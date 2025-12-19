Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tóc Tiên: Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành, cuộc tình với ai yêu đương cũng thành

19-12-2025 - 09:50 AM | Lifestyle

Động thái mới đây của Tóc Tiên khiến người hâm mộ không khỏi tò mò và quan tâm.

Mới đây, video cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của Tóc Tiên đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, trong bản cover này, Tóc Tiên đã “xin phép” Hương Tràm và nhạc sĩ để chỉnh lại lyrics: “Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành. Và cuộc tình với ai yêu đương cũng thành, rồi niềm đau cũng sẽ qua, muộn phiền cũng sẽ vơi, anh sẽ luôn luôn được yêu thương thật lòng như anh mơ”. Phiên bản mới của Tóc Tiên dịu dàng hơn nhiều so với bản gốc của Hương Tràm khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc thật lòng của người phụ nữ sau khi chia tay.

Video cover ca khúc Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn của Tóc Tiên đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng (Video: TikTok Tóc Tiên)

So sánh với bản gốc của Hương Tràm, ca khúc mang sắc thái day dứt, dằn vặt và đau khổ trong tình yêu, thậm chí mong muốn người kia cũng phải trải qua cảm giác tương tự: “Nguyện cầu cho anh không mang điều lành. Và cuộc tình với ai, mong manh chẳng thành, rồi niềm đau sẽ đến nhanh, buồn phiền ghé đến anh. Anh sẽ không có được một ai thật lòng như anh muốn” thì phiên bản của Tóc Tiên lại chuyển hướng tinh thần hoàn toàn. Ca khúc trở nên dịu dàng và ấm áp hơn như một lời chúc phúc tới người cũ, đồng thời thể hiện trọn vẹn góc nhìn của người phụ nữ trưởng thành, biết buông bỏ và bao dung trong chuyện tình cảm.

Video sau khi đăng tải đã đạt hơn 234 nghìn lượt xem trên TikTok, kèm theo nhiều bình luận quan tâm từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Tóc Tiên, khen ngợi cách cô truyền tải cảm xúc thật qua giọng hát, đồng thời gửi lời chia sẻ và chúc cô sớm tìm lại bình yên trong cuộc sống.

Tóc Tiên: Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành, cuộc tình với ai yêu đương cũng thành- Ảnh 1.

Nhiều khán giả khen ngợi cách Tóc Tiên truyền tải cảm xúc thật qua giọng hát (Ảnh: Tóc Tiên)

Đáng chú ý, video ra mắt đúng thời điểm mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Hoàng Touliver đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Sau gần một thập kỷ bên nhau, nhiều dấu hiệu cho thấy cặp đôi không còn chung sống, ít tương tác trên mạng xã hội và nhiều tháng liền không nhắc về đối phương. Thậm chí, Tóc Tiên từng bị bắt gặp dọn ra nơi ở mới nhưng vẫn di chuyển bằng xe của Touliver, khiến khán giả càng tò mò về tình trạng hôn nhân của họ.

Cùng với đó, không ít lần, Tóc Tiên vô tình để lộ những hint về trạng thái hiện tại của bản thân, khiến khán giả thêm nghi ngờ về tính thực hư của những tin đồn. Nổi bật là việc nữ ca sĩ bất ngờ đăng loạt ảnh check-in bên trong nhà mới, hé lộ những góc riêng tư hiếm thấy của nơi ở hiện tại. Cô còn chia sẻ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn từ căn hộ trên cao, vừa bình yên vừa mang chút suy tư và cảm xúc lắng đọng. Trong khi đó, Touliver đăng clip vlog đời sống thường nhật, một mình chuẩn bị bữa sáng giữa không gian biệt thự rộng lớn, toát lên sự cô đơn và tách biệt. Những động thái này được nhiều người xem như bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai hiện “mỗi người một nơi”, tạo nên cảm giác vừa tiếc nuối vừa tò mò cho người hâm mộ.

Tóc Tiên: Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành, cuộc tình với ai yêu đương cũng thành- Ảnh 2.

Không ít lần, Tóc Tiên vô tình để lộ những hint về trạng thái hiện tại của bản thân (Ảnh: Tóc Tiên)

Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz. Cả hai bén duyên từ chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng năm 2015. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi chính thức về chung một nhà với hôn lễ bí mật tại Đà Lạt vào đầu năm 2020, có sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong showbiz. Cuộc sống hôn nhân của cả hai được nhận xét khá bình lặng, ít phô trương và hiếm khi chia sẻ công khai, điều này càng khiến công chúng ngưỡng mộ sự riêng tư và tinh tế trong cách họ gìn giữ tình cảm.

Tóc Tiên: Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành, cuộc tình với ai yêu đương cũng thành- Ảnh 3.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz

Tóc Tiên: Nguyện cầu cho anh luôn mang điều lành, cuộc tình với ai yêu đương cũng thành- Ảnh 4.

Cả hai đã ít cùng xuất hiện trên mạng xã hội

Những động thái gần đây của Tóc Tiên và Touliver, từ video cover của nữ ca sĩ đến những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, đã khiến khán giả không khỏi tò mò và dõi theo từng bước đi trong cuộc sống của cặp đôi. Từng nụ cười, ánh mắt hay cách cả hai sắp xếp cuộc sống riêng tư đều trở thành đề tài bàn tán, khiến người hâm mộ không chỉ quan tâm mà còn tinh ý nhận ra những chi tiết nhỏ phản ánh trạng thái hiện tại của mối quan hệ. Đồng thời, nhiều fan cũng bày tỏ sự tiếc nuối và quan tâm sâu sắc cho tình cảm vốn từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Theo Anh Minh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
176 cây vàng, sổ đỏ khách sạn và biệt thự, kim cương, tiền tỷ trong 4 đám cưới khủng năm 2025

176 cây vàng, sổ đỏ khách sạn và biệt thự, kim cương, tiền tỷ trong 4 đám cưới khủng năm 2025 Nổi bật

Tết 2026 khác hẳn 2025: Người Việt bỏ mua thừa, chuyển sang chi tiêu tỉnh táo và có chiến lược

Tết 2026 khác hẳn 2025: Người Việt bỏ mua thừa, chuyển sang chi tiêu tỉnh táo và có chiến lược Nổi bật

Mẹ 2 con dọn 6 tầng nhà chỉ 1 tiếng mỗi ngày: Nhờ một “chiêu” đơn giản mà tầng nào cũng sạch thơm bóng loáng

Mẹ 2 con dọn 6 tầng nhà chỉ 1 tiếng mỗi ngày: Nhờ một “chiêu” đơn giản mà tầng nào cũng sạch thơm bóng loáng

09:47 , 19/12/2025
Tin nhắn gửi "cục zàng" lúc 0 giờ thủ môn Trần Trung Kiên sau trận thắng Thái Lan làm lộ một chuyện hết hồn

Tin nhắn gửi "cục zàng" lúc 0 giờ thủ môn Trần Trung Kiên sau trận thắng Thái Lan làm lộ một chuyện hết hồn

09:17 , 19/12/2025
Ra mà xem khách Tây làm gì giữa lúc Việt Nam vô địch!

Ra mà xem khách Tây làm gì giữa lúc Việt Nam vô địch!

09:14 , 19/12/2025
Chế Linh U90 tới tận Hà Giang: "Tôi thấy sướng lắm"

Chế Linh U90 tới tận Hà Giang: "Tôi thấy sướng lắm"

08:50 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên