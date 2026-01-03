Phát hiện 59 tờ 500K và 100 tờ 100K nằm chơ vơ trong khe cây ATM của MB Bank: Ngân hàng và công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, vào 17h ngày 31/12/2025, anh Trần Văn An (SN 1997, trú tại phường Đông Quang) đến giao dịch tại cây ATM của MB Bank. Tại đây, anh nhặt được số tiền lớn gồm 59 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Tổng trị giá 39.500.000 đồng. Ngay sau đó, anh An mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Đông Quang giao nộp, nhờ lực lượng Công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Với tinh thần trách nhiệm, Công an phường Đông Quang đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng trích xuất camera khu vực cây ATM và rà soát các lượt giao dịch trước đó. Đồng thời, đơn vị đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội để tìm chủ sở hữu số tiền.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Đông Quang đã xác định được người đánh rơi tài sản là chị Lê Thị Hợp (SN 1989 trú tại xã Hoằng Hóa).

Người phụ nữ cho biết chiều 31/12/2025 đến cây ATM để nộp tiền vào tài khoản. Trong quá trình giao dịch, cây ATM hai lần trả lại 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi hoàn tất các thao tác theo hướng dẫn của cây ATM, chị Hợp rời khỏi cây ATM.

Do sự cố kỹ thuật, sau thời điểm chị Hợp rời đi, cây ATM tiếp tục nhả ra số tiền 39,5 triệu đồng, khiến số tiền này còn lại trong khe cây ATM mà chị không hay biết. Khoảng 20 phút sau, khi kiểm tra tài khoản chưa thấy tiền được ghi nhận, chị Hợp đã chủ động liên hệ Ngân hàng MB để đề nghị tra soát.

Nhận lại số tiền, chị Hợp xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới Giám đốc MB Thanh Hóa, các cán bộ Công an phường Đông Quang, và đặc biệt là anh Trần Văn An với tấm lòng trung thực, nghĩa tình, giúp chị sớm nhận lại tài sản của mình.

Hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của anh Trần Văn An tuy giản dị, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, lòng trung thực, sự tử tế và nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Công an phường Đông Quang biểu dương nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Văn An và bày tỏ mong muốn những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá