Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ

08-01-2026 - 10:55 AM | Lifestyle

Sao nữ này từng bị chê trách là dại dột khi từ bỏ khối tài sản siêu to khổng lồ đã dâng đến tận miệng.

Mao A Mẫn là nữ ca sĩ nhạc pop hàng đầu Cbiz trong thập niên 80 - 90, được yêu thích qua những ca khúc kinh điển như Tương Tư, Tim Yêu, Khát Vọng…Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ, chị đẹp này còn khiến công chúng nhớ mãi không quên khi thẳng tay từ chối khối di sản cực khủng lên tới 26 tỷ NDT (97.628 tỷ đồng) từ người chồng quá cố. Từng có một thời, người đời gọi Mao A Mẫn là "người phụ nữ dại dột" khi đưa ra quyết định này, tuy nhiên, thời gian đã chứng minh nữ ca sĩ Cbiz mới là người tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ- Ảnh 1.

Nhan sắc của Mao A Mẫn thời trẻ (Ảnh: QQ).

Sở hữu chất giọng trời sinh, Mao A Mẫn gây được tiếng vang khi vừa bước vào showbiz dù không hề được đào tạo bài bản. Có thể nói, đây là ca "đá chéo sân" cực kỳ thành công trong làng giải trí Hoa ngữ, khiến Mao A Mẫn từ một cô công nhân gia cảnh bình thường lắc mình diva làng nhạc với cát-xê lên tới 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) cho mỗi buổi biểu diễn.

Trên đỉnh cao sự nghiệp, Mao A Mẫn từng 2 lần "ngã đau" vì vướng phải lùm xùm liên quan đến thuế. Lần đầu tiên là vào năm 1989, nữ ca sĩ và bạn trai kiêm người quản lý Trương Dũng bị tố trốn thuế. Điều này khiến hình ảnh tốt đẹp Mao A Mẫn đã dày công xây dựng sụp đổ hoàn toàn. Càng cay đắng hơn là nữ diva bị người tình "đâm sau lưng" đầy cay đắng khi Trương Dũng ôm toàn bộ số tiền của cô bỏ trốn ra nước ngoài.

Biến cố lần lượt ập đến khiến Mao A Mẫn suy sụp về mặt tinh thần, thậm chí từng nghĩ quẩn nhưng cũng may được cứu lại kịp thời. Sau thời gian dài ở ẩn, đến năm 1990, tên tuổi của cô mới nóng lại nhờ liên tục được các nhà sản xuất mời hát nhạc phim.

Chẳng ai ngờ được đến năm 1996, Mao A Mẫn lại ngựa quen đường cũ, dính phải vấn đề về thuế với mức kim ngạch lên tới hơn 1 triệu NDT (3,7 tỷ đồng) - con số "trên trời" thời bấy giờ. Áp lực dư luận khiến giọng ca Tương Tư buộc phải ra nước ngoài lánh nạn suốt 4 năm trời. Sau này, khi tác xuất làng giải trí, sự nghiệp của Mao A Mẫn chẳng thể vươn lên đến đỉnh cao như trước nữa. Đồng thời, hai vụ lùm xùm liên tiếp cũng đã thay đổi quan điểm của Mao A Mẫn về tiền bạc, khiến cô nhận thức được rõ ràng rằng: "Tham thì thâm".

Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ- Ảnh 2.

Mao A Mẫn lột xác từ nữ công nhân thành diva đình đám nhất nhì Cbiz một thời (Ảnh: Sina).

Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ- Ảnh 3.

Nữ ca sĩ 2 lần đao lao vì bê bối thuế và bị người tình Trương Dũng cuỗm sạch gia tài (Ảnh: Sina).

Về đời tư, năm 2002, Mao A Mẫn gặp gỡ và rơi vào lưới tình với doanh nhân Giải Trực Côn - người từng lọt top những người giàu nhất Trung Quốc vào năm 2012. Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức một hôn lễ nhỏ và kín tiếng, chính thức về chung một nhà.

Được biết Giải Trực Côn rất yêu thích giọng hát của Mao A Mẫn, sẵn sàng hậu thuẫn cho sự nghiệp của vợ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, nữ ca sĩ họ Mao quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô sinh cho chồng 2 người con, hưởng cuộc sống viên mãn suốt gần 2 thập kỷ.

Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ- Ảnh 4.

Mao A Mẫn kết hôn với tỷ phú Giải Trực Côn (Ảnh: QQ).

Mùa đông năm 2021, biến cố chợt ập đến với gia đình nhỏ của Mao A Mẫn. Ông xã cô bất ngờ qua đời ở tuổi 60 sau một cơn đau tim. Vì tỷ phú Giải Trực Côn không để lại di chúc nên theo quy định của pháp luật, đế chế thương nghiệp được định giá 26 tỷ NDT (97.628 tỷ đồng) sẽ được trao cho mẹ con Mao A Mẫn. Ai cũng nghĩ nữ ca sĩ sẽ trở thành người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc lúc bấy giờ nhờ di sản của chồng.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, Mao A Mẫn lại tuyên bố từ bỏ toàn bộ di sản của chồng, giao tập đoàn vào tay Lưu Dương – cháu trai của chồng. Điều đáng chú ý là nữ diva không chỉ trao lại tiền bạc, cổ phần công ty mà còn trả lại cả phí sinh hoạt 1 triệu NDT/tháng (3,7 tỷ đồng), hoàn toàn tách biệt với việc kinh doanh của Giải Trực Côn lúc sinh thời.

Khi đó, công chúng đều ngã ngửa trước lựa chọn của Mao A Mẫn, thậm chí còn nhiều người trách mắng cô dại dột. Thế nhưng thực tế, Mao A Mẫn nhận thức được rằng phía sau khối tài sản siêu to khổng lồ kia có rất nhiều rủi ro rình rập. Bản thân cô cũng không có chuyên môn về kinh doanh, chưa đủ trình để khống chế đế chế khổng lồ mà ông xã để lại. Trong bối cảnh ấy, việc buông tay để bảo vệ bản thân và con cái là lựa chọn tốt nhất của Mao A Mẫn.

2 năm sau, công ty của chồng Mao A Mẫn phải lên tiếng thừa nhận nợ nần 420 tỷ NDT (1,58 triệu tỷ đồng) và đi đến đường pha sản. Những người năm đó từng tranh đoạt di sản phải gánh trên vai khoản nợ không lồ, thậm chí có người còn bị cơ quan chức năng "mời đi uống trà". Đến lúc này, netizen mới phát hiện Mao A Mẫn tỉnh táo đến mức nào, không bị che mắt bởi tiền tài.

Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ- Ảnh 5.

Mao A Mẫn tưởng dại dột nhưng thực tế lại tỉnh tảo đến ngỡ ngàng (Ảnh: Sina).

Sau khi từ chối di sản, Mao A Mẫn đưa hai con đến Seattle, nước Mỹ, hưởng thụ cuộc sống bình dị, yên ả nơi xứ người. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ trở lại quê nhà tham gia một số hoạt động nghệ thuật và được công chúng một lần nữa đón nhận. Ở tuổi 62, Mao A Mẫn đang có cuộc sống khiến bao người phải ngưỡng mộ không thôi.

Trang 163 cho biết, con gái của Mao A Mẫn – Giải Giai Đồng tiến quân vào làng giải trí, ghi dấu ấn với bộ phim Bác Sĩ Trung Quốc. Còn con trai vì đang miệt mài đèn sách, sống một cuộc sống bình thường. Người hâm mộ đều kỳ vọng con cái của Mao A Mẫn sẽ gặt hái thành công trên con đường đã chọn, sao cho đúng với kỳ vọng của nữ ca sĩ Cbiz đình đám.

Nữ diva dại dột từ bỏ tài sản gần 100.000 tỷ đồng của chồng quá cố, 2 năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ- Ảnh 6.

Mao A Mẫn thỉnh thoảng có tham gia 1 số hoạt động nghệ thuật cho đỡ nhớ nghề (Ảnh: QQ).

Nguồn: 163, QQ

Theo Gia Linh

Phụ nữ số

