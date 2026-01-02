Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an đặc biệt lưu ý: Nếu thấy tin nhắn này từ shipper, hãy xóa ngay để tránh mất sạch tiền

02-01-2026 - 15:45 PM | Sống

Ẩn sau những kiểu tin nhắn dưới đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của người dùng.

Thời gian gần đây, công an tỉnh Quảng Ngãi và nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng hình thức tin nhắn SMS giả mạo thông báo giao hàng/đơn hàng của các doanh nghiệp chuyển phát, trong đó có Viettel Post. Ẩn sau những tin nhắn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của người dân.

Theo đó, các đối tượng gửi tin nhắn SMS với nội dung thông báo có đơn hàng, yêu cầu người nhận bấm vào đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện thanh toán phí. Khi người dân làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc thu thập dữ liệu cá nhân phục vụ cho các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Một số dấu hiệu nhận biết tin nhắn lừa đảo:

- Thông báo thay đổi địa chỉ giao hàng một cách đột ngột, không rõ ràng;

- Nhận tin nhắn báo có đơn hàng lạ, không phát sinh giao dịch;

- Nội dung tin nhắn mang tính thúc giục, đe dọa hủy đơn nếu không xử lý ngay;

- Yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng, căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng.

Công an đặc biệt lưu ý: Nếu thấy tin nhắn này từ shipper, hãy xóa ngay để tránh mất sạch tiền - Ảnh 1.

Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo nêu trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân 3 việc:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào;

- Không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS;

- Chủ động kiểm tra, xác minh thông tin đơn hàng thông qua ứng dụng hoặc website chính thức của doanh nghiệp chuyển phát.

Công an Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh Viettel Post chỉ gửi thông báo đơn hàng qua tin nhắn SMS với tên định danh (brandname) VIETTELPOST. Vì vậy cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, góp phần bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi 1 người đàn ông đến VietinBank chuyển khoản 700 triệu đồng cho thanh niên SN 2003, công an và ngân hàng phải vào cuộc gấp

Đinh Anh

