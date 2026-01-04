Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam tình cảm bên chồng tỷ phú Mỹ ít xuất hiện, sở hữu 40 nghìn tỷ

Hà Phương là nữ ca sĩ dòng nhạc trữ tình được yêu mến một thời. Không chỉ là giọng ca sở hữu chất giọng ngọt ngào, cô còn được công chúng chú ý bởi cuộc sống giàu có và kín tiếng sau khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu - doanh nhân gốc Việt tại Mỹ sở hữu khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD (khoảng 40 nghìn tỷ đồng).

Hà Phương (váy vàng) tình cảm khoác vai chồng - tỷ phú Chính Chu

Mới đây, hình ảnh Hà Phương cùng ông xã Chính Chu xuất hiện cùng nhau trong bữa tiệc kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ chồng nhận được nhiều sự quan tâm. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng với không gian sang trọng được bài trí tông màu vàng kim, trắng - biểu tượng cho sự trang trọng và tình cảm lâu bền của gia đình.

Đây là dịp hiếm hoi mà Hà Phương đứng bên cạnh chồng tỷ phú trong một sự kiện gia đình ý nghĩa, cho thấy mối quan hệ tình cảm bền chặt mà cả hai xây dựng suốt nhiều năm qua.

Sau sự kiện, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ - một hành trình yêu thương đáng ngưỡng mộ! Với Hà Phương: "Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn".

Đây là lần hiếm hoi chồng Hà Phương xuất hiện bên vợ

Niềm vui nhân đôi khi gia đình cũng vừa nhận tin con gái út nối bước chị cả, xuất sắc trúng tuyển vào ngôi trường danh giá thuộc top đầu Mỹ. Một chút sáng tạo vui vẻ với "người bạn nhỏ" bốn chân mang màu áo của trường Brown đã làm không khí thêm rộn ràng.

Trong cuộc sống riêng, Hà Phương luôn muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất cho gia đình mình. Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa vì chúng tôi có thể cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm của bố mẹ, và cũng ghi nhận sự trưởng thành của các con".

Về việc luôn giữ kín đời tư, Hà Phương thẳng thắn bày tỏ, trong cuộc sống riêng, cô muốn dành những khoảnh khắc ý nghĩa nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, cô trân trọng trong vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi.

Hà Phương sở hữu cuộc sống giàu sang như bà hoàng ở Mỹ

Hà Phương được mệnh danh là một trong những nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam. Cuộc sống tại Mỹ của vợ chồng cô khiến truyền thông không khỏi choáng ngợp. Cả hai sở hữu căn penthouse rộng gần 1400m2 tại Trump World Tower - New York, nằm trên tầng 89-90 với hơn 30 phòng, được ví như một cung điện giữa Manhattan. Ngoài căn hộ triệu đô này, họ còn nắm trong tay nhiều biệt thự và khu nhà có diện tích khổng lồ đến mức phải di chuyển bằng ô tô bên trong.

Gia đình Hà Phương còn có phi cơ riêng, trực thăng, du thuyền và nhiều tiện nghi xa xỉ khác phục vụ cho việc đi lại. Đáng chú ý nhất là nhà hát Opera được xây dựng ngay trong biệt thự để cô luyện thanh.