Người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng đột quỵ vì liên tục uống 1 loại nước vạn người mê

Tạp chí BMJ Case Reports mới đây đăng tải một trường hợp có thật gây sốc: Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tự hào về sức khỏe tốt và cường tráng của mình, nhưng không hề có dấu hiệu báo trước, ông đột ngột bị đột quỵ.

Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng xe cứu thương. Khi tỉnh dậy, nửa bên trái cơ thể ông có cảm giác như bị trói buộc bởi những xiềng xích vô hình, kèm theo đó là sự tê liệt và yếu ớt liên tục. Điều đáng sợ hơn nữa là ông hoàn toàn mất thăng bằng, đi lại loạng choạng, nói năng không mạch lạc, thậm chí nuốt thức ăn cũng trở nên khó khăn. Chẩn đoán cho thấy thủ phạm là một tổn thương ở vùng đồi thị, "pháo đài" nằm sâu trong não bộ kiểm soát nhận thức và vận động.

Các bác sĩ phải đối mặt với một thách thức khó khăn: Huyết áp của ông cao đến mức đáng báo động, đạt 254/150 mmHg, được coi là "cực kỳ nguy hiểm" theo tiêu chuẩn y tế. Mặc dù thuốc cấp cứu tạm thời làm giảm bớt con số tăng vọt, nhưng "con quái vật huyết áp" hung hãn sẽ không thể kiểm soát được nữa khi ông trở về nhà.

Mãi đến khi bác sĩ hỏi kỹ lưỡng về thói quen sinh hoạt của ông, một sự thật gây sốc mới được phơi bày. Người đàn ông này có một thói quen không thể thay đổi: Uống ít nhất 8 lon nước tăng lực mỗi ngày.

Điều này khiến đội ngũ y tế thực sự lo lắng. Mỗi lon nước ngọt này chứa 160 miligam caffeine; sau khi uống 8 lon, lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày lên tới con số đáng kinh ngạc 1200-1300 miligam. Con số này cao hơn gấp 3 lần lượng khuyến nghị an toàn (400 miligam).

Theo chỉ thị nghiêm ngặt của bác sĩ, ông đã từ bỏ thói quen "kéo dài tuổi thọ" này. Một phép màu đã xảy ra ngay lập tức; huyết áp cao dai dẳng của ông giảm xuống như thủy triều rút, và không còn cần dùng thuốc để hạ huyết áp nữa. Tuy nhiên, một khi chức năng cơ thể bị tổn hại, rất khó để phục hồi hoàn toàn. Ngay cả 8 năm sau, đầu ngón tay và ngón chân của bàn tay trái ông vẫn còn mang những dấu vết tê liệt do "cơn bão" đó để lại.

Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh, làm nổi bật sự phụ thuộc quá mức của mọi người vào các loại nước tăng lực. Những loại đồ uống này, thường được quảng cáo là thời thượng và tràn đầy năng lượng, không chỉ chứa hàm lượng caffeine quá cao mà còn ẩn chứa hàm lượng đường cao và các thành phần như guarana, taurine và nhân sâm. Đặc biệt, guarana có nồng độ caffeine thực vật cao hơn cả hạt cà phê. Khi các thành phần này trộn lẫn và tương tác trong cơ thể, nó giống như pha chế một "cocktail hóa học", tác động lên hệ tim mạch lớn hơn nhiều so với chỉ riêng caffeine.

Trong quảng cáo, nước tăng lực thường được miêu tả như "áo giáp chiến đấu" của giới trẻ. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, một số siêu thị ở Anh đã cấm bán nước tăng lực cho thanh thiếu niên dưới 16 tuổi, chủ yếu do lo ngại về béo phì và sâu răng. Những mối nguy tiềm ẩn đối với tim và não, chẳng hạn như làm tăng nguy cơ đột quỵ, thường bị bỏ qua. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với những người trẻ tuổi vốn đã có nguy cơ đột quỵ thấp.

Trải nghiệm của người đàn ông này là một bài học cảnh tỉnh, được viết bằng chính cơ thể của ông. Nó nhắc nhở chúng ta rằng năng lượng thực sự đến từ lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh, chứ không phải từ những "chất kích thích nhân tạo" gây ảo giác. Trong thời đại theo đuổi hiệu quả và sự kích thích, có lẽ chúng ta nên hiểu được sự khôn ngoan của việc duy trì sức khỏe bền vững, thay vì lạm dụng cơ thể mình.