Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây choáng trước sức mạnh của phụ nữ Việt Nam

08-01-2026 - 12:18 PM | Lifestyle

Đến Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài không ít lần “sốc” vì những điều tưởng nhỏ mà lại quá đỗi đặc biệt.

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế bởi thiên nhiên đa dạng, ẩm thực phong phú và nhịp sống mang nhiều màu sắc riêng. Không ít khách Tây chia sẻ rằng, chỉ cần vài ngày đặt chân đến Việt Nam là họ đã kịp "mở mang tầm mắt" trước đủ thứ: từ các món đồ ăn, đồ uống, những gánh hàng rong len lỏi khắp phố phường, cho đến cách người Việt thích nghi linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Nhưng trong số những điều khiến họ bất ngờ, có một hình ảnh tưởng như rất quen với người Việt lại khiến du khách nước ngoài phải… choáng váng.

Cụ thể, trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, một cô gái Tây ghi lại khoảnh khắc khi cô đang ngồi thuyền tham quan tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Ban đầu, khung cảnh sông nước yên bình, thuyền trôi nhẹ giữa thiên nhiên khiến ai cũng nghĩ đây sẽ là một chuyến đi thư giãn đúng nghĩa. Thế nhưng, điều khiến cô gái này không khỏi sững sờ lại nằm ở người đang chèo thuyền.

Khách Tây choáng trước sức mạnh của phụ nữ Việt Nam- Ảnh 1.

(Nguồn: @its.inesalves)

Cô gái hài hước đùa: "Nếu bạn nghĩ rằng phụ nữ ở Việt Nam không khoẻ, thì đây...".

Theo chia sẻ trong video, chiếc thuyền đang lướt đi phía đối diện cô có tới 16 du khách, và người điều khiển con thuyền ấy chỉ là một phụ nữ Việt Nam, dáng người nhỏ nhắn, lặng lẽ chèo thuyền đều tay, không hề tỏ ra mệt mỏi hay gắng sức. "Có tới 16 người trên chiếc thuyền này đấy", nữ du khách thốt lên đầy kinh ngạc.

Với nhiều người nước ngoài, hình ảnh này quả thực vượt xa tưởng tượng. Trong mắt họ, những công việc đòi hỏi sức bền như chèo thuyền chở đông khách thường do nam giới đảm nhiệm, hoặc ít nhất cũng cần đến nhiều người phối hợp. Thế nhưng tại Việt Nam, người phụ nữ ấy vẫn làm công việc của mình một cách nhẹ nhàng, thuần thục, như thể đó chỉ là chuyện thường ngày.

Thực tế, với người Việt, đây lại không phải khung cảnh quá xa lạ. Ở nhiều điểm du lịch sông nước nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), chùa Hương (Hà Nội), hay các khu du lịch sinh thái miền Tây, hình ảnh phụ nữ chèo thuyền chở khách đã trở thành một phần quen thuộc. Có người chèo bằng tay, có người chèo bằng chân, ngày ngày đưa hàng chục lượt khách len lỏi qua sông nước, hang động, bất chấp nắng mưa hay thời tiết khắc nghiệt.

Không chỉ là sức mạnh thể chất, điều khiến du khách nước ngoài nể phục còn nằm ở sự bền bỉ và tinh thần làm việc của những người phụ nữ ấy. Họ có thể chèo thuyền hàng giờ liền, lặp đi lặp lại những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức và sự dẻo dai.

Bởi vậy mới thấy, đôi khi, chính những khoảnh khắc đời thường như thế lại là điều khiến du khách nước ngoài nhớ mãi về Việt Nam.

(Nguồn: @its.inesalves)

Khách Tây sững sờ khi mua cốc cà phê 26.000 đồng ở Việt Nam còn được nhận thêm 1 thứ đáng giá gấp triệu lần

PV

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 thành phố đang được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay: Sắp có lễ hội mai anh đào kéo dài tới 10 ngày

1 thành phố đang được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay: Sắp có lễ hội mai anh đào kéo dài tới 10 ngày Nổi bật

Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN

Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN Nổi bật

Tranh cãi chuyện chưng hoa Ly ngày Tết: Người sợ "ly tán", kẻ mừng "bách hợp", đâu mới là cách chơi hoa chuẩn phong thủy?

Tranh cãi chuyện chưng hoa Ly ngày Tết: Người sợ "ly tán", kẻ mừng "bách hợp", đâu mới là cách chơi hoa chuẩn phong thủy?

11:27 , 08/01/2026
Lộ diện loạt thương hiệu khách sạn, resort và hãng bay nổi bật nhất năm 2025, được giới chuyên môn “chọn mặt gửi vàng”

Lộ diện loạt thương hiệu khách sạn, resort và hãng bay nổi bật nhất năm 2025, được giới chuyên môn “chọn mặt gửi vàng”

11:01 , 08/01/2026
Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ

Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ

10:55 , 08/01/2026
Đỗ Thị Hà sao lạ thế này?

Đỗ Thị Hà sao lạ thế này?

10:39 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên