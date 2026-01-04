Shipper 43 tuổi ban ngày làm văn phòng, tối mở app đi giao đồ ăn: Kiếm thêm gần 12 triệu/tháng!

Yann AitBachir - Người đàn ông 43 tuổi mang quốc tịch Pháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore, đã dành gần 1 năm ròng rã để đi làm shipper ngoài giờ hành chính. Ban ngày, anh vẫn là một "dân công sở chính hiệu" nhưng thay vì về nhà ăn uống nghỉ ngơi sau khi "check-out", Yann liền mở app, bắt đầu nhận đơn và đi giao hàng.

Trong vòng 11 tháng qua, người đàn ông 43 tuổi này đã kiếm được khoảng 7.000 Đô la Singapore (tương đương 130 triệu đồng). Tính ra trung bình mỗi tháng, Yann kiếm được khoản 636 Đô la Singapore (khoảng 11,8 triệu đồng).

Làm shipper vì cảm giác mình đang sống "xa rời thực tế"

Được biết, Yann là một chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) làm việc toàn thời gian tại Google Singapore. Công việc văn phòng với cường độ cao nhưng ít vận động khiến anh cảm thấy bản thân ngày càng tách rời khỏi nhịp sống đời thường.

Bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái, Yann quyết định "làm thêm" với vai trò shipper giao đồ ăn, trước hết để vận động nhiều hơn, sau đó là vì một mục tiêu lớn hơn: Đóng góp cho cộng đồng. Kể từ đó, toàn bộ số tiền anh kiếm được từ các chuyến giao hàng đều được quyên góp cho các quỹ bảo vệ môi trường và các tổ chức hỗ trợ người nghèo.

Yann AitBachir (Ảnh: CNA)

Là một cư dân sinh sống tại khu Joo Chiat và thừa nhận mình thuộc nhóm lao động công nghệ có thu nhập cao, Yann cho biết anh từng lo lắng bản thân sẽ dần trở nên "xa rời thực tế" và mất kết nối với cộng đồng địa phương.

Chính vì vậy, công việc giao hàng giúp anh giữ được sự cân bằng và cảm giác "chạm đất". Đối với Yann, mỗi đơn hàng là một cơ hội để tiếp xúc với một lát cắt khác của xã hội Singapore, từ các khu dân cư bình dân cho tới những hộ gia đình sống trong các căn hộ cao cấp.

Trung bình mỗi cuối tuần, Yann dành khoảng 10 tiếng để giao hàng, và đôi khi vẫn chạy đơn vào các buổi tối trong tuần nếu công việc và gia đình cho phép. Mỗi tháng, anh quyên góp được từ 700 đến 1.000 Đô la Singapore (khoảng 13-19 triệu đồng).

Trên ứng dụng Grab, Yann còn để lại ghi chú cho khách hàng rằng anh đang giao hàng vì mục đích từ thiện. Nếu nhận được tiền tip, anh sẽ quyên góp toàn bộ số đó,.

Nhiều kỷ niệm vui trong quá trình làm shipper

Trong quá trình làm việc, Yann đã có không ít kỷ niệm đáng nhớ. Một lần, anh giao một chiếc bánh sinh nhật tới căn hộ HDB tại Bedok.

Đơn hàng được đặt bởi người con gái của một cụ ông 81 tuổi đang ở nước ngoài, với lời nhắn mong shipper chúc mừng sinh nhật bố mình. Khi nhận bánh, cụ ông đã mời Yann vào nhà, mời anh ăn bánh và trò chuyện suốt gần mười phút, kể lại những câu chuyện đời mình. Khoảnh khắc giản dị ấy khiến Yann cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự kết nối con người trong những điều nhỏ bé.

Yann cho biết anh rất yêu thích công việc làm shipper ngoài giờ hành chính (Ảnh: CNA)

Dĩ nhiên, công việc giao hàng cũng đi kèm không ít khó khăn: lạc đường, thời tiết thất thường, khách hàng không hài lòng hay sự ngạc nhiên của nhân viên quán ăn khi thấy một người châu Âu xuất hiện với vai trò shipper. Dẫu vậy, Yann vẫn cảm thấy không sao, bởi anh hiểu rằng nghề nào cũng có "lúc này lúc kia". Và một trong những điều khiến Yann thích thú nhất với công việc đi giao hàng này, là cơ hội trò chuyện với các shipper khác.

Về phía gia đình, vợ của Yan - một người kinh doanh tự do, hoàn toàn thấu hiểu và ủng hộ lựa chọn này của chồng. Hai người con 13 và 10 tuổi của Yann đôi khi còn tỏ ra vui vẻ vì bố bận giao hàng, đồng nghĩa với việc ít "nhắc bài vở" hơn. Chính việc bận rộn khiến Yann trân trọng hơn những khoảng thời gian hiếm hoi bên gia đình, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng.

Nhìn lại chặng đường gần một năm làm shipper, Yann cho rằng việc giao đồ ăn không chỉ giúp anh quyên góp được nhiều tiền hơn so với mức 2.000-3.000 Đô la Singapore/năm (khoảng 38-57 triệu đồng) mà còn mang lại cho anh cảm giác có mục đích sống rõ ràng hơn.

Quan trọng hơn cả, những chuyến xe giao hàng giữa mưa nắng Singapore đã cho anh cái nhìn chân thực về sự đa dạng của xã hội - nơi mỗi cuộc gặp gỡ, dù ngắn ngủi, đều mở ra một góc nhìn mới và góp phần làm anh trưởng thành hơn.

(Nguồn: CNA)