Bố ruột bé Xuân Mai nói lý do đóng cửa tiệm phở tại Mỹ

Mới đây, tại chương trình Chuyện phố phường, nhạc sĩ Chung Tử Lưu đã bày tỏ sự tiếc nuối khi bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đóng cửa tiệm phở.



Anh nói: "Điều tôi tiếc nhất trong năm qua là việc Tuấn Cảnh đóng cửa tiệm phở. Nếu làm ăn không được mà đóng cửa thì bình thường.

Tuấn Cảnh

Đằng này tiệm phở của Tuấn Cảnh đang làm ăn được, có tên tuổi, đồ ăn lại rất ngon, mọi người thường hay ghé qua ăn. Tự nhiên Tuấn Cảnh hứng lên bỏ tiệm phở đi. Đang buôn bán đắt hàng như thế lại đóng cửa mới tiếc.

Tôi bức xúc vì tôi tiếc cho tiệm phở của Tuấn Cảnh, một tiệm phở ngon như thế mà đóng cửa là tôi tiếc lắm".

Tuấn Cảnh giải thích: "Tôi đóng cửa tiệm phở vì một mình tôi làm thì vất vả quá không xoay sở nổi. Vợ tôi thì không thích làm tiệm phở vì cực. Bản thân tôi vẫn luôn thích mở nhà hàng vì tôi rất đam mê nấu nướng. Phải đam mê thì mới làm nhà hàng được, không đam mê không thể làm nổi.

Vợ chồng tôi quyết định đóng cửa tiệm phở vì áp lực quá, mệt mỏi lắm. Tôi có hỏi anh Chung Tử Lưu có muốn nhảy vào tiệm phở không nhưng anh ấy không nói gì, nên tôi nhượng lại cho một người khác rồi".

Chung Tử Lưu tiết lộ thêm: "Tôi nghe nói Tuấn Cảnh đang tính mở một tiệm ăn khác nhưng là đồ ăn theo kiểu có thể mang về được và làm những món nhân viên có thể làm, Tuấn Cảnh không cần động chân động tay. Tuấn Cảnh còn mới mở một kênh Youtube riêng để dọn đường chuyển qua làm Youtuber".

Tuấn Cảnh xác nhận: "Đúng vậy, tôi mới mở một kênh Youtube là Tuấn Cảnh News. Thúy Nga và Chế Phong cũng giới thiệu cho kênh của tôi nên giờ kênh cũng đang lên, có view rồi".

Ca sĩ Tuấn Cảnh, bố của "thần đồng âm nhạc" Xuân Mai, từng là một giọng ca có tiếng tại Việt Nam trước khi sang định cư tại Mỹ. Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, anh đã quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực ẩm thực để ổn định cuộc sống tại xứ sở cờ hoa. Anh mở một tiệm phở mang tên Phở Tuấn Cảnh tại Mỹ, chuyên phở gà chuẩn vị Bắc.

Tiệm phở của anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ bởi danh tiếng nghệ sĩ mà còn nhờ hương vị đậm đà, chuẩn vị truyền thống. Mỗi ngày, nam ca sĩ đều tự tay vào bếp, chăm chút từng nồi nước dùng và trực tiếp phục vụ thực khách với thái độ niềm nở. Công việc kinh doanh bận rộn khiến anh không còn nhiều thời gian cho nghệ thuật.

Sau khi đóng cửa tiệm phở, Tuấn Cảnh sang Hawaii nghỉ ngơi nửa năm và mới trở về làm Youtube cùng danh hài Thúy Nga.