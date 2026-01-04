Việc đầu tiên phải làm để 2026 dư tiền

Nghe tới 2 từ “dư tiền”, chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ ngay đến chuyện làm thêm việc để tăng thu nhập hay đầu tư kiếm lời. Nhưng thực tế, đó lại không phải việc quan trọng nhất. Bởi nếu dòng tiền vào tăng lên và dòng tiền ra cũng nhỉnh lên theo, cuối cùng vẫn “bằng hòa”.

Thế nên để năm mới dư dả, việc cấp thiết nhất là phải tối ưu chi tiêu.

1. Nhận diện và cắt giảm chi tiêu “vô thức”

Phần lớn tiền thất thoát không nằm ở những khoản lớn như tiền nhà hay tiền học, mà ở các khoản nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng ít khi được để ý. Đồ ăn đặt vội vì ngại nấu, mua sắm online vì “đang sale”, đăng ký các dịch vụ số rồi để đó không dùng… Mỗi khoản nhìn riêng thì không đáng bao nhiêu, nhưng cộng lại có thể ngốn một phần rất lớn thu nhập hàng tháng.

Tối ưu chi tiêu bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào các khoản chi vô thức này. Khi ghi chép lại chi tiêu trong khoảng một tháng, nhiều người mới giật mình vì không hiểu tiền đi đâu mất. Vấn đề không nằm ở việc có mua hay không, mà là mua mà không hề cân nhắc.

Khi đã nhận diện được, việc cắt giảm không hề khó. Không cần cắt sạch, chỉ cần giảm tần suất, chọn phương án hợp lý hơn hoặc đặt giới hạn cho từng loại chi. Chỉ riêng bước này thôi, nhiều người đã tiết kiệm được từ 10-20% thu nhập mà không cảm thấy chất lượng cuộc sống giảm đi.

2. Chi tiêu theo thứ tự ưu tiên, không phải theo cảm xúc

Một sai lầm phổ biến khiến tiền mãi không dư là chi tiêu theo cảm xúc: vui thì mua sắm, buồn thì ăn uống, stress thì tự thưởng. Cách chi này khiến tiền bạc phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng, rất khó kiểm soát. Tối ưu chi tiêu đòi hỏi bạn phải đảo ngược thứ tự: ưu tiên nhu cầu trước, mong muốn sau, cảm xúc xếp cuối.

Thứ tự ưu tiên rõ ràng giúp bạn quyết định nhanh hơn và ít hối hận hơn. Các khoản thiết yếu như ăn uống cơ bản, nhà ở, đi lại, sức khỏe cần được đảm bảo trước. Sau đó mới đến các khoản nâng cao chất lượng sống như giải trí, mua sắm, du lịch. Khi đã phân định rạch ròi, bạn sẽ bớt cảm giác “tội lỗi” khi tiêu tiền, vì biết rằng mình đang tiêu trong giới hạn cho phép.

Quan trọng hơn, chi tiêu theo ưu tiên giúp bạn học cách trì hoãn sự thỏa mãn. Không phải thứ gì thích cũng mua ngay, mà cho mình thời gian suy nghĩ. Nhiều món đồ sau vài ngày nhìn lại sẽ thấy không còn cần thiết. Đây là kỹ năng cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn dư tiền lâu dài, bởi nó thay đổi tận gốc cách bạn ra quyết định với tiền bạc.

3. Thiết lập giới hạn chi tiêu và biến tiết kiệm thành “chi phí cố định”

Nhiều người nói rằng họ sẽ tiết kiệm khi còn dư tiền, nhưng thực tế là gần như không bao giờ còn dư. Lý do là vì tiết kiệm luôn đứng cuối danh sách chi tiêu. Muốn tối ưu chi tiêu hiệu quả, bạn cần làm điều ngược lại: coi tiết kiệm là một khoản chi bắt buộc, giống như tiền điện hay tiền nhà.

Cách làm đơn giản nhất là đặt giới hạn chi tiêu cho từng nhóm và tách tiền tiết kiệm ngay khi vừa có thu nhập. Khi số tiền còn lại để chi tiêu đã bị giới hạn, bạn buộc phải cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định mua sắm. Chính giới hạn này tạo ra kỷ luật, chứ không phải ý chí. Khi kỷ luật được thiết lập bằng hệ thống, bạn sẽ không phải ngày nào cũng đấu tranh với bản thân xem có nên tiêu hay không.

Dần dần, bạn sẽ thấy chi tiêu trở nên nhẹ đầu hơn. Không còn cảm giác lo lắng cuối tháng, không phải vá víu bằng thẻ tín dụng hay vay mượn. Quan trọng nhất, bạn tạo được thói quen kiểm soát tiền bạc, thay vì để tiền kiểm soát mình. Khi thói quen này đủ lâu, việc dư tiền không còn là mục tiêu xa vời, mà trở thành kết quả tất yếu.