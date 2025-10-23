Siêu thảm đỏ "đáng sợ" nhất Cbiz: "Tiên hoa" Lưu Diệc Phi gầy khó tin vẫn không cứu nổi rừng sao "xấu đau xấu đớn"

Tối 23/10, Vogue Thịnh Điển - sự kiện thời trang danh giá và quyền lực nhất Cbiz - đã điễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Thảm đỏ sự kiện quy tụ dàn sao hạng A của showbiz Hoa ngữ, từ "biểu tượng nhan sắc" Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Cổ Lực Na Trát cho đến thế hệ diễn viên trẻ đang lên như Điền Hi Vi, Lư Dục Hiểu, Âu Dương Na Na... Trong đó, màn lên đồ khoe visual "chặt chém" nhau của dàn mỹ nhân Cbiz được khán giả đặc biệt chú ý.
Giữa những cái tên đình đám Lưu Diệc Phi nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Nữ diễn viên xuất hiện cuối cùng để chốt sổ thảm đỏ sự kiện. Chỉ với 9 giây cam thường, cô khiến khán giả kinh ngạc với vóc dáng gầy chưa từng thấy, từ vai, bắp tay đến tổng thể thân hình đều rất thon gọn. Trước đó, tạo hình "tiên hoa" như mơ, đẹp đỉnh cao của "thần tiên tỷ tỷ" trong ảnh do studio nhá hàng trước giờ G, cũng gây sốt khắp mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi và "team nhan sắc" Cổ Lực Na Trát, Ning Ning, Trương Dư Hi, Trương Lăng Hách hay Trần Triết Viễn cũng không cứu nổi thảm đỏ Vogue vào tối nay. Sự kiện chứng kiến cả rừng sao hạng A mặc "xấu đau xấu đớn" như Điền Hi Vi, "Ảnh hậu" Châu Đông Vũ, Lưu Dục Hiểu, Trương Vãn Ý, Vương Tinh Việt... Nhiều khán giả còn nhận xét đây là thảm đỏ "đáng sợ" nhất Cbiz, với số lượng sao mặc thảm họa nhiều không đếm xuể.
Lưu Diệc Phi "chặt đẹp" cam thường khi xuất hiện trên thảm đỏ Vogue Thịnh Điển