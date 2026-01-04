Clip: Thu Trang bật khóc nức nở trước hàng trăm người, nghe lý do ai cũng thương

Mới đây, đoàn phim Ai Thương Ai Mến đã bắt đầu khởi động cine tour để quảng bá cho bộ phim. 1 đoạn clip ngắn đang viral khắp MXH ghi lại khoảnh khắc Thu Trang bật khóc nức nở trước hàng trăm khán giả. Nghe lời chia sẻ chân thành từ một khán giả nam, Thu Trang ôm mặt, không kìm được nước mắt. Trâm Anh và Khả Như ở bên cạnh cũng phải vỗ vai an ủi nữ diễn viên để cô bình tĩnh lại.

Tiến Luật và Khả Như cũng không nén được cảm xúc mà rơi lệ. Có lẽ, khoảng thời gian làm phim đã đè nén nhiều áp lực lên dàn cast và ekip nên khi nhận được tình yêu lớn từ người hâm mộ, mọi người đều cảm kích và trân trọng.