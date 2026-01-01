3 loại cây được cho là lọc không khí nhưng không nên trồng trong nhà

Theo quan niệm phong thủy và dân gian, có những loài cây dù được cho là hỗ trợ làm sạch không khí nhưng lại không được khuyến khích đặt trong không gian sinh hoạt, bởi bị xem là mang năng lượng không cát lành, ảnh hưởng tới vận khí và tinh thần gia chủ.

Dưới đây là 3 loại cây cần tránh trồng trong nhà.

Cây bàng cảnh (bàng Singapore)

Bàng cảnh, đặc biệt là bàng Singapore, là loại cây cảnh được ưa chuộng trong vài năm gần đây nhờ hình dáng hiện đại, lá to, xanh bóng. Với diện tích lá lớn, cây được cho là có khả năng giữ bụi, điều hòa độ ẩm và cải thiện vi khí hậu trong phòng kín.

Cây bàng cảnh.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn phong thủy, bàng cảnh lại gây nhiều tranh cãi. Cây có tán lá lớn, mọc theo tầng, thân thẳng và cứng, bị cho là tạo cảm giác "áp khí", che chắn luồng sinh khí lưu thông trong nhà. Với không gian nhỏ, trần thấp hoặc thiếu ánh sáng, việc đặt bàng cảnh trong phòng khách hay phòng ngủ có thể khiến không gian trở nên nặng nề, bí bách.

Dân gian quan niệm rằng trồng bàng cảnh trong nhà dễ khiến tài lộc khó tụ, công việc trì trệ, đặc biệt không phù hợp với gia đình làm ăn, kinh doanh. Nếu yêu thích loại cây này, nhiều chuyên gia phong thủy khuyên nên đặt ở sảnh lớn, văn phòng rộng hoặc không gian bán ngoài trời, thay vì đưa sâu vào khu vực sinh hoạt.

Cây trắc bách diệp

Trắc bách diệp là loài cây thân gỗ nhỏ, xanh quanh năm, có tinh dầu tự nhiên. Trong dân gian và một số tài liệu thực vật học, trắc bách diệp được cho là có khả năng khử mùi, ức chế vi khuẩn trong không khí, nên thường được trồng ở công viên, khuôn viên công cộng.

Tuy nhiên, trong văn hóa Á Đông, trắc bách diệp lại gắn liền với nghĩa trang, khu lăng mộ và các công trình tâm linh, tượng trưng cho sự tĩnh lặng, âm khí nặng. Chính vì vậy, nhiều gia đình kiêng trồng trắc bách diệp trong nhà, lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần và vận khí của các thành viên.

Cây trắc bách diệp.

Theo quan niệm phong thủy, đưa những loại cây mang tính "âm" vào không gian sống có thể khiến gia chủ dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sinh khí, đặc biệt không tốt với nhà có người già, trẻ nhỏ hoặc người đang ốm yếu.

Cây dâm bụt

Dâm bụt là loài cây quen thuộc ở nông thôn Việt Nam, thường được trồng làm hàng rào nhờ tán lá rậm, khả năng giữ bụi và chắn gió tốt. Hoa dâm bụt có màu sắc rực rỡ, dễ sống, ít cần chăm sóc.

Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, dâm bụt lại là loại cây không được khuyến khích trồng sát nhà hoặc đưa vào trong nhà. Nhiều người tin rằng cây mang ý nghĩa không tốt về mặt gia đạo, dễ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm, hôn nhân và các mối quan hệ trong gia đình.

Dâm bụt.

Chính vì vậy, dâm bụt thường chỉ được trồng làm hàng rào, trồng ngoài sân hoặc ven đường, ít khi được đặt trong phòng khách hay phòng ngủ như các loại cây cảnh khác.

Thực tế, khả năng làm sạch không khí của cây xanh trong nhà chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn việc thông gió, vệ sinh không gian sống hay sử dụng máy lọc không khí. Bên cạnh yếu tố khoa học, nhiều gia đình Việt vẫn coi trọng ý nghĩa phong thủy và cảm giác an tâm khi lựa chọn cây trồng trong nhà.

Việc chọn cây cảnh, vì thế, không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ hay môi trường, mà còn là sự hài hòa giữa khoa học, văn hóa và niềm tin trong đời sống hàng ngày.