Không cần cày để tăng lương: Tôi cắt 6 khoản chi và chất lượng sống tốt lên ngay lập tức

Một năm trước, tôi giống hệt rất nhiều phụ nữ 30–40 tuổi ở thành phố: thu nhập ổn, công việc không tệ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy “thiếu tiền”. Tôi cứ tưởng mình phải cày thêm việc, chờ tăng lương hay nhận job ngoài thì đời mới dễ thở.

Nhưng hóa ra, thứ khiến cuộc sống của tôi bí bách không phải thu không đủ, mà là chi quá nhiều vào những thứ không làm tôi tốt hơn.

Sau một tháng rà soát lại toàn bộ chi tiêu và mạnh dạn dừng 6 khoản chi dưới đây, tôi bất ngờ thấy cuộc sống… thoải mái thật. Nhẹ ví, nhẹ đầu, nhẹ cả cảm xúc.

1. Cắt mua sắm giải tỏa cảm xúc – tiết kiệm ngay 1–2 triệu/tháng

Trước đây cứ stress một chút là tôi lại mua đồ. Một đôi bông tai 150.000đ, một chiếc áo 250.000đ, một ly trà sữa 65.000đ, tổng lại chẳng hề nhỏ.

Tôi đặt ra nguyên tắc: “Khi muốn mua vì buồn – chờ 24 giờ. Khi muốn mua vì cần – mua ngay.”

Kết quả là 80% các món “buồn nên mua” tự biến mất. Tháng đầu tiên áp dụng, tôi giảm được gần 1,8 triệu đồng.

Điều buồn cười là: tôi không thiếu bất kỳ món đồ nào cả, chỉ thiếu… khả năng kiểm soát cảm xúc.

2. Dừng các khoản trả góp nhỏ nhưng cộng lại rất lớn

Tôi từng có 3 khoản:

- 412.000đ/tháng cho điện thoại

- 225.000đ/tháng cho gói app

- 320.000đ/tháng cho máy lọc không khí

Tách lẻ thì không đáng kể, nhưng cộng lại là gần 1 triệu mỗi tháng.

Tôi quyết định thanh toán dứt điểm hai khoản, hủy bớt các dịch vụ không thực sự cần. Chỉ riêng điều này đã giúp tôi giảm hẳn áp lực “đến ngày trừ tiền”.

Giờ mỗi tháng không còn cảm giác đang “nuôi thêm ba cái ví vô hình”.

3. Cắt ăn ngoài theo cảm hứng – chuyển sang ăn có kế hoạch

Trưa đi làm gọi đồ 55.000–70.000đ, chiều cà phê 45.000đ, tối mệt lại gọi đồ 89.000–120.000đ. Cuối tháng nhìn lại, tôi giật mình: hơn 4 triệu chỉ vì lười nấu và ăn theo cảm hứng.

Tôi không tự ép mình phải nấu toàn thời gian. Tôi chỉ đặt một quy tắc: “Một tuần chỉ được ăn ngoài 3 bữa”.

Còn lại là tự nấu nhanh, hoặc mua sẵn những món lành mạnh ở siêu thị.

Số tiền tiết kiệm: ~1,5–2 triệu/tháng Sức khỏe: tốt lên thật. Cảm giác kiểm soát: tăng vượt bậc.

4. Dừng mua đồ rẻ để rồi phải mua lại – chuyển sang mua 1 lần cho đáng

Tôi từng nghĩ tiết kiệm là mua cái rẻ nhất. Nhưng đồ rẻ nhanh hỏng: chai dưỡng da, thớt gỗ, chảo chống dính - toàn “đổi liên tục”.

Tôi đổi tư duy: Mua ít hơn – nhưng mua đúng chuẩn.

- Một chiếc chảo tốt dùng 2–3 năm, thay vì thay mỗi 6 tháng.

- Một đôi giày tốt đi 2–3 mùa, thay vì 3 đôi rẻ mỗi năm.

- Một chai serum tốt khiến tôi không cần thêm 3 bước lặt vặt.

Kết quả: chi tiêu giảm mà chất lượng sống tăng. Đồ ít đi nhưng giá trị sử dụng tăng lên.

5. Dừng “những buổi cà phê xã giao vô nghĩa”

Không biết từ bao giờ, cà phê trở thành “nghi thức xã hội”: gặp bạn cũ, gặp đồng nghiệp, gặp đối tác… Một ly 55.000–75.000đ không phải vấn đề, nhưng 5–7 buổi một tháng thì khác.

Tôi tự hỏi: Buổi này có mang lại kết nối thật không, hay chỉ là nghĩa vụ?

Tôi giữ lại những cuộc gặp khiến mình vui, bỏ những buổi khiến mình mệt.

Tháng đầu cắt được gần 500.000–700.000đ, quan trọng hơn là tiết kiệm cả năng lượng tinh thần.

6. Dừng chi tiền cho “đồ để dành” – chỉ mua khi thực sự dùng ngay

Nghe sale là mua khăn giấy, nước giặt, đồ bếp; thấy ai review là mua thử.

Nhưng nhà tôi chật, và số tiền nằm trong “đồ để dành” đôi khi lên tới cả triệu.

- Tôi đổi chiến lược: Không mua vì rẻ – chỉ mua khi hết.

- Nhà gọn hơn, tinh thần thoải mái hơn, và mỗi tháng tiết kiệm 700.000–1 triệu đồng.

- Sau 3 tháng, thứ thay đổi lớn nhất không phải số tiền – mà là chất lượng sống

Tổng tiền tôi giảm sau 3 tháng áp dụng:

6–7 triệu/tháng, tức là tương đương… một tháng lương thứ 13.

- Nhà bớt đồ, bếp sạch hơn.

- Không cần nghĩ xem “tuần này còn bao nhiêu để sống”.

- Không mệt mỏi vì các khoản thu chi vặt vãnh.

Quan trọng nhất: Tôi không còn cảm giác phải “cày” để theo kịp cuộc sống.

Tôi đang sống điều mình muốn: Không giàu bằng việc kiếm thêm, mà giàu bằng việc bớt đi những thứ không cần thiết.

BẢNG CHI TIÊU MINH HỌA: 6 KHOẢN TÔI ĐÃ CẮT & SỐ TIỀN TIẾT KIỆM MỖI THÁNG

Khoản chi Trước khi cắt (đ/tháng) Sau khi cắt (đ/tháng) Tiết kiệm (đ/tháng) Ghi chú minh họa 1. Mua sắm cảm xúc 1.500.000 – 2.000.000 300.000 – 500.000 ~1.500.000 Chỉ mua khi cần, không mua khi buồn. 2. Các khoản trả góp + dịch vụ 950.000 300.000 ~650.000 Hủy app không dùng, trả dứt điểm khoản nhỏ. 3. Ăn ngoài theo hứng 4.000.000 – 4.500.000 2.000.000 – 2.500.000 ~1.800.000 Giữ 3 bữa ăn ngoài/tuần, còn lại tự nấu nhanh. 4. Mua đồ rẻ rồi mua lại 1.200.000 500.000 ~700.000 Mua đúng một món chất lượng thay vì 3 món rẻ. 5. Cà phê xã giao 500.000 – 700.000 150.000 – 250.000 ~400.000 Giữ 1–2 buổi thật sự vui/thật sự cần. 6. Đồ mua để dành (vì sale) 900.000 – 1.200.000 200.000 – 300.000 ~800.000 Chỉ mua khi hết, không mua vì rẻ.

- Tổng tiền tiết kiệm mỗi tháng: ~6.0 – 6.9 triệu đồng.

- Tổng tiền tiết kiệm sau 1 năm: ~72 – 82 triệu đồng.