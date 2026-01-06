Tuyển thủ Việt Nam mở màn 2026 mỹ mãn: Xây biệt thự mấy chục tỷ, đón con gái cưng chào đời
Hạnh phúc viên mãn của Đỗ Hùng Dũng.
Ngay những ngày đầu năm 2026, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ khi liên tiếp đón tin vui lớn trong cuộc sống gia đình. Không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ một khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đủ cho thấy: cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đang tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn, trọn vẹn.
Tối 5/1, Đỗ Hùng Dũng chính thức thông báo bà xã Triệu Mộc Trinh đã hạ sinh con thứ hai - một bé gái kháu khỉnh, được đặt tên là Bảo Linh, biệt danh ở nhà là Suri. Trong khung hình gia đình 4 người, tiền vệ sinh năm 1993 rạng rỡ bên vợ và hai nhóc tỳ, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc tròn đầy khi vừa "đủ nếp đủ tẻ".
Ngay dưới bài đăng, hàng loạt đồng đội thân thiết trong đội tuyển Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Tuấn Hải, Hoàng Đức… đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng. Không khí rôm rả đúng kiểu "làng bóng đá Việt", khi ai cũng vui lây trước niềm hạnh phúc mới của gia đình Hùng Dũng.
Với người hâm mộ, hình ảnh người đội trưởng trầm lặng trên sân cỏ nay trở về với vai trò ông bố hai con càng khiến anh ghi thêm điểm trong mắt công chúng. Nhiều netizen để lại bình luận chúc phúc, cho rằng đây chính là "quả ngọt" sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ cả trong sự nghiệp lẫn đời sống riêng.
Không chỉ có con gái cưng, Hùng Dũng còn kịp "chốt đơn" biệt thự mới ngay đầu năm mới
Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết khác cũng khiến dân mạng chú ý không kém: căn biệt thự mới tinh mà vợ chồng Hùng Dũng vừa hoàn thiện. Hình ảnh cầm trên tay giấy tờ nhà đất trước căn nhà khang trang nhanh chóng được lan truyền, được biết tổ ấm mới của gia đình nam tuyển thủ có giá trị lên tới mấy chục tỷ đồng.
Trong video tổng kết năm 2025 của hai vợ chồng Hùng Dũng - Mộc Trinh, có nhiều hình ảnh về căn biệt thự được hé lộ, cho thấy quá trình hoàn thiện thi công cũng như không gian và view khiến nhiều người mơ ước.
Hé lộ hình ảnh trong quá trình hoàn thiện căn biệt thự của gia đình Đỗ Hùng Dũng
Thêm con, thêm nhà, sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc - đúng nghĩa một mở màn năm 2026 không thể mỹ mãn hơn với tiền vệ sinh năm 1993. Không phô trương, không ồn ào, Hùng Dũng và bà xã Mộc Trinh chọn cách tận hưởng niềm vui theo cách rất riêng, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Có lẽ với Hùng Dũng lúc này, danh hiệu lớn nhất không chỉ nằm trên sân cỏ, mà chính là tổ ấm trọn vẹn phía sau lưng - nơi luôn có vợ hiền, con ngoan chờ anh trở về.
Ảnh: FBNV
