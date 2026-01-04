Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách hàng yêu cầu Vietnam Airlines giải thích

04-01-2026 - 14:43 PM | Sống

Từ một chi tiết nằm trên ghế ngồi máy bay, một hành khách bất ngờ gọi tên Vietnam Airlines, khiến câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Vừa mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng thu hút sự chú ý khi một hành khách công khai yêu cầu Vietnam Airlines "giải thích" về một chi tiết được cho là… khó chịu trong khoang hành khách. Nguyên nhân không đến từ dịch vụ, suất ăn hay giờ bay, mà lại xuất phát từ một dòng chữ quen thuộc nằm ngay phía sau ghế ngồi trên máy bay.

Cụ thể, bài đăng chia sẻ hình ảnh dòng chữ nhắc nhở vị trí đặt áo phao: "Áo phao dưới ghế quý khách". Thoạt nhìn, đây là dòng chữ quen thuộc với hầu hết những ai từng đi máy bay. Tuy nhiên, điều khiến vị khách này "không thể làm ngơ" lại nằm ở chi tiết rất nhỏ: giữa dòng chữ xuất hiện một dấu cách bị cho là thừa, cụ thể là thừa 1 dấu cách. Chính chi tiết này khiến người xem cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Khách hàng yêu cầu Vietnam Airlines giải thích- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình Threads, nguồn: @quoality)

Trong bài đăng, vị khách nửa đùa nửa thật viết: "Vietnam Airlines ơi giải thích đi? Sao dư một dấu cách sau chữ 'phao' vậy huhu, bực bội quá". Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bởi hóa ra không ít người cũng từng có cảm giác tương tự - khó chịu khi bắt gặp lỗi ngữ pháp hay lỗi trình bày, nhất là khi chi tiết đó xuất hiện trên máy bay của một hãng hàng không lớn.

Sau khi được chia sẻ, bài đăng thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng bản thân cũng thuộc "hệ không chịu được lỗi chính tả". Một số người thậm chí còn chia sẻ rằng họ sẽ để ý kỹ hơn những chi tiết nhỏ như vậy trong những chuyến bay sau.

Đáng chú ý, không ít hành khách cho biết họ đã lập tức kiểm tra lại dòng chữ này khi vừa có chuyến bay cùng Vietnam Airlines. Và kết quả lại khá bất ngờ.

Có người phát hiện dòng chữ không hề thừa dấu cách như bài đăng ban đầu, nhưng lại xuất hiện một lỗi chính tả khác. Trong khi đó, một số hành khách khác cho biết trên chuyến bay của mình, dòng chữ được in hoàn toàn chuẩn chỉnh, không có bất kỳ lỗi nào - kết quả khiến nhiều người "thở phào" và mong rằng mình sẽ chỉ gặp phiên bản này trong những chuyến bay tiếp theo.

Khách hàng yêu cầu Vietnam Airlines giải thích- Ảnh 2.

Vị khách gặp một lỗi chính tả khác (Ảnh chụp màn hình Threads, nguồn: @janarcpr)

Khách hàng yêu cầu Vietnam Airlines giải thích- Ảnh 3.

Trong khi có người "thở phào" vì không xảy ra bất kì lỗi nào cả (Ảnh chụp màn hình Threads, nguồn: @buullaa_)

Như vậy, có thể thấy đây chỉ là lỗi mang tính "cục bộ", không xuất hiện đồng loạt trên tất cả các máy bay. Thực tế ghi nhận cho thấy nhiều chuyến bay vẫn có dòng chữ được in ấn đầy đủ, chuẩn chỉnh, khiến không ít hành khách cảm thấy yên tâm và hài lòng.

Câu chuyện sau đó tiếp tục được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác, thu hút thêm sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù xuất phát từ một chi tiết rất nhỏ, sự việc cho thấy những điều tưởng chừng rất nhỏ trong không gian công cộng như khoang máy bay vẫn có thể trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, chỉ bằng một dòng chữ quen thuộc mà ai cũng từng nhìn thấy.

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

