Những người phụ nữ sành điệu khắp thế giới đều đang đi đôi giày này, vì nó hợp với mọi thứ

Có một câu nói rất hay: “Giày cao gót có thể giúp bạn chinh phục thế giới, nhưng giày bệt mới đưa bạn đi khắp thế giới”. Mùa đông năm nay, câu nói đó đúng với boots tuyết hơn bao giờ hết. Đôi giày từng bị liệt vào “top 3 giày xấu” giờ lại xuất hiện dày đặc ở sân bay, phố xá, Instagram, TikTok… từ các fashionista Âu – Á cho tới những cô gái bình thường chỉ muốn ấm chân và dễ đi lại.

Rất nhiều người từng nghi ngại boots tuyết: Thô, to, dễ dìm dáng. Nhưng chỉ đến khi xỏ chân vào lớp lông êm mềm, cảm nhận cảm giác ấm áp lan từ bàn chân lên người, người ta mới hiểu vì sao cả thế giới lại mê đôi “giày xấu xí” này. Đằng sau cơn sốt snow boots không chỉ là chuyện chạy theo trend, mà còn là sự thay đổi trong cách phụ nữ đối xử với bản thân: Ưu tiên thoải mái, sức khỏe và niềm vui của chính mình, thay vì gồng mình vì vẻ ngoài hoàn hảo.

Từ “giày xấu” thành món đồ chị em nào cũng muốn thử

Snow boots từng gắn với hình ảnh “cồng kềnh, chân to, luộm thuộm”. Nhiều người ngại mua vì sợ đi lên là mất hết sự thanh thoát của đôi chân. Nhưng càng ngày, quan niệm “phải đau mới đẹp” càng bớt được ưa chuộng. Đổi lại, phụ nữ bắt đầu hỏi mình một câu rất thật: “Đi cả ngày có đau chân không? Có lạnh không? Có mệt không?”.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều người sẵn sàng bỏ qua chuyện “trông có thon chưa”, “có đủ sang chưa” để ưu tiên cảm giác thật sự mềm, êm, ấm, dễ đi. Khi chân ấm và không bị đau, khuôn mặt tự nhiên cũng thư giãn, dáng đi tự tin hơn nhìn tổng thể vẫn đẹp, theo một cách rất đời và rất thật.

3 xu hướng snow boots hot nhất hiện tại

Cổ boots càng ngày càng… thấp

Nếu như vài năm trước, snow boots thường có cổ cao hoặc lưng chừng bắp chân, thì giờ loại cổ thấp gần mắt cá chân mới là “nhân vật chính”. Lý do rất đơn giản: Lộ được nhiều chân thì đỡ bị “lùn một mẩu”.

Cổ boots thấp giúp chân trông dài hơn, phối được với nhiều kiểu quần hơn, từ legging ôm đến quần ống suông. Những mẫu cổ cao, ống rộng vẫn đi được, nhưng nếu quá to, quá dày sẽ rất dễ tạo cảm giác “thời xưa xửa xừa xưa”. Chị em nào mê phong cách trẻ trung, gọn gàng thì nên ưu tiên dáng cổ ngắn.

Đế dày vừa phải, tôn dáng mà không nặng nề

Cổ boots hạ xuống, đế boots lại dày lên. Sự “bù trừ” này nghe có vẻ lạ nhưng lại cực hợp lý: thêm vài centimet đế là thêm vài centimet chiều cao, chân trông thon hơn, người cân đối hơn.

Tuy nhiên, đế dày vừa thôi mới đẹp. Khoảng 3–5 cm là đủ, đi lâu vẫn thoải mái, không nặng chân. Đế quá dày nhìn sẽ nặng nề, dễ “nuốt” cả bộ đồ, đặc biệt với người thấp.

Kiểu dáng và màu sắc ngày càng phong phú

Không còn chỉ là một đôi boots nâu lông xù “na ná nhau hết”, snow boots giờ đa dạng từ hãng đến kiểu dáng: Dạng bốt cổ thấp basic, dạng mule/guốc sục lót lông, dạng gần giống dép Birkenstock nhưng thêm lớp lông và đế dày.

Màu sắc cũng không chỉ quanh quẩn nâu – đen. Nhiều thương hiệu tung ra màu be, xám, kem, xanh olive, thậm chí hồng phấn, vàng bơ. Phần cổ boots còn được trang trí viền lông, viền họa tiết thổ cẩm nhỏ, vừa giữ ấm, vừa “điệu” đủ để tôn outfit.

Nhờ vậy, snow boots không còn là món đồ “chỉ để chống rét”, mà trở thành điểm nhấn thực sự trong cả set đồ mùa đông.

Mặc sao cho đẹp? 3 cách phối snow boots dễ áp dụng nhất

Snow boots + quần thể thao: Cả ngày như ở chế độ “chill”

Snow boots và quần thể thao là cặp đôi “trời sinh một cặp”. Cả hai đều mềm mại, thoải mái, rất hợp với những ngày cần di chuyển nhiều, ở nhà chăm con, đi chợ, đi cà phê với bạn bè, hoặc bay đường dài đi du lịch xứ lạnh.

Nếu chân thon, bạn có thể chọn legging dày hoặc legging lót nỉ, kết hợp snow boots cổ thấp, áo khoác phao hoặc áo len oversize. Phần trên rộng, phần dưới gọn, nhìn vừa khỏe khoắn vừa trẻ trung.

Nếu không tự tin về dáng chân, hãy chọn quần jogger hoặc quần nỉ ống đứng, sơ vin nhẹ hoặc hạ cạp vừa phải rồi cho ống quần vào trong cổ boots. Nhìn tổng thể sẽ gọn, cao, không bị rối.

Snow boots + quần jeans: An toàn mà vẫn thời thượng

Nếu còn bỡ ngỡ với snow boots, hãy bắt đầu với thứ quen thuộc nhất: Quần jeans.

Quần jeans ống rộng phủ nhẹ lên phần thân boots là combo được chuộng nhất hiện nay. Jeans và snow boots đều mang cảm giác “không gò bó”, nên khi đi cùng nhau sẽ rất tự nhiên, hợp vibe.

Ai thích gọn gàng có thể chọn quần jeans ôm hơi côn, sơ vin áo phía trên để lộ eo. Boots cổ thấp sẽ giúp toàn bộ phần chân không bị “đứt khúc”. Chỉ cần thêm áo len, áo khoác dạ đơn giản là đã đủ một bộ đồ dễ mặc cả ngày, từ đi làm lẫn đi chơi.

Chơi tone-sur-tone: Cùng tông màu là auto sang

Muốn snow boots nhìn “chất” và bớt thô, hãy thử phối đồ cùng tông hoặc gần tông màu với boots.

Ví dụ: Boots nâu + áo khoác nâu nhạt + áo len be + quần be, boots xám + áo len xám + khăn choàng tông kem – ghi.

Không cần đúng y màu, chỉ cần cùng tông ấm hoặc lạnh, nhìn cả người sẽ rất “ăn nhập”, tạo cảm giác chỉn chu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Nếu không làm được nguyên set tone-sur-tone, bạn có thể dùng boots và một item khác để “ăn rơ” với nhau, như boots + mũ lông cùng màu, boots + khăn quàng, hoặc boots + túi đeo chéo. Chỉ một chi tiết lặp lại thôi là đủ để outfit trông có chủ ý.

Sự trở lại của snow boots cũng là tín hiệu thú vị: Chúng ta đang bớt khắt khe với chính mình. Không cần phải luôn thật cao, thật mảnh, luôn đi giày mũi nhọn, gót nhọn mới được gọi là “biết mặc đẹp”.

Một đôi giày giữ ấm tốt, giúp bạn đi cả ngày mà không đau chân, ở sân bay không phải tháo ra tháo vào quá khổ, bế con, đi chợ, leo dốc, đi bộ ngắm phố… vẫn ổn, đó là đôi giày xứng đáng có mặt trong tủ đồ. Khi cơ thể được tôn trọng, khi bước đi thấy nhẹ tênh, khí chất và năng lượng tích cực tự nhiên tỏa ra, đôi khi còn “hút mắt” hơn cả một đôi giày đắt tiền nhưng làm bạn nhăn mặt.

Snow boots không dành riêng cho người dáng chuẩn, chân dài. Chúng dành cho bất cứ ai cần ấm, cần mềm, cần một chút dễ chịu trong những ngày lạnh. Và khi bạn cho phép mình được thoải mái hơn, tự khắc bạn sẽ đẹp theo kiểu của chính mình, không phải kiểu của người khác.