Nữ ca sĩ lấy chồng Tây làm lãnh đạo nhiều công ty: "Làm nghề gì cũng phải minh bạch"

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang trong vai trò giám khảo.

Tại chương trình tuần này, Đoan Trang chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình. Cô nói: "Dẫu không phải xuất thân từ một gia đình có gốc là nghệ thuật nhưng tôi may mắn có ba mẹ luôn ủng hộ theo đuổi con đường âm nhạc từ khi còn bé.

Dù bận rộn nhưng ba mẹ vẫn cố gắng đưa tôi đi học những lớp luyện thanh ở quê nhà. Đặc biệt, từ hàng chục năm trước, Đồng Nai quê tôi lại là vùng đất có phong trào văn nghệ rất mạnh, tạo điều kiện để tôi được hun đúc, rèn luyện và tiếp cận nghệ thuật một cách tự nhiên.

Khi trưởng thành, tôi theo học cùng lúc hai ngôi trường, một bên là Đại học Ngoại ngữ – Tin học, một bên là Nhạc viện TP.HCM. Dẫu lịch học dày đặc nhưng tôi vẫn luôn tham gia các cuộc thi âm nhạc và giành được nhiều thành tích cao.

Đến lúc tốt nghiệp, tôi phải lựa chọn trở thành một giáo viên tiếng Anh hoặc bước hẳn vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau cùng, tôi vẫn quyết định chọn theo đuổi con đường nghệ thuật với chiến lược rõ ràng khi tham gia những cuộc thi tài năng. Trong đó, giải nhì Tiếng hát Truyền hình TP.HCM trở thành những bệ phóng quan trọng giúp tôi từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tới giờ, hạnh phúc với tôi không chỉ nằm ở việc chinh phục khán giả mà còn là khả năng cân bằng giữa sân khấu và cuộc sống đời thường.

Trên sân khấu, tôi là nghệ sĩ, bước xuống sân khấu, tôi trở về là một người phụ nữ của gia đình. Khi giữ được sự cân bằng hai khía cạnh ấy, con người mới thật sự hạnh phúc.

Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, tôi đều có một chiến lược rất rõ ràng. Thời sinh viên, tôi hoạt động hết mình với những cuộc thi phong trào văn nghệ, được xuất hiện trên những tờ báo lớn và đạt được nhiều giải thưởng lớn. Song song với lịch trình biểu diễn, tôi còn phải tập trung học tập để đảm bảo tốt nghiệp cả hai trường đại học. Đó là quãng thời gian tôi phải làm việc gấp đôi, thậm chí gấp ba so với bạn bè đồng trang lứa.

Khi đã bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp, tôi dồn toàn bộ năng lượng để tạo dấu ấn, cho ra đời nhiều sản phẩm được khán giả yêu mến trên khắp cả nước. Rồi một ngày, khi lập gia đình và có con, tôi chủ động chậm lại, điều chỉnh nhịp độ để trở thành một người mẹ tốt, một người vợ tốt nhưng vẫn không rời xa nghệ thuật.

Ở thời điểm hiện tại, tôi thực sự biết ơn vì may mắn có được hạnh phúc và sự cân bằng. Lúc bé, tôi có được sự bảo bọc của ba mẹ, lớn lên được tung hoành, làm tất cả những điều mình muốn và bây giờ có được một tổ ấm nhỏ và vẫn có thể hoạt động nghệ thuật, truyền lại kinh nghiệm cho những bạn trẻ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mãn nguyện nhất".

Về chồng Tây, Đoan Trang nói: "Chồng tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh nhưng lại mang trong mình một tâm hồn nghệ thuật. Anh yêu cái đẹp, có năng khiếu thẩm mỹ và từng mơ ước theo đuổi con đường kiến trúc, thiết kế.

Dù cuối cùng chọn kinh doanh và trở thành nhà lãnh đạo của nhiều công ty lớn, niềm đam mê nghệ thuật ấy vẫn hiện diện trong con người anh. Chính sự đồng điệu đó giúp anh trở thành người đồng hành đặc biệt của tôi, từ việc góp ý trang phục, sản phẩm âm nhạc, cho đến việc trở thành khán giả đầu tiên của những dự án sau khi tôi lập gia đình.

Dù hai nền văn hóa khác nhau, hai ngôn ngữ khác nhau nhưng tôi và anh có chung một nhịp đập trái tim, trong đó có tình yêu nghệ thuật. Tất cả những điều tôi làm đều được anh ủng hộ nhiệt tình. Đây là một điều may mắn khi tôi có được người chồng luôn thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng mình.

Xuyên suốt hành trình nghệ thuật và cuộc sống, tôi luôn giữ cho mình một kim chỉ nam rõ ràng về sự minh bạch, chân thành và ngay thẳng với cảm xúc. Vì chỉ khi hiểu rõ bản thân, giữ vững giá trị cá nhân, người nghệ sĩ mới có thể đi đường dài mà không hối tiếc.

Dù làm bất cứ nghề nào cũng phải minh bạch, ngay thẳng với cảm xúc của mình. Từ đó mới phân định yêu ghét rõ ràng để đi đúng con đường, nhất là con đường nghệ thuật có nhiều ngã rẽ bất ngờ nên càng phải kiên định, giữ vững giá trị bản thân. Trong cuộc sống đời thường cũng vậy, phải chân thành với tất cả mọi người xung quanh và cả bản thân mình. Từ đó mới có thể làm được điều mình muốn một cách hiệu quả".