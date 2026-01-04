Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng

04-01-2026 - 09:27 AM

Nhan sắc xinh đẹp của cô gái mà Văn Thanh đang hẹn hò.

Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh khiến dân tình xôn xôn khi liên tục chi đậm tay cho bạn gái Trần Bích Hạnh. Từ dịp 20/10 tặng iPhone 17 đến việc để cô nàng đứng tên mua nhà chung và gần đây nhất là khoảng "ting ting" 499.999.999 VNĐ (xấp xỉ 500 triệu đồng). Hàng loạt dịp Văn Thanh chịu chi cho bạn gái đã khiến cộng đồng mạng bàn tán rần rần.

Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 1.

Văn Thanh đầu tư cực căng cho bạn gái (Ảnh: FBNV)

Bạn gái Văn Thanh là Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993, quê Nam Định) đã là cái tên đình đám trong cộng đồng fitness. Ít ai biết rằng, cô từng có thời điểm sở hữu ngoại hình khá đầy đặn với cân nặng lên tới 70kg. Quyết tâm thay đổi bản thân, Bích Hạnh tìm đến gym và tạo nên một màn "dậy thì thành công" chấn động. Nhờ kiên trì tập luyện, cô sở hữu thân hình với số đo "vàng" 92-58-94 cùng cơ bụng săn chắc. Danh xưng "Nữ thần phòng gym" gắn liền với cô từ đó, giúp cô thu hút hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram và trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trong việc chăm sóc vóc dáng.

Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 2.
Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 3.
Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 4.
Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 5.

Cô nàng sở hữu vóc dáng sexy (Ảnh: FBNV)

Bích Hạnh gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, hiện đại và phong cách quyến rũ. Cô sở hữu sống mũi cao, đôi mắt hút hồn và lối trang điểm đậm. Về phong cách thời trang, bạn gái Văn Thanh luôn biết cách tận dụng lợi thế hình thể khi ưa chuộng những thiết kế bó sát, cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Cô cũng là một "tay chơi" hàng hiệu thường xuyên xuất hiện với những phụ kiện đắt đỏ từ các nhà mốt lừng danh thế giới.

Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 6.
Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 7.
Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 8.

Bích Hạnh sở hữ làn da trắng (Ảnh: FBNV)

Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 9.

Nhan sắc xinh đẹp của nàng WAG (Ảnh: FBNV)

Visual nét căng, vóc dáng nuột của cô gái được cầu thủ Văn Thanh "ting ting" 500 triệu gây sốt cõi mạng - Ảnh 10.

Văn Thanh và Bích Hạnh đã có 2 năm hẹn hò (Ảnh: FBNV)


