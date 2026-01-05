Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT từ Mỹ về, cùng trùm Điền Quân ra chợ, người dân xúm lại tắc cả đường

05-01-2026 - 09:50 AM | Lifestyle

Nhiều người đi đường thấy vậy cũng dừng xe để xem, dẫn đến tắc cả một đoạn đường.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền từ Mỹ về, đã cùng nghệ sĩ Linh Tâm, danh hài Bảo Chung và ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa tới chợ Tầm Vu ở Long An cũ (nay là Tây Ninh) quay một tiểu phẩm hài.

Nữ NSƯT từ Mỹ về, cùng trùm Điền Quân ra chợ, người dân xúm lại tắc cả đường- Ảnh 1.

Khương Dừa, Bảo Chung, Ngọc Huyền và Linh Tâm

Điều đáng chú ý là khi các nghệ sĩ tới chợ Tầm Vu quay, đông đảo người dân xung quanh tụ tập tới xem trong sự hiếu kỳ, tò mò. Nhiều người đi đường thấy vậy cũng dừng xe để xem, dẫn đến tắc cả một đoạn đường. Có người còn lấy điện thoại quay clip.

Các nghệ sĩ thấy vậy liền đáp lại tấm lòng của khán giả bằng việc hát phục vụ khán giả miễn phí ngay tại chỗ trong vài chục phút, gần như mở một liveshow mini tại chợ. Hành động này của các nghệ sĩ được cư dân mạng đánh giá cao.

Nhiều ý kiến nhận định rằng cả ba nghệ sĩ đều nổi tiếng và giàu có, cát xê hàng chục triệu một show, nhưng vẫn đứng hát miễn phí cho bà con. Điều này cho thấy tấm lòng của các nghệ sĩ với khán giả và lòng yêu nghề, đam mê ca hát, hăng say cống hiến.

Nữ NSƯT từ Mỹ về, cùng trùm Điền Quân ra chợ, người dân xúm lại tắc cả đường- Ảnh 2.

Được biết, cả Ngọc Huyền, Bảo Chung và Linh Tâm đều là ba nghệ sĩ nổi tiếng ở cải lương và hài kịch trong thập niên 90 nhưng sau đó đều sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, những năm gần đây cả ba nghệ sĩ đều về nước hoạt động, buôn bán kinh doanh và mua nhà mới.

Nếu Ngọc Huyền tậu nhà mặt tiền trung tâm quận 5 (cũ) tại TP.HCM trị giá 50 tỷ đồng, thì Linh Tâm cũng tậu nhà hai mặt tiền ở một đường trung tâm khác. Trong khi đó, Bảo Chung tậu một biệt thự rộng lớn và mở một quán cà phê miệt vườn cùng một nhà hàng 10 tỷ tại An Giang.

Cả ba nghệ sĩ đều thân thiết với đạo diễn Khương Dừa và thường xuyên tham gia các dự án của anh bao gồm cả phim ảnh, gameshow, ca nhạc.

Trùm Điền Quân Khương Dừa họp nóng 3 nghệ sĩ sau khi tạm đóng cửa cơ sở kinh doanh

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Điền Quân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sự thật về hòn đảo cảnh như phim, được quảng cáo "chỉ cần qua cửa khẩu Móng Cái": Nhiều người đã nhầm

Sự thật về hòn đảo cảnh như phim, được quảng cáo "chỉ cần qua cửa khẩu Móng Cái": Nhiều người đã nhầm Nổi bật

3 loại cây được cho là lọc không khí nhưng không nên trồng trong nhà

3 loại cây được cho là lọc không khí nhưng không nên trồng trong nhà Nổi bật

Mỹ nhân tuổi Ngọ 2002: Đếm “sương sương” toàn dâu nhà giàu, hạnh phúc nhưng hiếm kể cho ai

Mỹ nhân tuổi Ngọ 2002: Đếm “sương sương” toàn dâu nhà giàu, hạnh phúc nhưng hiếm kể cho ai

09:36 , 05/01/2026
Nhà 4 người về quê nghỉ Tết hết 68 triệu, nhiều người thảng thốt: “Tiêu ghê vậy?!”

Nhà 4 người về quê nghỉ Tết hết 68 triệu, nhiều người thảng thốt: “Tiêu ghê vậy?!”

09:34 , 05/01/2026
Một khung cảnh ở Việt Nam khiến khách Tây phải sang bằng được

Một khung cảnh ở Việt Nam khiến khách Tây phải sang bằng được

08:10 , 05/01/2026
Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ vai diễn 0 đồng, đẹp đến nỗi được báo Hàn tung hô là "Park Shin Hye Việt Nam"

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ vai diễn 0 đồng, đẹp đến nỗi được báo Hàn tung hô là "Park Shin Hye Việt Nam"

07:50 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên