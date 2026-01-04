Có nên rửa trứng rồi mới cất tủ lạnh không? Thì ra rất nhiều người làm ngược

Gần đây, chủ đề liên quan tới một thao tác rất nhỏ trong căn bếp lại khiến nhiều gia đình tranh luận. Nghe thì hợp lý, nhưng câu trả lời của giới chuyên gia có thể khiến không ít người giật mình.

Đó chính là: Nên hay không việc rửa trứng trước khi bảo quản trong tủ lạnh?

Đáp án đúng nhiều người không nghĩ tới

Trong nhiều gia đình, trứng vừa mua về thường được đem rửa sạch rồi mới cho vào tủ lạnh, với suy nghĩ đơn giản rằng càng sạch càng an toàn. Tuy nhiên, theo các cơ quan an toàn thực phẩm, chính thói quen tưởng chừng hợp lý này lại là nguyên nhân khiến trứng dễ hỏng và tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Vỏ trứng không chỉ là lớp “áo” bảo vệ vật lý mà còn có một lớp màng tự nhiên rất mỏng gọi là cuticle. Lớp màng này giúp che kín các lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và giữ trứng tươi lâu hơn. Khi trứng bị rửa bằng nước, lớp bảo vệ này có thể bị rửa trôi, đặc biệt nếu dùng nước lạnh hoặc nước không đảm bảo vệ sinh.

United States Department of Agriculture cho biết, việc rửa trứng trước khi bảo quản lạnh có thể khiến vi khuẩn theo nước thấm ngược qua vỏ trứng vào bên trong. Ngay cả khi trứng được đặt trong tủ lạnh, nguy cơ nhiễm khuẩn vẫn cao hơn so với trứng được giữ nguyên lớp bảo vệ tự nhiên.

Cùng quan điểm, Food and Drug Administration của Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng vỏ trứng khi bị làm ướt sẽ trở nên “dễ tổn thương” hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, trong đó có Salmonella, xâm nhập. Vì vậy, rửa trứng rồi mới cất vào tủ lạnh không giúp tăng độ an toàn mà còn có thể phản tác dụng.

Khi nào trứng mới nên được rửa?

Theo các khuyến cáo an toàn thực phẩm, trứng chỉ nên rửa trong trường hợp vỏ quá bẩn, chẳng hạn dính nhiều đất, trấu hoặc phân, và thời điểm rửa phù hợp nhất là ngay trước khi sử dụng. Việc rửa nhanh dưới vòi nước sạch, lau khô và chế biến ngay sẽ giúp hạn chế rủi ro hơn so với việc rửa xong rồi tiếp tục bảo quản dài ngày trong tủ lạnh.

Trong điều kiện thông thường, nếu trứng không quá bẩn, việc giữ nguyên trạng khi bảo quản lạnh được xem là lựa chọn an toàn hơn.

Chọn mua, sử dụng và bảo quản trứng sao cho đúng?

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn, việc chọn mua trứng ngay từ đầu đóng vai trò rất quan trọng. Trứng nên có vỏ khô, sạch, không nứt vỡ và màu sắc đồng đều. Khi cầm trên tay, trứng tươi thường nặng và chắc, lắc nhẹ không nghe tiếng động bên trong. Một mẹo quen thuộc là thử trứng trong nước, bởi trứng tươi thường chìm xuống đáy và nằm ngang, còn trứng cũ có xu hướng dựng đứng hoặc nổi lên. Ở siêu thị, các cơ quan quản lý thực phẩm khuyến cáo chỉ nên mua trứng được bảo quản trong tủ lạnh, tránh trứng trưng bày ngoài nhiệt độ phòng.

Trong quá trình sử dụng, trứng sống cần được xử lý cẩn thận để tránh lây nhiễm chéo. Tay và dụng cụ nấu nướng nên được rửa sạch trước và sau khi tiếp xúc với trứng. Trứng nên được nấu chín hoàn toàn, cả lòng trắng và lòng đỏ đều đông đặc. Với những món ăn cần dùng trứng sống hoặc chưa chín kỹ, các chuyên gia khuyến nghị sử dụng trứng đã được tiệt trùng bằng nhiệt để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Về bảo quản, trứng cần được giữ ở nhiệt độ dưới 4 độ C và đặt trong hộp carton ban đầu để hạn chế hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác, đồng thời giúp nhiệt độ ổn định hơn. Ngăn cửa tủ lạnh, nơi thường xuyên thay đổi nhiệt khi đóng mở, không phải vị trí lý tưởng để đặt trứng. Theo hướng dẫn từ các cơ quan an toàn thực phẩm, trứng được bảo quản đúng cách có thể sử dụng tốt trong khoảng ba đến năm tuần kể từ khi cho vào tủ lạnh.