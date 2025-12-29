"Kho báu" của doanh nhân Cường Đô La!

Suchin là một trong những tiểu thư hot Vbiz, bé là con gái của doanh nhân Cường Đô La và người mẫu Đàm Thu Trang. Sức hút của Suchin đến từ xuất thân đặc biệt, cuộc sống đủ đầy và những khoảnh khắc gia đình được bố mẹ chia sẻ. Từ khi mới chào đời, Suchin đã gây chú ý bởi cuộc sống đúng nghĩa sinh ra ở vạch đích. Khi chỉ vài ngày tuổi, cô bé đã sở hữu bộ sưu tập túi xách trị giá hơn nửa tỷ đồng. Những năm đầu đời của Suchin gắn liền với các chuyến du lịch nước ngoài, không gian sống trong biệt thự sang trọng, lịch sinh hoạt được chăm chút kỹ lưỡng. Lớn hơn một chút, cô bé theo học môi trường giáo dục quốc tế, được bố mẹ đầu tư bài bản nhưng kín kẽ, tránh phô trương quá đà.

Mới đây, hình ảnh Suchin check-in du lịch Hàn Quốc tiếp tục khiến cư dân mạng "tan chảy". Trong loạt ảnh do Đàm Thu Trang chia sẻ, cô bé gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trong veo, làn da sáng, đôi mắt to tròn ngây ngô đúng lứa tuổi. Những biểu cảm đáng yêu, tự nhiên của Suchin khiến ai nhìn vào cũng yêu ngay. Đàm Thu Trang không giấu được niềm tự hào khi cho biết con gái càng lớn càng xinh, đặc biệt rất tâm lý, thường xuyên nói những lời tình cảm với bố mẹ.

"Kho báu" của Đàm Thu Trang và Cường Đô La đích thị là đây, càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu (ảnh: FBNV)

Suchin có ánh mắt long lanh, nụ cười ngây ngô (ảnh: FBNV)

Cường Đô La cho biết con gái mới 7 tuổi nhưng đã ra dáng chị cả (ảnh: FBNV)

Đàm Thu Trang tiết lộ nhóc tỳ sống rất tình cảm, biết nịnh yêu bố mẹ (ảnh: FBNV)

Điều khiến công chúng dành thiện cảm cho Suchin không chỉ nằm ở điều kiện sống sung túc, mà còn ở cách nuôi dạy con của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Cặp đôi hiếm khi khoe khoang vật chất của con, thay vào đó tập trung chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, bữa ăn gia đình, chuyến đi chơi, phút giây quây quần. Cường Đô La từng cho thấy vai trò người bố gần gũi, dành thời gian cho con, trong khi Đàm Thu Trang được khen khéo léo trong việc dạy con lễ phép, biết bày tỏ cảm xúc và trân trọng gia đình. Sự cân bằng giữa đủ đầy vật chất và chăm sóc tinh thần là điểm khiến nhiều phụ huynh ngưỡng mộ.

Cường Đô La dù bận rộn nhưng vẫn dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con (ảnh: FBNV)

Con gái của Cường Đô La được cưng chiều từ bé (ảnh: FBNV)

Chia sẻ về cách chăm sóc, nuôi dạy con trong gia đình, Đàm Thu Trang cho biết: " Mỗi người có một vai trò riêng. Ba là người chơi, còn mẹ là người chăm. Hai bé Suchin và Sutin rất quấn ba, đơn giản vì ba luôn nói đồng ý với tất cả mọi điều. Còn mẹ thường là người phải đóng vai ác, là người giữ nguyên tắc và đưa ra giới hạn. Nhiều khi tôi cũng nói vui với anh rằng: "Ba thử nói không với con một lần xem?" nhưng anh chỉ cười: "Mẹ làm đủ rồi, ba mà nói không nữa thì lấy ai bênh con?".

Thật ra, tôi không trách anh. Ngược lại, tôi thấy đó là một sự cân bằng thú vị. Các con có thể tìm thấy sự tự do, sáng tạo, niềm vui từ ba, và sự ấm áp, ổn định, chăm sóc từ mẹ. Đó là cách chúng tôi cùng nhau đồng hành và bù trừ trong quá trình nuôi dạy con".