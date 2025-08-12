Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm

Tối qua ngày 11/8, tập 1 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh chính thức lên sóng. Không chỉ được chú ý vì quy tụ dàn diễn viên đình đám, bộ phim lập tức gây bão mạng xã hội nhờ màn tái xuất của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng kể từ Hương Vị Tình Thân. Trong phim, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh - hình mẫu “người phụ nữ hoàn hảo” vừa giỏi việc công ty, vừa đảm đang chuyện gia đình. Ngay ở tập mở màn, nhân vật đã tạo dấu ấn mạnh với hình ảnh phu nhân giám đốc tinh tế, xử lý khéo léo mọi vấn đề ở nơi làm việc, chăm sóc gia đình chu đáo, đồng thời tinh ý phát hiện cô trợ lý mới của chồng có những biểu hiện đáng ngờ.

Mỹ Anh nhận thấy trợ lý của chồng có vấn đề ngay lần gặp đầu tiên

Sau khi tập 1 lên sóng, khán giả dành vô số lời khen cho cách thoại mạch lạc, sắc sảo của Phương Oanh. Đặc biệt thoại cô đối thoại với trợ lý của chồng - rất có thể là trà xanh tương lai khiến người xem cực kỳ tâm đắc. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nhân vật cũng được chú ý đặc biệt. Dù chưa lên hình nhiều nhưng từ đồ công sở thanh lịch, sang trọng đến trang phục đời thường của Phương Oanh đều được khen ngợi. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đây, ở Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh từng bị chê là “thảm họa thời trang” của màn ảnh Việt. Lần trở lại này, cô lột xác hoàn toàn, gu thẩm mỹ tăng lên đáng kể.

Tạo hình xinh đẹp của Phương Oanh trong tập 1

Từ những hình ảnh hiếm hoi đã nhá hàng, Phương Oanh được khen về gu ăn mặc trong lần tái xuất này

Dù vậy, biểu cảm của Phương Oanh vẫn còn gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng phong thái của cô chưa thực sự ấn tượng như bản gốc Cố Giai trong 30 Chưa Phải Là Hết. Tuy nhiên, phần lớn người xem vẫn ghi nhận đây là màn trở lại ấn tượng, đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của nữ diễn viên sau thời gian gián đoạn sự nghiệp vì đời tư, kết hôn và sinh con.

Nhiều bình luận khen ngợi Phương Oanh

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xoay quanh cuộc sống của ba người phụ nữ hiện đại với những hoàn cảnh và lựa chọn khác nhau. Mỹ Anh từng từ bỏ sự nghiệp để lui về hậu phương, hỗ trợ chồng phát triển công ty. Bề ngoài, hôn nhân của họ tưởng như viên mãn, nhưng theo thời gian, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, đặc biệt khi sự xuất hiện của cô trợ lý mới làm dấy lên nghi ngờ. Trúc Lam (Quỳnh Kool) là người phụ nữ từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả những gì cần để có hạnh phúc. Thế nhưng sự vô tâm của chồng, áp lực tài chính cùng sự can thiệp quá mức của mẹ ruột khiến cuộc sống hôn nhân của Lam ngày một ngột ngạt. Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) là cô gái độc thân duy nhất trong nhóm bạn, người luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đàn ông. Nhưng một biến cố tình cảm với một doanh nhân thành đạt, mẫu đàn ông lý tưởng đã khiến Ngân lung lay niềm tin, rơi vào khủng hoảng.

Bộ ba nữ chính với 3 câu chuyện khác nhau

Việc Phương Oanh trở lại màn ảnh nhỏ với hình ảnh mới mẻ, cộng thêm dàn diễn viên trẻ trung, nổi tiếng như Quỳnh Kool, Việt Hoa, Tô Dũng,… đã giúp tập mở màn thu hút lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội. Dù vẫn còn những tranh luận về diễn xuất, nhưng chỉ sau một tập, bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn giữa bối cảnh phim Việt giờ vàng lâu rồi không có dự án bùng nổ.

Nguồn ảnh: VTV