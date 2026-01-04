Nam diễn viên lấy vợ kém 26 tuổi, bỏ TP.HCM về quê: Rời xa showbiz, kiếm sống bằng 1 việc

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã về Long An thăm bạn thân là diễn viên Tiết Cương.



Tại đây, Tiết Cương chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi rời showbiz, bỏ TP.HCM về quê sống.

Tiết Cương và Cát Tường

Anh nói: "Bây giờ cuộc sống của tôi là ở Long An rồi, không còn ở thành phố nữa. Tôi đầu tắt mặt tối. Một ngày của tôi ở quê cũng bình thường như mọi người, không có gì đặc biệt.

5 giờ sáng tôi đã dậy rồi. Tôi tập thể dục trong nhà, hít đất trong tầm nửa tiếng. Tới 5 giờ 30 sáng thì tôi đi chợ mua đồ. Giờ tôi là người đi chợ mua bán trong nhà thay cho vợ tôi.

Cứ tối đến là vợ tôi sẽ nhắn tin cho tôi xem hôm sau đi chợ phải mua những gì rồi tôi cứ thế nhìn vào tin nhắn để mua theo. Mua đồ xong tôi mới chạy đi mua đồ ăn sáng cho vợ.

Ở Long An hay có bún cá, bánh canh vịt, bánh canh cá, hủ tiếu, phở… Trong lúc mua đồ ăn sáng thì tôi ghé ăn luôn. Hôm nào không thích ăn những món đó thì tôi tự mua ổ bánh mì về ngồi ăn riêng.

Ăn sáng xong tôi lấy bát đĩa ăn từ tối qua ra rửa. Thường là ăn tối xong vợ chồng tôi làm biếng rửa nên để tới sáng hôm sau rửa. Rửa bát đĩa sạch sẽ xong tôi đi vệ sinh cá nhân. Vừa xong là tầm 7 giờ 30 tới 8 giờ thì thằng con trai tôi thức dậy.

Tôi cho con ăn xong đi tắm cho con rồi ngồi chơi với con luôn. Vợ chồng tôi chia ca, ca ngày chăm con là tôi còn ca đêm là vợ tôi. Tôi ẵm con đi chơi, đi tắm rồi cho nó vào xe đẩy, đẩy nó đi quanh khu phố.

Tới 9 rưỡi sáng tôi cho con về ngủ rồi tôi đi quay Youtube. Bây giờ tôi sống chủ yếu bằng tiền Youtube, quay review xe, review nhà đất.

Nếu hôm nào không có show đi quay thì tôi ở dọn dẹp tiếp. Vợ tôi nấu cơm. Tới trưa tôi ăn cơm trước để vợ trông con. Ăn trưa xong thì tôi đi ngủ trưa. Ngủ dậy thì tôi dọn dẹp để cho vợ con ngủ rồi tôi đi đánh tenis. Buổi trưa ở đây buồn lắm, không đi đánh tenis thì tôi cũng không biết làm gì.

Tôi đánh tenis tới khoảng 4 giờ thì về nhà tắm cho con, chăm con rồi ăn tối. Tôi chơi với con đúng hai tiếng trong phòng tới 7 rưỡi. Giờ đó ở quê nhiều muỗi lắm nên chỉ ở trong phòng thôi".

Tiết Cương được biết tới là diễn viên hài nổi tiếng những năm 2000s. Tuy nhiên, những năm gần đây anh gần như không hoạt động showbiz mà tập trung làm Youtube. Sau khi kết hôn với vợ kém 26 tuổi, Tiết Cương rời hẳn TP.HCM về quê sống.