Những năm gần đây, Lương Bằng Quang chuyển sang dạy nhạc, quản lý phòng thu, làm công việc hoà âm phối khí cho các nghệ sĩ khác. Anh quản lý công việc và nhận show biểu diễn cùng DJ Ngân 98.

Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, nam ca sĩ cũng nhiều lần gây xôn xao bởi những câu chuyện đời tư như phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình, phát ngôn gây sốc đặc biệt là xoay quanh mối tình với DJ Ngân 98. Lương Bằng Quang công khai hẹn hò với Ngân 98 vào năm 2017. Mối tình này gây ra nhiều tranh cãi nhưng cặp đôi vẫn gắn bó bất chấp ý kiến trái chiều. Cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thân mật lên mạng xã hội, đồng hành trong các sân khấu. Sau nhiều nghi vấn hợp tan, đấu tố, cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2024.

Lương Bằng Quang xuất hiện trên mạng xã hội sau khi Ngân 98 bị bắt

Từ khi Ngân 98 bị bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm., nam ca sĩ để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn khi có những bài đăng bất thường, nhắc đến vợ trên mạng xã hội. Bài đăng cuối cùng của Lương Bằng Quang vào tối 21/10, nhận được hơn 200.000 lượt tương tác.