Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm

12-08-2025 - 10:38 AM | Lifestyle

Sau khi lên sóng tập 1, bộ phim trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Việt.

Tối qua ngày 11/8, tập 1 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chính thức lên sóng. Không chỉ được chú ý vì quy tụ dàn diễn viên đình đám, bộ phim lập tức gây bão mạng xã hội nhờ màn tái xuất của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng kể từ Hương Vị Tình Thân. Trong phim, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh - hình mẫu “người phụ nữ hoàn hảo” vừa giỏi việc công ty, vừa đảm đang chuyện gia đình. Ngay ở tập mở màn, nhân vật đã tạo dấu ấn mạnh với hình ảnh phu nhân giám đốc tinh tế, xử lý khéo léo mọi vấn đề ở nơi làm việc, chăm sóc gia đình chu đáo, đồng thời tinh ý phát hiện cô trợ lý mới của chồng có những biểu hiện đáng ngờ. 

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 1.

Mỹ Anh nhận thấy trợ lý của chồng có vấn đề ngay lần gặp đầu tiên

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 2.

Sau khi tập 1 lên sóng, khán giả dành vô số lời khen cho cách thoại mạch lạc, sắc sảo của Phương Oanh. Đặc biệt thoại cô đối thoại với trợ lý của chồng - rất có thể là trà xanh tương lai khiến người xem cực kỳ tâm đắc. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nhân vật cũng được chú ý đặc biệt. Dù chưa lên hình nhiều nhưng từ đồ công sở thanh lịch, sang trọng đến trang phục đời thường của Phương Oanh đều được khen ngợi. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đây, ở Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh từng bị chê là “thảm họa thời trang” của màn ảnh Việt. Lần trở lại này, cô lột xác hoàn toàn, gu thẩm mỹ tăng lên đáng kể.

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 3.

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 4.

Tạo hình xinh đẹp của Phương Oanh trong tập 1

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 5.

Từ những hình ảnh hiếm hoi đã nhá hàng, Phương Oanh được khen về gu ăn mặc trong lần tái xuất này

Dù vậy, biểu cảm của Phương Oanh vẫn còn gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng phong thái của cô chưa thực sự ấn tượng như bản gốc Cố Giai trong 30 Chưa Phải Là Hết. Tuy nhiên, phần lớn người xem vẫn ghi nhận đây là màn trở lại ấn tượng, đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của nữ diễn viên sau thời gian gián đoạn sự nghiệp vì đời tư, kết hôn và sinh con.

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 6.

Nhiều bình luận khen ngợi Phương Oanh

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xoay quanh cuộc sống của ba người phụ nữ hiện đại với những hoàn cảnh và lựa chọn khác nhau. Mỹ Anh từng từ bỏ sự nghiệp để lui về hậu phương, hỗ trợ chồng phát triển công ty. Bề ngoài, hôn nhân của họ tưởng như viên mãn, nhưng theo thời gian, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, đặc biệt khi sự xuất hiện của cô trợ lý mới làm dấy lên nghi ngờ. Trúc Lam (Quỳnh Kool) là người phụ nữ từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả những gì cần để có hạnh phúc. Thế nhưng sự vô tâm của chồng, áp lực tài chính cùng sự can thiệp quá mức của mẹ ruột khiến cuộc sống hôn nhân của Lam ngày một ngột ngạt. Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) là cô gái độc thân duy nhất trong nhóm bạn, người luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đàn ông. Nhưng một biến cố tình cảm với một doanh nhân thành đạt, mẫu đàn ông lý tưởng đã khiến Ngân lung lay niềm tin, rơi vào khủng hoảng.

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 7.

Bộ ba nữ chính với 3 câu chuyện khác nhau

Việc Phương Oanh trở lại màn ảnh nhỏ với hình ảnh mới mẻ, cộng thêm dàn diễn viên trẻ trung, nổi tiếng như Quỳnh Kool, Việt Hoa, Tô Dũng,… đã giúp tập mở màn thu hút lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội. Dù vẫn còn những tranh luận về diễn xuất, nhưng chỉ sau một tập, bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn giữa bối cảnh phim Việt giờ vàng lâu rồi không có dự án bùng nổ.

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm- Ảnh 8.

Nguồn ảnh: VTV

Trấn Thành công bố phim Tết 2026, thẳng tay loại 1 diễn viên vì nhan sắc xuống cấp trầm trọng
 

Theo Lệ An

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm Nổi bật

Mỹ nhân ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM lại gây sốt ở A80: Tiết lộ sự thật về tên khai sinh

Mỹ nhân ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM lại gây sốt ở A80: Tiết lộ sự thật về tên khai sinh Nổi bật

Mỹ nữ chính thức “sở hữu” người đàn ông được khát khao bậc nhất thế giới: “Hột xoàn nhỏ xinh” khiến cả thiên hạ trầm trồ

Mỹ nữ chính thức “sở hữu” người đàn ông được khát khao bậc nhất thế giới: “Hột xoàn nhỏ xinh” khiến cả thiên hạ trầm trồ

10:30 , 12/08/2025
"Đầu thai đúng nhà rồi con ơi": Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần trở thành em bé hot nhất cõi mạng, lý do là đây!

"Đầu thai đúng nhà rồi con ơi": Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần trở thành em bé hot nhất cõi mạng, lý do là đây!

10:20 , 12/08/2025
Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000

Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000

10:02 , 12/08/2025
'Vua nhạc đỏ' đi hát không cần cát-xê, U70 sở hữu 2 khu du lịch sinh thái

'Vua nhạc đỏ' đi hát không cần cát-xê, U70 sở hữu 2 khu du lịch sinh thái

09:50 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên