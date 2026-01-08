Chi 19 triệu tại khách sạn 5 sao TP.HCM vẫn bị cấm chụp ảnh, cô gái đăng bài tố nhưng không ai bênh nổi

Vừa mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một cô gái từng lưu trú tại khách sạn P. - một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở TP.HCM. Theo đó, dù đã chi gần 19 triệu đồng cho vài ngày nghỉ dưỡng, cô cho biết mình gặp trải nghiệm không mấy dễ chịu khi bị nhân viên nhắc nhở vì chụp ảnh tại khu vực thang máy của khách sạn.

Bài đăng bày tỏ sự bức xúc của vị khách nữ (Ảnh chụp màn hình)

Theo lời kể, cô gái cho biết bản thân đã biết trước khách sạn P. có những quy định khá nghiêm ngặt liên quan đến việc chụp ảnh, quay phim, tuy nhiên vẫn cảm thấy khó hiểu và không hài lòng với cách xử lý của nhân viên trong tình huống này. Cụ thể, khi nhóm của cô đứng chờ thang máy và tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, nhân viên khách sạn đã lập tức nhắc nhở và yêu cầu không tiếp tục chụp.

Điều khiến vị khách cảm thấy "bức bối" là theo cô, việc chụp ảnh của cô chỉ mang tính cá nhân, không phục vụ mục đích thương mại, lại diễn ra trong lúc chờ thang máy - một khoảnh khắc rất đời thường. Cô cho rằng, trong trường hợp này, nhân viên hoàn toàn có thể nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc giải thích rõ ràng hơn để khách cảm thấy được tôn trọng, thay vì xử lý theo hướng quá cứng nhắc.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của cô gái, chỉ đến khi cô khẳng định mình là khách đang lưu trú tại khách sạn, thái độ của nhân viên mới có phần thay đổi và cho phép "tranh thủ chụp nhanh". Tuy nhiên, nhân viên vẫn nhấn mạnh rằng khu vực thang máy là không gian công cộng nên không được phép chụp ảnh, khiến cô càng thêm khó hiểu và đặt dấu hỏi về cách áp dụng quy định.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của người đăng, phần lớn ý kiến lại không đứng về phía vị khách.

Nhiều bình luận cho rằng, khách sạn P. vốn nổi tiếng là nơi thường xuyên đón tiếp những tệp khách hàng đặc biệt, kín tiếng, thậm chí là người có tầm ảnh hưởng lớn hoặc giới siêu giàu. Chính vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ hình ảnh ở các không gian chung là điều dễ hiểu, nhằm đảm bảo quyền riêng tư và an toàn thông tin cho mọi khách lưu trú.

Một số ý kiến cũng chỉ ra rằng, nhân viên khách sạn 5 sao thường được đào tạo phải tuân thủ quy định rất nghiêm ngặt. Chỉ cần một khung hình vô tình ghi lại hình ảnh, hành tung của khách đặc biệt phía sau, người chịu trách nhiệm đầu tiên có thể chính là nhân viên đang làm nhiệm vụ. Vì thế, sự "cứng nhắc" trong trường hợp này, theo nhiều người, thực chất là để bảo vệ công việc và tuân thủ đúng quy trình.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng thẳng thắn nhận xét rằng, đã là quy định thì không có khái niệm linh hoạt hay không linh hoạt. Việc biết trước quy định nhưng vẫn kỳ vọng được "nới lỏng" khiến lập luận của vị khách trở nên kém thuyết phục. Đặc biệt, việc sử dụng máy ảnh chuyên dụng thay vì điện thoại cũng được cho là đã vi phạm rõ ràng quy định về hình ảnh tại các khách sạn cao cấp.

Một số bình luận khác thậm chí còn cho rằng, mức chi phí gần 19 triệu đồng cho vài ngày lưu trú chưa hẳn là con số quá lớn so với mặt bằng chi tiêu của nhóm khách hàng thường xuyên tại khách sạn P., nên việc lấy chi phí làm lý do để yêu cầu ngoại lệ là không phù hợp.

Một số bình luận của cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, khi liên hệ, phía khách sạn P. vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến sự việc này.

Tuy nhiên, từ câu chuyện đang gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng các quy định nên được truyền đạt rõ ràng ngay từ khâu check-in, trong khi khách hàng cũng cần chủ động tìm hiểu và tôn trọng những house rule của nơi mình lựa chọn lưu trú, để tránh những trải nghiệm không mong muốn cho cả hai phía.