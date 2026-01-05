Nữ NSƯT từ Mỹ về, cùng trùm Điền Quân ra chợ, người dân xúm lại tắc cả đường

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền từ Mỹ về, đã cùng nghệ sĩ Linh Tâm, danh hài Bảo Chung và ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa tới chợ Tầm Vu ở Long An cũ (nay là Tây Ninh) quay một tiểu phẩm hài.



Khương Dừa, Bảo Chung, Ngọc Huyền và Linh Tâm

Điều đáng chú ý là khi các nghệ sĩ tới chợ Tầm Vu quay, đông đảo người dân xung quanh tụ tập tới xem trong sự hiếu kỳ, tò mò. Nhiều người đi đường thấy vậy cũng dừng xe để xem, dẫn đến tắc cả một đoạn đường. Có người còn lấy điện thoại quay clip.

Các nghệ sĩ thấy vậy liền đáp lại tấm lòng của khán giả bằng việc hát phục vụ khán giả miễn phí ngay tại chỗ trong vài chục phút, gần như mở một liveshow mini tại chợ. Hành động này của các nghệ sĩ được cư dân mạng đánh giá cao.

Nhiều ý kiến nhận định rằng cả ba nghệ sĩ đều nổi tiếng và giàu có, cát xê hàng chục triệu một show, nhưng vẫn đứng hát miễn phí cho bà con. Điều này cho thấy tấm lòng của các nghệ sĩ với khán giả và lòng yêu nghề, đam mê ca hát, hăng say cống hiến.

Được biết, cả Ngọc Huyền, Bảo Chung và Linh Tâm đều là ba nghệ sĩ nổi tiếng ở cải lương và hài kịch trong thập niên 90 nhưng sau đó đều sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, những năm gần đây cả ba nghệ sĩ đều về nước hoạt động, buôn bán kinh doanh và mua nhà mới.

Nếu Ngọc Huyền tậu nhà mặt tiền trung tâm quận 5 (cũ) tại TP.HCM trị giá 50 tỷ đồng, thì Linh Tâm cũng tậu nhà hai mặt tiền ở một đường trung tâm khác. Trong khi đó, Bảo Chung tậu một biệt thự rộng lớn và mở một quán cà phê miệt vườn cùng một nhà hàng 10 tỷ tại An Giang.

Cả ba nghệ sĩ đều thân thiết với đạo diễn Khương Dừa và thường xuyên tham gia các dự án của anh bao gồm cả phim ảnh, gameshow, ca nhạc.