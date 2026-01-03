Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện kế toán dùng tiền của công ty chuyển khoản 1 tỷ đồng cho người phụ nữ không quen biết: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

03-01-2026 - 10:28 AM | Sống

Qua vụ việc này, cơ quan công an phải ra khuyến cáo đối với người dân.

Ngày 2/1, lãnh đạo Công an xã Ninh Gia (Lâm Đồng) cho biết đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Lệ Thu (trú tại thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia) hoàn tất thủ tục trao trả lại số tiền 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng công an, hai bên đã thống nhất tự nguyện thực hiện giao dịch hoàn trả toàn bộ số tiền. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trước đó, vào tối 29/12/2025, bà Thu bất ngờ nhận được tổng cộng 1 tỷ đồng qua 3 lần chuyển khoản từ một tài khoản lạ. Ngay sau đó, bà Thu đã chủ động đến cơ quan công an để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ninh Gia đã nhanh chóng xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Đặng Văn Phú (trú tại xã Di Linh).

Qua làm việc, ông Phú cho biết do sơ suất trong quá trình thanh toán mua bán nông sản, kế toán công ty đã chuyển tiền vào nhầm số tài khoản của bà Thu theo thông tin cung cấp sai lệch từ một đối tác.

Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng công an, hai bên đã thống nhất tự nguyện thực hiện giao dịch hoàn trả toàn bộ số tiền, đồng thời cam kết không có khiếu nại về sau.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc chuyển hoàn khi nhận được tiền từ tài khoản lạ. Đồng thời người dân cần liên hệ ngay với công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn xử lý minh bạch, tránh các rủi ro pháp lý hoặc chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Song song với đó, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng

Công an đặc biệt lưu ý: Nếu thấy tin nhắn này từ shipper, hãy xóa ngay để tránh mất sạch tiền

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 ngành học sẽ LÊN NGÔI trong năm 2026, lương thưởng và đãi ngộ cực tốt: Nhưng phải lưu ý 4 điều này!

5 ngành học sẽ LÊN NGÔI trong năm 2026, lương thưởng và đãi ngộ cực tốt: Nhưng phải lưu ý 4 điều này! Nổi bật

Loại rau giá rẻ nhưng rất giỏi "hút mỡ", giải độc ruột, dưỡng tim và làm chậm lão hóa cho nữ giới: Chợ Việt đang cực sẵn

Loại rau giá rẻ nhưng rất giỏi "hút mỡ", giải độc ruột, dưỡng tim và làm chậm lão hóa cho nữ giới: Chợ Việt đang cực sẵn Nổi bật

Phát hiện người phụ nữ SN 1957 bán 6 chỉ vàng rồi tới NH Agribank để chuyển khoản, công an Sầm Sơn khẩn trương tìm kiếm

Phát hiện người phụ nữ SN 1957 bán 6 chỉ vàng rồi tới NH Agribank để chuyển khoản, công an Sầm Sơn khẩn trương tìm kiếm

09:56 , 03/01/2026
4 con giáp gặp nhiều may mắn nhất 2 ngày cuối tuần (3-4/1): Tiền bạc dư dả, đón lộc bất ngờ

4 con giáp gặp nhiều may mắn nhất 2 ngày cuối tuần (3-4/1): Tiền bạc dư dả, đón lộc bất ngờ

09:42 , 03/01/2026
2 nguyên liệu hot nhất năm giúp da đẹp, tóc dày hoá ra ở ngay trong căn bếp nhà bạn

2 nguyên liệu hot nhất năm giúp da đẹp, tóc dày hoá ra ở ngay trong căn bếp nhà bạn

09:21 , 03/01/2026
Sống đến 55 tuổi mới biết: Nếu không muốn về già cô đơn, có 3 việc KHÔNG THỂ làm

Sống đến 55 tuổi mới biết: Nếu không muốn về già cô đơn, có 3 việc KHÔNG THỂ làm

08:59 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên