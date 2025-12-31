Nam diễn viên cưới vợ kém 26 tuổi, bỏ TP.HCM về quê giờ sống sao?

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã mời bạn thân là nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đi ăn. Trên xe, nữ nghệ sĩ chia sẻ về đàn anh.



Cô nói: "Sáng sớm hôm nay thức dậy tôi đi bán cà phê, tới 10 giờ trưa thì mẹ tôi đòi đi về quê. Vì thế nên tôi phải lái xe đưa mẹ tôi về.

Cát Tường

Tôi tính ngủ lại ở quê chơi với bà ngoại một đêm để sáng hôm sau lên bán cà phê sớm nhưng ông Tiết Cương gọi điện bảo: "Cát Tường ơi lên Sài Gòn gấp, chiều nay anh đãi tiệc em, anh mừng quá".

Tôi hỏi đãi tiệc gì thì Tiết Cương bảo cứ lên ngay đi. Giờ Tiết Cương sống ở Long An hẳn rồi, lâu lâu mới lên Sài Gòn. Hôm nay, có công việc mới lên Sài Gòn và tiện việc thì đãi tôi. Tiết Cương bảo: Anh đãi em, cảm ơn em vì em là bùa hộ mệnh rất may mắn của anh".

Cát Tường chia sẻ thêm lý do được Tiết Cương muốn đãi tiệc cô: "Tiết Cương nói vậy vì có lí do của nó. Tôi làm kênh Youtube cả chục năm rồi nhưng Tiết Cương thì mới làm cách đây 3, 4 năm thôi. Lần đó, Cương đi chơi với tôi, tôi mới giục làm kênh Youtube và chỉ cho từng đường đi nước bước, cách quay dựng, đăng clip.

Tiết Cương và vợ

Tôi cũng là người đầu tiên lên clip của Tiết Cương. Tôi còn nhớ lúc đó hai anh em tôi đi ăn cưới dưới Biên Hòa, tôi mặc áo dài màu đỏ. Đó là clip đầu tiên giúp Tiết Cương bước vào nghề Youtuber, kiếm thêm thu nhập, có đồng ra đồng vào.

Tiết Cương được cái tính cách dễ thương, thật thà. Anh em tôi chơi với nhau mấy chục năm qua, chỉ phải cái Tiết Cương hơi ki bo thôi chứ tính nết rất tốt, chân thành. Anh ấy không nói xấu bạn bè bao giờ, không giấu giếm chuyện gì.

Anh Tiết Cương cảm ơn tôi vì trước anh ấy là diễn viên tấu hài, giờ đâu còn show tấu hài như xưa. Anh ấy lại lớn tuổi rồi nên không có nhiều show. Thời xưa Tiết Cương nổi tiếng lắm, mua xe hơi từ lúc tôi còn ở nhà thuê.

Mười mấy năm trước tôi đi quay phim chung với anh Tiết Cương là anh ấy hay cho tôi đi nhờ xe hơi. Anh ấy thành công trước tôi".

Cát Tường cũng tiết lộ, hiện tại Tiết Cương lập thêm rất nhiều kênh Youtube: "Sau 3, 4 năm làm Youtube, giờ Tiết Cương lấy vợ (kém 26 tuổi) sinh con rồi, nuôi con cũng vất vả. Anh ấy bảo tôi nuôi con một tháng cũng mất mười mấy triệu cho nó, vợ thì ở dưới quê cũng không làm gì, thế là hai vợ chồng mở thêm một kênh Youtube chung.

Gần đây nhất, lúc tôi mở quán cà phê thì Tiết Cương mở thêm một kênh Youtube giới thiệu về nhà đất, bất động sản. Tôi cũng là người giúp Tiết Cương làm clip đầu tiên ở kênh đó, cho anh ấy qua căn nhà tôi đang rao bán để quay.

Sau hai tháng thì kênh Youtube đó của Tiết Cương đã bật kiếm tiền được rồi nên muốn mời tôi để cảm ơn tôi".