Vài lời nhắn gửi con của mẹ đầy mùi "doạ dẫm" lại nhận "bão" yêu thích: Ai cũng mong có một gia đình thế này

Một mẩu giấy viết tay được đặt trên bàn học của con, với dòng chữ xưng hô “thỏ mẹ - thỏ bố - thỏ con” đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến nhiều người bật cười vì quá đỗi dễ thương. Trên mảnh giấy tận dụng mặt sau của tờ lịch, người mẹ để lại lời nhắn: bố mẹ đi làm, con dậy nhớ ăn phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, học bài chăm chỉ, đừng mải bấm điện thoại và đặc biệt không mở cửa cho người lạ. Cuối thư là lời ký tên đáng yêu: “Yêu thỏ con - thỏ mẹ và thỏ bố”, kèm biểu tượng mặt cười và hình trái tim nguệch ngoạc.

Hình ảnh gây bão MXH

Nội dung chỉ là những dặn dò quen thuộc trong các gia đình có con nhỏ, thế nhưng cách viết hóm hỉnh, đầy cảm xúc lại khiến mẩu giấy lập tức “gây bão”. Nhiều người gọi vui đây là bức thư “đậm mùi dọa dẫm mà rất ấm áp”: vừa nhắc con ăn sáng, học bài, vừa kèm theo lời cảnh báo không dùng điện thoại quá nhiều, không mở cửa cho người lạ tất cả được viết bằng giọng điệu trêu đùa nhưng chan chứa sự quan tâm.

Bên dưới bức ảnh, rất nhiều người bày tỏ sự thích thú. Nhiều người cho rằng điều làm họ xúc động nhất không phải nội dung nhắc nhở mà là cảm giác gia đình nhỏ ấy chắc hẳn tràn ngập tiếng cười. Có người còn nói mẩu giấy cho thấy bố mẹ hiện đại tuy bận rộn nhưng vẫn cố gắng dặn con từng việc nhỏ, vừa bảo ban, vừa trông chừng, vừa yêu thương.

Không ít người trẻ cũng chia sẻ rằng hình ảnh này khiến họ nhớ về tuổi thơ của mình. Họ kể ngày xưa bố mẹ hay đi làm sớm, thường để lại những tờ giấy viết tay trên bàn hoặc dán lên tủ lạnh. Nội dung thường là dặn ăn sáng, học bài, khóa cửa cẩn thận hoặc làm thêm vài việc nhà. Cảm giác khi đi học về nhìn thấy mảnh giấy nhắn gọn ghẽ, chữ viết quen thuộc của bố mẹ luôn mang theo một sự bình yên rất khó diễn tả.

Một số ý kiến hài hước cho rằng “bản dịch” của tờ giấy chính là: bố mẹ đi làm, đồ ăn đã chuẩn bị, nhiệm vụ của con là ăn - học - không nghịch điện thoại - ở yên trong nhà và nhớ rằng bố mẹ vẫn “quan sát được hết”. Mải chơi thì tối về... "ăn đòn".

Nhiều người nhìn thấy hình ảnh mình thời thơ ấu trong đó: những gia đình giản dị, bố mẹ bận rộn lo toan nhưng lúc nào cũng cố gắng chăm chút con bằng những điều nhỏ bé. Có người đùa rằng mẹ mình ngày xưa cũng viết giấy nhưng nội dung thực tế hơn, thường là nhắc… phơi quần áo hay rửa bát.

Bên cạnh sự thích thú, nhiều người cho rằng điều đáng yêu nhất nằm ở cách xưng hô “thỏ mẹ – thỏ bố – thỏ con”. Cách gọi thân mật ấy khiến cả câu chuyện trở nên mềm mại và sinh động, như thể cả nhà đang tham gia một trò chơi đóng vai dễ thương. Một số phụ huynh chia sẻ họ cũng thường đặt biệt danh cho con và cho chính mình, bởi đó là cách rút ngắn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

Điều thú vị là mẩu giấy khiến nhiều người chợt nhận ra một điểm chung của các gia đình Việt: bố mẹ thường tận dụng mặt sau tờ lịch để ghi chú. Có người nói đó như “ký ức quốc dân” của thế hệ trước, thời chưa có điện thoại thông minh, một tờ lịch cũ và cây bút là đủ để gửi gắm cả ngàn lời dặn dò.

Đằng sau những câu chữ nghịch ngợm, điều khiến bức thư tay nhỏ bé lan tỏa nhanh chóng có lẽ là cảm giác ấm áp về gia đình. Đó là nơi cha mẹ bận rộn mưu sinh nhưng vẫn không quên chuẩn bị bữa sáng cho con, không quên dặn con học bài, càng không quên nói “yêu con” một cách tự nhiên. Giữa nhịp sống hiện đại, những mẩu giấy viết tay như thế dường như nhắc mọi người về cảm giác bình yên rất cũ nhưng chưa bao giờ mất đi.

Có lẽ vì vậy mà nhiều cư dân mạng nói rằng điều họ mong muốn không phải là những điều quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là một mái nhà có tiếng cười, có những lời dặn dò nhỏ nhặt, có một tờ giấy để lại trên bàn với dòng chữ viết vội".