Cảnh tượng lạ trước cửa biệt thự của Hoàng Hường

Theo thông tin trên báo Lao động, ngày 4/1/2026, hàng chục công nhân đã tập trung trước nhà riêng bà Hoàng Hường tại khu biệt thự trên phố Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, để yêu cầu thanh toán tiền lương còn bị nợ. Số tiền lương mà người lao động bị nợ thấp nhất khoảng 10–12 triệu đồng, có trường hợp lên tới vài chục triệu đồng.

Dù đứng chờ nhiều giờ dưới thời tiết rét, song không có đại diện lãnh đạo doanh nghiệp ra làm việc. Một số nhân viên thuộc bộ phận nha khoa được cho là đã có lời lẽ gay gắt, xảy ra xô xát với người lao động.

Công nhân đòi lương tại nhà riêng của Hoàng Hường. Ảnh: Báo Dân Việt

Chia sẻ với PV báo Lao động, chị Bùi Hằng, từng là nhân viên bộ phận kinh doanh 2 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, chị làm việc tại công ty từ tháng 9/2024 cho đến thời điểm bà Hoàng Hường bị bắt tạm giam. Việc các nhân viên cũ đến nhà riêng nhằm đề nghị gia đình bà Hường, cụ thể là chồng bà, có trách nhiệm giải quyết tiền lương cho người lao động.

"Công ty hiện còn nợ tôi hơn 10 triệu đồng tiền lương. Việc bà Hoàng Hường bị bắt là trách nhiệm cá nhân, còn nghĩa vụ trả lương cho người lao động thì doanh nghiệp phải thực hiện", chị Hằng nói.

Cùng chung hoàn cảnh, chị Hà Thị Thiều Trang – nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết mức lương trung bình mỗi tháng của chị khoảng 12–15 triệu đồng. Đến nay, công ty còn nợ chị khoảng 28 triệu đồng tiền lương, khiến đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm cận Tết.

Trong khi đó, chị Trần Thị Hoa (53 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng) cho biết sau khi mất việc, chưa tìm được công việc mới, tiền lương chưa được thanh toán nên cuộc sống rất chật vật. "Chúng tôi chỉ mong phía công ty có câu trả lời rõ ràng về thời điểm trả lương", chị Hoa nói.

Phần lớn những người có mặt đều mong muốn đại diện công ty đưa ra thời hạn cụ thể về việc chi trả tiền lương. Nhiều người cho biết họ ở quê xa, phải đón xe lên Hà Nội để đòi lương.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Báo Dân Việt, một lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết, việc người lao động đến đòi lương diễn ra bình thường, không có dấu hiệu gây rối hay phá phách. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, đề nghị mọi người giữ trật tự, không có hành vi kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021-6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế GTGT doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Ngày 15/12/2025, đại diện C01 cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.