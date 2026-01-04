2 loại cây nên trồng trước cửa nhà vào năm mới: "Hút" tài lộc, làm thuốc cho cả gia đình

Trong quan niệm Á Đông, khu vực trước cửa nhà được xem là "miệng khí". Đây là nơi đón sinh khí, tài lộc và vận may cho cả gia đình trong suốt năm mới. Bởi vậy, việc lựa chọn loại cây trồng tại vị trí này không chỉ mang ý nghĩa trang trí, tạo cảnh quan mà còn gắn liền với yếu tố phong thủy và sức khỏe. Có hai loại cây đặc biệt được khuyên nên trồng trước cửa nhà vào dịp năm mới, vừa để có một khởi đầu tốt đẹp, vừa có thể được dùng làm thuốc khi cần.

2 loại cây nên trồng trước cửa nhà dịp năm mới

Cây quất

Cây quất thường được trưng trong nhà vào dịp năm mới (Ảnh minh họa).

Cây quất là loại cây cảnh được rất nhiều gia đình ưa chuộng trưng dịp năm mới. Thế nhưng không phải ai cũng biết cây quất mang ý nghĩa biểu tượng rất đẹp trong dịp Tết. Những quả quất tròn, màu vàng cam rực rỡ trông như những chiếc đèn lồng nhỏ, tạo không khí rộn ràng, ấm cúng cho ngôi nhà trong năm mới. Trong phong thủy, quất tượng trưng cho sự giàu có và may mắn, bởi quả có màu vàng óng như tiền vàng.

Cây quất với dáng vẻ vững chãi được xem là biểu trưng cho sự hòa thuận trong gia đình và thành công trong sự nghiệp. Tán lá xanh tươi thể hiện sự thịnh vượng, sung túc, đồng thời được cho là có khả năng tăng cường các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà.

Việc trồng quất trước cửa nhà hoặc không quá xa cửa chính được cho là có thể thu hút tài lộc vào nhà trong năm mới.

Cây trúc

Một loại trúc (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ tạp chí Việt Nam Hương Sắc , cây trúc tượng trưng cho sức sống bền bỉ và khí chất quân tử. Ông bà xưa quan niệm loại cây này dẻo dai, kiên cường, dù mưa gió bão táp cũng khó gãy đổ. Do đó, trồng trúc trước cửa nhà sẽ giúp gia chủ tránh tà khí, hút quý khí, tài lộc.

Trong phong thủy, loài cây này thuộc hành Mộc, đặc biệt phù hợp khi trồng ở hướng Đông hoặc Đông Nam - những hướng đại diện cho sự khởi đầu và phát triển trong năm mới.

Tác dụng làm thuốc quý giá

Không chỉ là những loại cây cảnh có ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy, cả cây quất và cây trúc đều được dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh trong y học cổ truyền.

Cây quất được xem là vị thuốc toàn năng khi nhiều bộ phận của cây được dùng làm thuốc:

Quả quất có tác dụng tiêu đờm, giảm đầy bụng, hỗ trợ tiêu hóa, thường dùng để chữa ho, đau dạ dày, buồn nôn, chán ăn, giải rượu; phụ nữ sau sinh cũng có thể dùng để giảm đau bụng.

Lá quất giúp điều hòa chức năng gan, hỗ trợ tiêu hóa, làm thông khí phổi, chống nôn – nấc và hỗ trợ làm tan hạch.

Hạt quất được dùng trong các trường hợp viêm họng, một số bệnh về mắt, hạch vùng cổ và tình trạng tinh hoàn sưng đau.

Rễ quất có tác dụng kiện tỳ, điều khí, hỗ trợ chữa đau dạ dày, nôn ói, nấc nghẹn và mụn nhọt.

Một bài thuốc từ quả quất (Ảnh minh họa).

Theo nghiên cứu hiện đại, các bộ phận của cây quất còn giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tim mạch, giảm mỡ máu, kiểm soát cân nặng và góp phần phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống , các bộ phận được dùng làm thuốc của cây trúc là trúc nhự (cật trúc non), trúc lịch (nước ép trúc non), trúc diệp (lá). Theo Đông y, trúc nhự và trúc lịch có tác dụng thanh nhiệt, hóa đàm, giảm nôn ói, nấc cụt, ho suyễn, đồng thời giúp lương huyết, cầm máu trong các trường hợp chảy máu cam, thổ huyết. Trong khi đó trúc diệp có tác dụng nấu nước xông để giải cảm, giảm sốt, tiêu đờm, giảm ho.

Tuy nhiên, nếu dùng các bộ phận của cây quất và trúc làm thuốc cần được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc thầy thuốc chuyên môn, tránh tự ý dùng sai cách, sai liều lượng có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Tổng hợp