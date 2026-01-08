“Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân” sống trong căn hộ cao cấp 200m2, mặt thật ở tuổi 45 gây choáng

Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm vốn luôn là chương trình được đông đảo khán giả mong chờ vào dịp Giao thừa. Tết Nguyên Đán 2026 chính thức sẽ không phát sóng Táo Quân, điều này khiến không ít người bày tỏ sự hụt hẫng, tiếc nuối. Bởi nhiều người đã quen với “món ăn tinh thần” này, yêu thích từ kịch bản cho đến dàn nghệ sĩ tham gia từ vai chính đến vai phụ.

Trong đó, một nhân vật dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại khiến công chúng rất ấn tượng chính là Thiên Lôi. Mỗi năm, sẽ có một khách mời đảm nhận vai diễn Thiên Lôi, song Minh Quân được nhớ đến nhiều nhất vì anh là ca sĩ duy nhất xuất hiện nhiều mùa liên tiếp. Không những vậy, tạo hình của Minh Quân tại chương trình cũng cực đặc biệt khiến nhiều người gọi vui là “Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân”.

Ca sĩ Minh Quân có 7 năm tham gia Táo Quân với vai diễn Thiên Lôi

Anh được khán giả gọi vui là "Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân"

Được biết, Minh Quân bén duyên với Táo Quân từ năm 2013, theo lời gợi ý của NSND Xuân Bắc. Từ đó, anh có tổng cộng 7 mùa làm Thiên Lôi trên “thiên đình” Táo Quân. Trái ngược hình ảnh điển trai, thư sinh ngoài đời, nam ca sĩ luôn xuất hiện với mặt bôi đen, tóc xù, hàm răng vổ và dáng đi ngúng nguẩy. Chính sự đối lập này khiến nhân vật nhanh chóng trở thành điểm nhấn gây cười.

Không chỉ được yêu thích trên sân khấu, cuộc sống đời thường của “Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân” cũng khiến khán giả quan tâm. Hiện tại ở tuổi 45, Minh Quân sống độc thân trong một căn hộ riêng. Anh từng chia sẻ rằng vẫn luôn tìm được niềm vui từ công việc, thời gian rảnh dành cho bản thân, chăm sóc bố mẹ và cháu trai. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng rất hài lòng với cuộc sống độc thân, không có áp lực gì.

Không gian sống hiện đại của ca sĩ Minh Quân

Trên trang cá nhân của mình, Minh Quân từng khoe về không gian sống của mình. Căn hộ của anh rộng khoảng 200m2 thuộc một chung cư hiện đại, cao cấp ở Hà Nội. Nam nghệ sĩ lựa chọn gam màu đen - trắng cho tổng thể căn nhà. Các món đồ nội thất từ ghế salon, tủ kệ, chiếc đàn piano đặt một góc phòng khách đều có gam màu đen.

Nam ca sĩ cũng có sở thích làm mới không gian sống của mình. Thỉnh thoảng anh sẽ trang trí thêm cho căn nhà trở nên mới mẻ hơn bằng những bức tranh, lọ hoa,... Dù sống độc thân nhưng Minh Quân rất chăm chút nhà cửa, luôn ưu tiên những món đồ hiện đại, tiện nghi để phục vụ sinh hoạt thường ngày.

Căn hộ rộng khoảng 200m2

Nam ca sĩ rất chỉn chu, chăm chút decor từng góc nhà

Nhan sắc trẻ hơn tuổi thật của Minh Quân, hiện anh vẫn độc thân vui tính ở tuổi 45

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV