Bức ảnh chụp lô gia căn hộ chung cư khiến nhiều người giật mình thắc mắc: Sao có thể như vậy?

Một bức ảnh chụp lại khu vực lô gia của một căn hộ chung cư tầng cao, kèm theo thông tin về sự cố xảy ra ngay trước đó được đăng tải trên mạng xã hội khiến không ít người giật mình. Chỉ từ một thao tác sinh hoạt rất quen thuộc trong gia đình, một cư dân đã rơi vào tình huống ngoài ý muốn – câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại gợi ra nhiều lo lắng về an toàn, nhất là với các gia đình có trẻ nhỏ.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên trang cư dân khu vực

Từ bức ảnh lô gia đến sự cố khiến cư dân hoảng hốt

Theo thông tin từ Ban Quản lý tòa nhà, sự việc xảy ra vào ngày 25/12/2025 trong quá trình tuần tra định kỳ. Khi phát hiện tín hiệu cầu cứu phát ra từ khu vực lô gia một căn hộ ở tầng 14, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng xác định vị trí, liên hệ chủ sở hữu và phối hợp xử lý. Kiểm tra tại hiện trường cho thấy, trong lúc người lớn ra ngoài lô gia phơi đồ, cháu nhỏ ở trong nhà đã vô tình khóa chốt cửa từ phía trong, khiến người lớn bị kẹt lại bên ngoài.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của nhân viên Ban Quản lý, cửa được mở và cư dân được đưa trở lại căn hộ an toàn. Sự việc không gây thương tích, nhưng hình ảnh lô gia tầng cao – nơi người lớn bị mắc kẹt chỉ vì một khoảnh khắc bất cẩn – đã khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Làm sao một tình huống như vậy có thể xảy ra ngay trong chính không gian sống quen thuộc của gia đình?

Ảnh trang cư dân khu vực

Thực tế, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn không chủ ý trong gia đình là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích, đặc biệt tại các không gian sống khép kín và nhà ở cao tầng. Ban công, lô gia và hệ thống cửa ra vào được xếp vào nhóm khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao nếu thiếu sự giám sát hoặc chủ quan trong sử dụng.

Vì sao trẻ nhỏ có thể vô tình gây ra tình huống nguy hiểm?

Dưới góc nhìn tâm lý, các chuyên gia phát triển trẻ em cho rằng hành vi đóng, khóa cửa thường xuất phát từ sự tò mò tự nhiên của trẻ. Theo các tài liệu an toàn gia đình do UNICEF công bố, trẻ ở độ tuổi mầm non và tiểu học chưa ý thức được hậu quả của những thao tác cơ học như chốt, khóa hay tay nắm cửa. Với trẻ, đó có thể chỉ là một trò chơi; nhưng với người lớn, đặc biệt khi đang ở ngoài lô gia hoặc ban công tầng cao, hậu quả có thể trở nên nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng từng cảnh báo, nhiều sự cố tại chung cư bắt nguồn từ chính những tình huống tưởng như rất đời thường: người lớn ra ngoài ban công trong chốc lát, không mang theo điện thoại hoặc chìa khóa, trong khi trẻ nhỏ ở trong nhà vô tình đóng, khóa cửa. Khi bị cô lập không gian, đặc biệt ở độ cao lớn, tâm lý hoảng loạn rất dễ xảy ra và làm tăng mức độ nguy hiểm.

Ảnh trang cư dân khu vực

Từ sự việc trên, Ban Quản lý tòa nhà đã khuyến cáo cư dân cần quan sát kỹ khi trông trẻ nhỏ, đồng thời mang theo điện thoại hoặc chìa khóa khi ra lô gia, ban công để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Những lưu ý này cũng phù hợp với hướng dẫn an toàn nhà ở do Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành, trong đó nhấn mạnh vai trò của thói quen sinh hoạt an toàn và sự cẩn trọng của các thành viên trong gia đình.

Bức ảnh chụp lô gia căn hộ có thể chỉ ghi lại một khoảnh khắc đời thường, nhưng câu chuyện phía sau lại là lời nhắc nhở không nên xem nhẹ những rủi ro rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Với các gia đình sống ở chung cư, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, an toàn đôi khi không nằm ở những biện pháp phức tạp, mà bắt đầu từ sự chủ động và cẩn trọng trong từng hành động quen thuộc.