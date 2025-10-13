Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đức Phúc đi hát đám cưới mà giày “phản chủ” tung cả đế, may đẹp trai hát hay cứu lại càng nhìn càng mê

13-10-2025 - 14:32 PM | Lifestyle

Đức Phúc không may gặp phải sự cố trong sự kiện mới đây.

Trở về Việt Nam sau chiến thắng với ngôi vị Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tất bật với nhiều lịch trình trong nước và ngoài nước. Dù bận rộn là thế nhưng tối 12/10, nam ca sĩ vẫn góp mặt trong một đám cưới sang trọng tại Hà Nội và mang đến không khí ngọt ngào bằng bản hit 125 triệu view Hơn Cả Yêu. Giữa không gian lung linh, Đức Phúc xuất hiện như “hoàng tử bước ra từ bản tình ca” cùng giọng hát ngọt ngào khiến bất kỳ ai trong khán phòng cũng phải tan chảy.

Clip Đức Phúc trình diễn ca khúc Hơn Cả Yêu

Dù mang đến cảm xúc lắng đọng là thế nhưng Đức Phúc đã gặp phải sự cố khi đôi giày của anh bỗng “phản chủ” tung cả đế ngay trên sân khấu. Điều đáng nói là nam ca sĩ hoàn toàn không hay biết, vẫn say sưa thể hiện trọn vẹn ca khúc của mình. Tuy nhiên, sự cố này chẳng thể làm lu mờ hình ảnh của Đức Phúc trong sự kiện. Chính visual ngày càng thăng hạng, sự duyên dáng dễ thương cùng thần thái chuyên nghiệp của Đức Phúc đã “cứu” lại tất cả, khiến ai nấy có mặt đều càng nhìn càng mê.

Đức Phúc đi hát đám cưới mà giày “phản chủ” tung cả đế, may đẹp trai hát hay cứu lại càng nhìn càng mê- Ảnh 1.

Đức Phúc xuất hiện như "hắc mã hoàng tử" trong sự kiện nhưng không may gặp phải sự cố tung đế giày

Đức Phúc đi hát đám cưới mà giày “phản chủ” tung cả đế, may đẹp trai hát hay cứu lại càng nhìn càng mê- Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc giày bị tung đế của Đức Phúc

Đức Phúc đi hát đám cưới mà giày “phản chủ” tung cả đế, may đẹp trai hát hay cứu lại càng nhìn càng mê- Ảnh 3.

Visual điển trai của Đức Phúc trong sự kiện

Sau chiến thắng Intervision 2025, một số nguồn tin cho biết mức cát-xê của Đức Phúc hiện đã đạt đến con số 1,2 tỷ đồng cho một sự kiện lớn. Dẫu vậy, nam ca sĩ vẫn giữ cho mình sự giản dị, sẵn sàng xuất hiện tại những sân khấu đời thường như đám cưới. Sắp tới đây, vào ngày 25/10, Đức Phúc sẽ tiếp tục góp mặt trong một lễ cưới tại Hà Nội hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng yêu như chính cách anh khiến khán giả “đổ rạp” trong mọi lần xuất hiện.

Gần 30k người chứng kiến Đức Phúc ra thông báo mới

