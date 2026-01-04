Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip: Thu Trang bật khóc nức nở trước hàng trăm người, nghe lý do ai cũng thương

04-01-2026 - 08:50 AM | Lifestyle

Đã có chuyện gì xảy ra mà khiến Thu Trang không kiềm chế được cảm xúc đến vậy?

Mới đây, đoàn phim Ai Thương Ai Mến đã bắt đầu khởi động cine tour để quảng bá cho bộ phim. 1 đoạn clip ngắn đang viral khắp MXH ghi lại khoảnh khắc Thu Trang bật khóc nức nở trước hàng trăm khán giả. Nghe lời chia sẻ chân thành từ một khán giả nam, Thu Trang ôm mặt, không kìm được nước mắt. Trâm Anh và Khả Như ở bên cạnh cũng phải vỗ vai an ủi nữ diễn viên để cô bình tĩnh lại.

Tiến Luật và Khả Như cũng không nén được cảm xúc mà rơi lệ. Có lẽ, khoảng thời gian làm phim đã đè nén nhiều áp lực lên dàn cast và ekip nên khi nhận được tình yêu lớn từ người hâm mộ, mọi người đều cảm kích và trân trọng.

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việc đầu tiên phải làm để 2026 dư tiền

Việc đầu tiên phải làm để 2026 dư tiền Nổi bật

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh Nổi bật

Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam tình cảm bên chồng tỷ phú Mỹ ít xuất hiện, sở hữu 40 nghìn tỷ

Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam tình cảm bên chồng tỷ phú Mỹ ít xuất hiện, sở hữu 40 nghìn tỷ

08:40 , 04/01/2026
Nam diễn viên lấy vợ kém 26 tuổi, bỏ TP.HCM về quê: Rời xa showbiz, kiếm sống bằng 1 việc

Nam diễn viên lấy vợ kém 26 tuổi, bỏ TP.HCM về quê: Rời xa showbiz, kiếm sống bằng 1 việc

08:14 , 04/01/2026
Không cần cày để tăng lương: Tôi cắt 6 khoản chi và chất lượng sống tốt lên ngay lập tức

Không cần cày để tăng lương: Tôi cắt 6 khoản chi và chất lượng sống tốt lên ngay lập tức

07:30 , 04/01/2026
Từ nghiện mua sắm thành “không còn tiêu gì nữa”: 5 nguyên tắc giúp tôi tiết kiệm cả núi tiền sau 3 năm

Từ nghiện mua sắm thành “không còn tiêu gì nữa”: 5 nguyên tắc giúp tôi tiết kiệm cả núi tiền sau 3 năm

00:00 , 04/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên