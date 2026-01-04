Tiêu tiền “phung phí mà vẫn thông minh”: Cô gái 9x không đi làm văn phòng, thuê nhà ở trung tâm nhưng vẫn sống tốt nhờ một tư duy tài chính rất khác

Một 9x sống giữa trung tâm đắt đỏ – nhưng không chạy theo lối sống xa xỉ

Wang Zixuan, sinh năm 1992, sống trong một con hẻm giữa trung tâm Thượng Hải – nơi giá nhà và chi phí sinh hoạt luôn nằm trong top cao nhất cả nước. Cô thuê một căn nhà cổ thay vì mua chung cư hiện đại, bởi:

- Tiền thuê vẫn rẻ hơn nhiều so với mua ,

- Và quan trọng hơn: nó trở thành studio để cô kiếm sống bằng đam mê đồ cổ .

Cô không làm văn phòng, không thu nhập cố định. Tiền đến – tiền đi hoàn toàn dựa vào sự chênh lệch mua – bán đồ cổ , một nghề vừa “mơ hồ” vừa đầy rủi ro.

Vậy sao cô không sập bẫy tài chính? Vì Zixuan có một nguyên tắc rất rõ ràng: Tiết kiệm triệt để với chi phí sống – nhưng sẵn sàng chi lớn cho thứ tạo tài sản.

Tư duy tài chính trái ngược số đông: Tiết kiệm từng đồng nhỏ, nhưng dám chi tiền lớn

Zixuan không mua mỹ phẩm đắt tiền, không chạy theo phụ kiện xa xỉ, không dùng đồ hiệu. Đi làm thì:

- đi bộ,

- hoặc đi xe đạp,

- gần như không tiêu tiền “cho vui”.

Nhưng nếu là một món đồ cổ cô tin vào giá trị của nó – dù vài nghìn hay hàng chục nghìn nhân dân tệ – cô vẫn mua.

Nhiều người nói cô “tiêu xài bốc đồng". Nhưng dưới góc tài chính:

→ cô đang chuyển tiền từ “chi phí” sang “tài sản”.

Cách cô kiếm tiền: “Sưu tầm để nuôi sưu tầm”

Bước vào thị trường đồ cổ cần vốn, nhưng Zixuan khởi đầu bằng tiền tiết kiệm cá nhân. Từ vài trăm tệ mỗi món, cô xoay vòng hàng nghìn món qua tay:

- quạt,

- bình phong,

- thư pháp,

- đồ gốm,

- phụ kiện cổ…

Mỗi món đồ đi – đến đều tạo một khoản lãi nhỏ nuôi khoản tiếp theo. Và rồi cô nhận ra: Càng hiểu sâu, bạn càng thấy vốn của mình… thấp hơn nhu cầu học hỏi.

Cũng chính sự xoay vòng đều đặn đó giúp cô nuôi studio, nuôi việc thuê nhà, nuôi cuộc sống độc lập – dù không có lương tháng.

Tiền không “bốc hơi” vào đồ xa xỉ – mà biến thành tài sản văn hóa

Cô tuyệt đối không mua:

- túi hiệu,

- đồng hồ xa xỉ,

- quần áo theo mùa.

Nhưng lại chi mạnh cho:

- tranh cổ,

- hộp inro Nhật,

- ví Victorian,

- gốm lam Trung Hoa,

- bức tranh cuộn có thơ Bạch Cư Dị.

Cô biến chúng thành:

- dây đeo áo,

- vật trang trí,

- dấu trang,

- phụ kiện,

- thậm chí… bao đựng AirPods.

Điều này nghe “kỳ quặc”, nhưng chính là phiên bản hiện đại của:

→ Đầu tư giá trị + sáng tạo công năng + tăng giá trị sử dụng.

Thay vì để chúng nằm trong tủ kính, Zixuan biến đồ cổ thành một phần đời sống hằng ngày – điều làm cho chúng tăng giá trị cảm xúc và giá trị bán lại .

Chi tiền cho trải nghiệm – không chi cho đẳng cấp

Thay vì mua thứ chứng minh “đẳng cấp”, cô mua thứ giúp:

sống chậm hơn,

hiểu sâu văn hóa phương Đông,

trở về với bản sắc của chính mình.

Căn hộ thuê trở thành:

- phòng trà,

- studio vẽ,

- vườn nhỏ,

- không gian triển lãm xoay vòng.

Zixuan luôn nhắc một câu: Muốn có lối sống, hãy có một cuộc sống trước đã. Nếu mua vì xu hướng, rất dễ cảm thấy trống rỗng.

Cách cô quản lý tiền dù thu nhập không ổn định

Không ghi chép chi li như planner, nhưng cô có 3 nguyên tắc “tự cứu lấy ví tiền”:

1. Chi phí sống phải cực kỳ thấp

- đi bộ/xe đạp,

- tự pha trà,

- không ăn ngoài,

- không mua đồ mới khi đồ cũ còn dùng được.

Giảm áp lực tháng → giảm áp lực kiếm tiền.

2. 80% thu nhập tái đầu tư vào tài sản

Không phải dạng ETF hay chứng khoán, mà là tài sản hữu hình có giá trị lịch sử.

3. Kiếm ít thì làm ít – kiếm nhiều thì tái đầu tư

Không chạy theo con số thu nhập, chỉ tập trung xoay vòng sản phẩm và nâng thẩm mỹ.

Lối sống Đông phương – nhưng là chiến lược tài chính có tính “chọn lọc”

Zixuan “ẩn cư” giữa trung tâm thành phố, nhưng không nghèo, không bất ổn. Vì:

- cô biết rõ khoản nào nên tiết kiệm,

- khoản nào nên chi mạnh tay,

- khoản nào cần bỏ qua hoàn toàn.

Nghe giống “tiêu xài phung phí vào đồ cũ”, nhưng thực chất cô đang:

→ gom tài sản theo cách riêng, → giảm tối đa chi phí sống, → duy trì dòng tiền nhờ sưu tầm – bán lại, → và đầu tư vào thứ cô hiểu sâu nhất.

Một tư duy tài chính mà người trẻ đô thị hoàn toàn có thể học được: Chi ít cho thứ khiến bạn quên mình. Chi nhiều cho thứ giúp bạn hiểu mình.