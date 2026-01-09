Những quy định "cấm chụp ảnh" cực khắt khe của những khách sạn siêu sang

Tại những khách sạn hạng sang, trải nghiệm tại đây không chỉ được đo bằng số sao, nội thất hay dịch vụ cá nhân hoá, mà còn nằm ở một yếu tố vô hình nhưng vô cùng quan trọng: sự riêng tư tuyệt đối. Những khách sạn thuộc phân khúc luxury không đơn thuần bán một đêm lưu trú, họ bán cả cảm giác an toàn, kín đáo và tách biệt khỏi ánh nhìn tò mò của số đông. Chính vì phục vụ tệp khách hàng siêu giàu, giới tinh hoa, nghệ sĩ, chính khách hay những cá nhân có mức độ nhạy cảm cao về đời sống cá nhân, các khách sạn này buộc phải xây dựng những chính sách riêng biệt về quyền riêng tư, trong đó có những quy định cấm chụp ảnh vô cùng khắt khe.

Ở phân khúc khách sạn sang trọng, nhiều nơi không cho phép khách lưu trú chụp ảnh dù đó là phục vụ cho mục đích cá nhân

Gần đây, dư luận đang xôn xao trước chia sẻ của một nữ hành khách phản ánh về chính sách chụp ảnh tại 1 khách sạn 5 sao ở TP.HCM. Theo lời kể, khi nhóm của cô đứng chờ thang máy và tranh thủ chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm, nhân viên khách sạn đã lập tức nhắc nhở và yêu cầu không tiếp tục chụp. Điều khiến cô khó chịu là việc chụp ảnh chỉ mang tính cá nhân, không nhằm mục đích thương mại. Cô cho rằng nhân viên hoàn toàn có thể giải thích nhẹ nhàng hơn thay vì xử lý cứng nhắc. Đáng chú ý, chỉ khi cô khẳng định mình là khách đang lưu trú tại khách sạn, thái độ của nhân viên mới có phần mềm mỏng hơn và cho phép chụp nhanh, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng khu vực thang máy là không gian công cộng và không được phép chụp ảnh. Sự việc này nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.

Bài đăng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng

Bên dưới bài đăng, không ít người từng có trải nghiệm làm việc hoặc lưu trú tại các khách sạn siêu sang đã lên tiếng chia sẻ về góc nhìn này. Một ý kiến cho rằng, việc chụp ảnh tràn lan trong khách sạn dễ tạo cảm giác kém sang, biến không gian vốn dành cho sự riêng tư thành địa điểm tham quan của khách vãng lai: “Mình từng làm quản lý ở St.Regis, việc chụp ảnh ở trong khách sạn nó tạo không khí kém sang á bạn, luxury hotels không hề muốn bị thành địa điểm hot checkin hoặc chụp ảnh của khách vãng lai đâu. Vì “Luxury” của phân khúc khách sạn cao hẳn không định nghĩa bằng hoá đơn bạn trả ở khách sạn, mà ở phong cách sống, sự riêng tư, cảm giác thoải mái khi khách không phải ru rú trong nhà ấy. Ở phân khúc này, celebrities là nhóm VIP trung bình thôi nhé, có tầm tỉ phú, chính khách, quan hệ hoàng gia”.

Một bình luận bên dưới bài đăng của vị khách trên

Không gian sang trọng của St.Regis

Một ý kiến khác lại cho rằng, nếu khách sạn này đã chặt chẽ, thì những khách sạn như Ritz Paris còn khắt khe hơn rất nhiều bởi tập khách của họ yêu cầu mức độ riêng tư tuyệt đối: “Ở Ritz Paris khách không chỉ đơn thuần là triệu phú tỷ phú mà còn rất nhiều chính khách và chính trị gia yêu cầu sự riêng tư tuyệt đối. Mỗi khách sạn ultra-luxe thực ra họ đều có câu chuyện riêng, nhưng ở Ritz Paris đó là nơi những huyền thoại được viết nên. Những câu chuyện về huyền thoại thời trang Coco Chanel, quầy bar mang tên đại văn hào Ernest Hemingway, hay những giờ phút cuối cùng của Công nương Diana... Ritz Paris không chỉ là một khách sạn, mà là biểu tượng của phong cách, lịch sử và cảm xúc vượt thời gian…”

Một du khách từng lưu trú tại Ritz Paris - khách sạn 5 sao sang trọng ở Pháp cho biết

Với một số khách sạn 5 sao, khái niệm khách hàng quan trọng không nằm ở người sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đồng cho một đêm nghỉ ngắn ngày, mà là những vị khách đều đặn lui tới, sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để tận hưởng không gian yên tĩnh và không bị làm phiền. Chính vì vậy, luxury hotel không hướng tới việc trở thành điểm check-in ồn ào, mà ưu tiên giữ bầu không khí kín đáo, nơi khách có thể hiện diện một cách thoải mái mà không lo bị ghi hình hay phơi bày đời sống cá nhân.

Thực tế, khách sạn được nhắc đến từ lâu đã có những quy định rõ ràng về việc chụp ảnh và quay phim cá nhân. Khách được phép chụp ảnh bằng điện thoại, không dùng đèn flash, tại khu vực mình đang sử dụng dịch vụ, nhưng bị hạn chế tại spa, hồ bơi, phòng gym và các không gian sự kiện riêng tư nếu chưa có sự chấp thuận. Ngoài ra, khách không được thay trang phục, trang điểm chuyên nghiệp hay tác động vào đồ trang trí trong khuôn viên khách sạn, cũng như không được thực hiện các nội dung chụp ảnh nhạy cảm hoặc không phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Bên cạnh đó, nhiều khách sạn cao cấp khác tại Việt Nam và quốc tế cũng áp dụng những chính sách kiểm soát hình ảnh tương tự, thậm chí ở mức độ nghiêm ngặt hơn. Tại Mia Saigon, khách không ở lại khách sạn gần như không được phép chụp ảnh tại các khu vực công cộng từ sảnh chính, nhà hàng, quầy bar, hành lang hay khu vực hồ bơi. Ngay cả với khách lưu trú, việc chụp ảnh cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ghi lại kỷ niệm cá nhân, không gây ảnh hưởng đến không gian chung và trải nghiệm của người khác.

Khách sạn Mia Saigon có những quy định riêng về việc chụp ảnh

Tương tự, Hotel des Arts Saigon cũng xây dựng bộ quy chuẩn chặt chẽ nhằm kiểm soát mọi hoạt động ghi hình trong khuôn viên khách sạn. Tại đây, việc chụp ảnh bằng điện thoại cho mục đích cá nhân cũng phải tuân thủ nguyên tắc không làm lộ hình ảnh của khách khác hoặc nhân viên khách sạn, dù là trực diện hay phía sau.

Hotel des Arts Saigon cũng xây dựng bộ quy chuẩn chặt chẽ nhằm kiểm soát mọi hoạt động ghi hình trong khuôn viên khách sạn

Ở phạm vi quốc tế, những khách sạn thuộc phân khúc ultra-luxury như Royal Cliff còn đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn nữa. Nguyên tắc cốt lõi mà khách sạn này theo đuổi là trải nghiệm của khách lưu trú luôn được ưu tiên cao nhất, không một hoạt động ghi hình nào được phép làm gián đoạn cảm giác riêng tư, an toàn và thoải mái của họ. Ngay cả hình thức chụp ảnh cá nhân, nếu sử dụng thiết bị chuyên nghiệp hoặc có dấu hiệu tổ chức bài bản, cũng sẽ bị xem xét kỹ lưỡng dựa trên tình trạng phòng, mật độ khách và nội dung hình ảnh.

Những khách sạn thuộc phân khúc ultra-luxury như Royal Cliff còn đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn nữa

Thêm vào đó, với các khách sạn thuộc phân khúc ultra-luxury trên thế giới hầu như không cần công bố quy định chụp ảnh một cách chính thức hay treo biển cấm rõ ràng, bởi bản thân sự im lặng đó đã là một quy ước ngầm. Ở những không gian này, việc giơ điện thoại hay máy ảnh lên không bị cấm bằng văn bản, nhưng lại được “kiểm soát” bằng văn hoá dịch vụ và cách nhân viên can thiệp tinh tế.

Đơn cử như trường hợp của một du khách đã chi hơn 100 triệu tại khách sạn Okura Tokyo, đây là khách sạn chuyên đón 9 đời tổng thống Mỹ với hàng trăm chính khách. Khi du khách này giơ máy ảnh lên, chưa kịp làm gì là đã được nhân viên nhắc nhở.

Một du khách từng ở khách sạn Okura Tokyo chuyên đón nhiều nguyên thủ quốc gia và hàng trăm chính khách cho biết

Từ những ví dụ trên cho thấy, việc siết chặt quy định chụp ảnh không phải là câu chuyện riêng của một khách sạn, mà là xu hướng chung của phân khúc khách sạn luxury. Trong thế giới khách sạn siêu sang, không gian là “vùng an toàn” nơi những người giàu có và quyền lực tìm đến để được sống đúng với nhu cầu kín đáo của họ. Chính vì vậy, việc kiểm soát hình ảnh không đơn thuần là bảo vệ tài sản hay thương hiệu, mà còn là cách các khách sạn gìn giữ giá trị cốt lõi mà nhóm khách hàng thượng lưu sẵn sàng chi trả rất cao để có được: sự riêng tư tuyệt đối.