Siêu thảm đỏ "đáng sợ" nhất Cbiz: "Tiên hoa" Lưu Diệc Phi gầy khó tin vẫn không cứu nổi rừng sao "xấu đau xấu đớn"

Tối 23/10, Vogue Thịnh Điển - sự kiện thời trang danh giá và quyền lực nhất Cbiz - đã điễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Thảm đỏ sự kiện quy tụ dàn sao hạng A của showbiz Hoa ngữ, từ "biểu tượng nhan sắc" Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Cổ Lực Na Trát cho đến thế hệ diễn viên trẻ đang lên như Điền Hi Vi, Lư Dục Hiểu, Âu Dương Na Na... Trong đó, màn lên đồ khoe visual "chặt chém" nhau của dàn mỹ nhân Cbiz được khán giả đặc biệt chú ý.

Giữa những cái tên đình đám Lưu Diệc Phi nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Nữ diễn viên xuất hiện cuối cùng để chốt sổ thảm đỏ sự kiện. Chỉ với 9 giây cam thường, cô khiến khán giả kinh ngạc với vóc dáng gầy chưa từng thấy, từ vai, bắp tay đến tổng thể thân hình đều rất thon gọn. Trước đó, tạo hình "tiên hoa" như mơ, đẹp đỉnh cao của "thần tiên tỷ tỷ" trong ảnh do studio nhá hàng trước giờ G, cũng gây sốt khắp mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi và "team nhan sắc" Cổ Lực Na Trát, Ning Ning, Trương Dư Hi, Trương Lăng Hách hay Trần Triết Viễn cũng không cứu nổi thảm đỏ Vogue vào tối nay. Sự kiện chứng kiến cả rừng sao hạng A mặc "xấu đau xấu đớn" như Điền Hi Vi, "Ảnh hậu" Châu Đông Vũ, Lưu Dục Hiểu, Trương Vãn Ý, Vương Tinh Việt... Nhiều khán giả còn nhận xét đây là thảm đỏ "đáng sợ" nhất Cbiz, với số lượng sao mặc thảm họa nhiều không đếm xuể.

Lưu Diệc Phi "chặt đẹp" cam thường khi xuất hiện trên thảm đỏ Vogue Thịnh Điển

"Thần tiên tỷ tỷ" khiến dân tình bất ngờ với body gầy đến kinh ngạc

Lưu Diệc Phi tung tạo hình tiên hoa siêu đẹp lên MXH trước giờ đi thảm đỏ

Nhan sắc như thần tiên của Lưu Diệc Phi ở tuổi 38 nhận được cơn mưa lời khen

Dương Mịch khoe "đôi chân triệu đô" trứ danh trên thảm đỏ

Đôi chân thon dài, thẳng tắp cũng không cứu được vẻ ngoài lộ rõ sự mệt mỏi của Dương Mịch. Gương mặt của tiểu hoa đán 85 đình đám vô cùng khó ở, không nở nổi 1 nụ cười khi chụp ảnh trên thảm đỏ. Trang phục, kiểu tóc cô chọn đi sự kiện lần này cũng gây thất vọng lớn khi vừa chẳng có gì nổi bật, vừa cộng thêm cho cô vài tuổi

Cổ Lực Na Trát "quá đẹp, quá sang" trên thảm đỏ Vogue Thịnh Điển

Chiếc váy đen - trắng theo style cổ điển, thanh lịch tôn lên vẻ đẹp vạn người mê của mỹ nhân Tân Cương

Ở góc độ nào, nữ diễn viên sinh năm 1992 cũng rất xinh đẹp và cuốn hút. Cô quả không hổ là mỹ nhân đẹp 360 độ không góc chết của Cbiz

Ning Ning (aespa) kiêu kỳ, lộng lẫy tựa như "công chúa giá đáo"

Kim Thần đẹp nền nã, gợi cảm trên thảm đỏ với lễ phục hở vai, xẻ tà cao đến tận đùi. Diện mạo của cô càng thêm ấn tượng với mái tóc cài hoa hồng, lá chuối độc đáo

Chung Sở Hi diện mẫu đầm lấy cảm hứng "tiểu thư quý tộc" và cài 2 đóa hoa mẫu đơn lên tóc

"Búp bê sống" Trương Dư Hi được hàng triệu fan nam hỏi cưới khi xinh như cô dâu trên thảm đỏ sự kiện

Trương Tịnh Nghi diện váy cúp ngực khoe vai trần gợi cảm

"Búp bê" Điền Hi Vi gây thất vọng lớn

Cô xuất hiện trên thảm đỏ với mái tóc giả vàng khè, bộ trang phục rườm rà, già dặn, không tôn dáng cũng như không làm nổi bật nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào "thương hiệu" của cô

Tạo hình của Điền Hi Vi trước giờ lên thảm được lòng khán giả hơn

Lý Thấm diện trang phục kín cổng cao tường, tay cầm hoa hồng đỏ tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, bộ trang phục này của cô vẫn rất an toàn, chưa thể khiến nữ diễn viên nổi bật trên thảm đỏ thịnh điển. Thậm chí, mẫu váy còn tự động cộng cho cô thêm vài tuổi. Đến nữ diễn viên cũng bày tỏ sự không hài lòng với lễ phục mà phòng làm việc chọn cho cô hôm nay khi đăng tải dòng trạng thái: "Hy vọng không bị khán giả mắng..."

Lưu Đào thanh lịch, sang trọng khi diện váy nhung màu xanh đen đi sự kiện

"Nữ thần thanh xuân thế hệ mới" Lư Dục Hiểu ăn mặc khó hiểu, khiến người của cô thấp còn 1 mẩu, dáng bị dìm không thương tiếc khi phối bộ váy "chấp vá hầm bà lằng quê mùa" dài ngang đùi với boots cao cổ. Cư dân mạng xứ Trung 100% bầu chọn Lư Dục Hiểu là minh tinh mắc xấu nhất Vogue Thịnh Điển 2025

Tống Vũ Kỳ nắm tay Lư Dục Hiểu vào top sao mặc xấu với chiếc váy cam lấp lánh sến súa

Khán giả yêu cầu Châu Đông Vũ đuổi ngay stylist sau sự kiện khi chọn mẫu váy không khác gì tấm khăn ren trải bàn cho cô đi siêu sự kiện

Tống Thiến mặc an toàn

Vương Ngọc Văn diện váy công chúa tím nữ tính, dịu dàng

"Mỹ nhân gốc Việt" Chung Lệ Đề đi thảm đỏ cùng 2 con gái

Mika gây ra cú sốc lớn cho thảm đỏ Vogue Thịnh Điển

Anh hóa thân thành cô dâu, mặc váy cưới đi sự kiện. Hình ảnh của nam ca sĩ nhận được lời khen về sự phá cách và dám thử nghiệm phong cách mới

Cung Tuấn hóa thân thành anh chàng thợ vẽ

Trần Triết Viễn diện nguyên set đồ da đen - trắng từ đầu đến chân

Trần Tinh Húc siêu đẹp trai

Trương Lăng Hách diện suit bảnh bao, trông như chú rể

Nam thần 2K2 hot nhất Trung Quốc hiện tại Vương Tinh Việt ăn mặc khó hiểu với chiếc blazer bèo nhún kỳ cục

"Ông hoàng nhạc phim" Châu Thâm gây bất ngờ khi bước lên thảm đỏ với phong cách unisex

"Trương Vãn Ý mặc cái gì vậy" là câu hỏi chung của nhiều khán giả Trung Quốc theo dõi thảm đỏ Vogue Thịnh Điển. Anh là nghệ sĩ bị chê nhiều nhất hôm nay với tạo được ví vừa giống thợ đánh vẩy cá, vừa giống người rửa bát thuê tại Vogue

Nguồn: Weibo